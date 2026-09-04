Фото: REUTERS.
В США на Зеленском поставили крест. В качестве главного героя затеянной американцами политической драмы «Украина как Антироссия» он уже не рассматривается. Его время «звезды» мировых политподмостков заканчивается.
Приговор звучит так: «После более чем семи лет у власти, четырех с половиной лет конфликта с Россией и целой вереницы скандалов, в которых замешаны его руководящая команда и близкие друзья, Зеленский утратил политическую поддержку нации». С этого начинается статья в Foreign Policy, в которой подробно расписано, как закрывается занавес на сцене, на которой привык красоваться комик, ставший президентом Украины.
Знакова личность автора статьи - он был одним из организаторов Майдана в Киеве 2004-2005 годов, когда победу Януковича на выборах отменили и к власти пришел Ющенко.
Издание признает, что в прошлом Зеленский «служил для избирателей столпом национальной стойкости и единства» и помог «мобилизовать демократический мир на помощь Украине». Но опубликованный месяц назад опрос показал «серьезные брожения среди украинцев», многие из которых разуверились в Зеленском и проголосовали бы за его отставку при первой возможности.
Новые коррупционные скандалы с участием политиков из ближайшего окружения Зеленского помогают понять резкую смену отношения к нему в стране и за океаном.
Главарь киевского режима лукаво объясняет, что лично к нему никаких претензий со стороны антикоррупционных органов нет. Но этим он заведомо вводит в заблуждение, объясняет автор Foreign Policy, потому что конституция страны запрещает любым учреждениям проводить расследования или выдвигать уголовные обвинения против главы государства.
Недавний опрос украинского центра политических исследований SOCIS показал, что украинцы считают коррупцию даже более серьезной проблемой, чем боевые действия - отчасти потому, что связывают судьбу Украины на поле боя с продажностью высших эшелонов власти, утверждает издание.
Около 90% украинцев считают, что коррупция достигла высокого или даже чрезвычайно высокого уровня. Самая красноречивая и символичная перемена заключается в том, что почти 57% украинцев винят в укоренившейся коррупции лично Зеленского.
Десятки его ближайших сотрудников стали фигурантами расследования громких коррупционных дел. В этой связи Зеленского даже его вчерашние кураторы обвиняют в авторитарном стиле руководства, стремлении все принципиальные вопросы решать лично с привлечением узкого круга членов своей команды. «Такая централизация явно противоречит конституции», - указывает автор публикации.
Очень раздражает украинцев манера Зеленского по своему усмотрению тасовать высших чиновников страны. «За его президентство сменилось восемь министров обороны и семь министров экономики. Среди премьеров дела обстоят лишь немного лучше: всего их сменилось пятеро, трое из которых были «тихони», подчинявшиеся Зеленскому и его управленцам».
Фото: REUTERS.
Предстоящая зима обернется для украинцев кошмаром: «длительные отключения электроэнергии и разруха потребуют гражданского мужества и твердого руководства от команды лидеров... Однако неясно, как долго Зеленский сможет играть эту роль».
Foreign Policy видит два решения этой проблемы. Первый - провести выборы, невзирая на военное положение. Но он сложен с точки зрения логистики и формально нарушает закон.
Второй - перезагрузить систему управления, сократив участие президента во внутренних делах, создать правительство национального единства, распахнуть двери эффективным и незапятнанным чиновникам из конкурирующих партий. А также вернуть назад огромное число расторопных чиновников, которых Зеленский уволил, почуяв в них соперников.
Второй вариант – это громкий свист из зала, требующий, чтобы с авансцены прогнали заигравшегося комика. «Увы, ничто не предвещает, что Зеленский на это пойдет, - заключает автор публикации. - Он всегда был непоколебимо уверен в правильности своих решений и к тому же окружил себя командой подпевал, которые редко оспаривают его суждения. Времена централизованной власти в руках тесной клики приближенных давно прошли».
Но мало ли в США аналитиков и экспертов, уже поставивших режиму Зеленского летальный диагноз? В данном случае очень важно, кто автор разгромной статьи в Foreign Policy. Это Адриан Каратницкий, один из главных теоретиков и реализаторов проекта отрыва Украины от России. Сын послевоенных эмигрантов с Украины не мог не ненавидеть Советский Союз и был очень мотивирован в борьбе за «свободную» от России Украину.
Каратницкий был одним из режиссеров еще первого киевского майдана в 2004 года, когда он входил в руководство Freedom House* - организации со штаб-квартирой в Вашингтоне, которая передала миллионы долларов украинским националистам.
И вскоре после того, как Ющенко в результате незаконного «третьего тура» выборов стал президентом, не скрывал своей роли в его победе.
Вот что вскоре после «оранжевого» майдана писала газета The New York Sun.
«Как только на Украине началась избирательная кампания, г-н Каратницкий стал совершать перелеты за океан, чтобы встречаться с украинской элитой и людьми, получающими на Украине стипендии Freedom House*. А когда Ющенко прилетал в Нью-Йорк, Каратницкий действовал как офицер по связи, организуя ему встречи с американскими политиками.
Freedom House* подготовил 1023 инструктора по выборам, которые контролировали избирательный марафон на Украине. Каратницкий также участвовал в организации лагерей для украинских активистов, которые начали свою работу еще в августе. Результаты, говорит Каратницкий, можно видеть сегодня на улицах Киева. И добавляет: «Мне нравится Ющенко. Он прозападный политик, у него жена американка»
Фото: Кадр видео.
Я, тогдашний корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, попросил Каратницкого об интервью. В офисе Freedom House* он уверял меня, что эта организация лишь частично финансируется госдепом США (по данным СМИ, доля госфинансирования этой организации доходит до 80%), поэтому с полным правом считается независимой. Также он не без довольства заявил, что американцы тесно работают со всеми прозападными элитами Украины – и с Ющенко, и с его конкуренткой Тимошенко.
Когда январе 2005 года объявили о победе Ющенко, уже был отпечатан рейтинг «Состояние свободы в мире», который ежегодно готовил Freedom House*, разумеется, при активном участии Каратницкого, за предыдущий год. В нем и Россия, и Украина были обозначены как «частично свободные страны». Но после победы «оранжевых» уже готовый тираж пустили под нож и срочно выпустили новый вариант рейтинга. В нем Россия уже значилась как «несвободная страна», а Украина была возведена в ранг «свободных».
Так что Адриан Каратницкий знает, о чем пишет. И если он сейчас говорит, что Зеленскому пора добровольно уходить со сцены, то это не его персональная оценка.
*Организация, признанная нежелательной в РФ.
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