Утратил поддержку нации: организатор Майдана в Киеве призвал к отставке Зеленского

На Западе считают, что Зеленский утратил политическую поддержку нации Фото: REUTERS.

В США на Зеленском поставили крест. В качестве главного героя затеянной американцами политической драмы «Украина как Антироссия» он уже не рассматривается. Его время «звезды» мировых политподмостков заканчивается.

Приговор звучит так: «После более чем семи лет у власти, четырех с половиной лет конфликта с Россией и целой вереницы скандалов, в которых замешаны его руководящая команда и близкие друзья, Зеленский утратил политическую поддержку нации». С этого начинается статья в Foreign Policy, в которой подробно расписано, как закрывается занавес на сцене, на которой привык красоваться комик, ставший президентом Украины.

Знакова личность автора статьи - он был одним из организаторов Майдана в Киеве 2004-2005 годов, когда победу Януковича на выборах отменили и к власти пришел Ющенко.

Издание признает, что в прошлом Зеленский «служил для избирателей столпом национальной стойкости и единства» и помог «мобилизовать демократический мир на помощь Украине». Но опубликованный месяц назад опрос показал «серьезные брожения среди украинцев», многие из которых разуверились в Зеленском и проголосовали бы за его отставку при первой возможности.

Новые коррупционные скандалы с участием политиков из ближайшего окружения Зеленского помогают понять резкую смену отношения к нему в стране и за океаном.

Главарь киевского режима лукаво объясняет, что лично к нему никаких претензий со стороны антикоррупционных органов нет. Но этим он заведомо вводит в заблуждение, объясняет автор Foreign Policy, потому что конституция страны запрещает любым учреждениям проводить расследования или выдвигать уголовные обвинения против главы государства.

ПОГРЯЗЛИ В КОРРУПЦИИ

Недавний опрос украинского центра политических исследований SOCIS показал, что украинцы считают коррупцию даже более серьезной проблемой, чем боевые действия - отчасти потому, что связывают судьбу Украины на поле боя с продажностью высших эшелонов власти, утверждает издание.

Около 90% украинцев считают, что коррупция достигла высокого или даже чрезвычайно высокого уровня. Самая красноречивая и символичная перемена заключается в том, что почти 57% украинцев винят в укоренившейся коррупции лично Зеленского.

Десятки его ближайших сотрудников стали фигурантами расследования громких коррупционных дел. В этой связи Зеленского даже его вчерашние кураторы обвиняют в авторитарном стиле руководства, стремлении все принципиальные вопросы решать лично с привлечением узкого круга членов своей команды. «Такая централизация явно противоречит конституции», - указывает автор публикации.

Очень раздражает украинцев манера Зеленского по своему усмотрению тасовать высших чиновников страны. «За его президентство сменилось восемь министров обороны и семь министров экономики. Среди премьеров дела обстоят лишь немного лучше: всего их сменилось пятеро, трое из которых были «тихони», подчинявшиеся Зеленскому и его управленцам».

Очень раздражает украинцев манера Зеленского по своему усмотрению тасовать высших чиновников страны. Фото: REUTERS.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЗЕЛЕНСКОГО?

Предстоящая зима обернется для украинцев кошмаром: «длительные отключения электроэнергии и разруха потребуют гражданского мужества и твердого руководства от команды лидеров... Однако неясно, как долго Зеленский сможет играть эту роль».

Foreign Policy видит два решения этой проблемы. Первый - провести выборы, невзирая на военное положение. Но он сложен с точки зрения логистики и формально нарушает закон.

Второй - перезагрузить систему управления, сократив участие президента во внутренних делах, создать правительство национального единства, распахнуть двери эффективным и незапятнанным чиновникам из конкурирующих партий. А также вернуть назад огромное число расторопных чиновников, которых Зеленский уволил, почуяв в них соперников.

Второй вариант – это громкий свист из зала, требующий, чтобы с авансцены прогнали заигравшегося комика. «Увы, ничто не предвещает, что Зеленский на это пойдет, - заключает автор публикации. - Он всегда был непоколебимо уверен в правильности своих решений и к тому же окружил себя командой подпевал, которые редко оспаривают его суждения. Времена централизованной власти в руках тесной клики приближенных давно прошли».

КТО ТАКОЙ АДРИАН КАРАТНИЦКИЙ

Но мало ли в США аналитиков и экспертов, уже поставивших режиму Зеленского летальный диагноз? В данном случае очень важно, кто автор разгромной статьи в Foreign Policy. Это Адриан Каратницкий, один из главных теоретиков и реализаторов проекта отрыва Украины от России. Сын послевоенных эмигрантов с Украины не мог не ненавидеть Советский Союз и был очень мотивирован в борьбе за «свободную» от России Украину.

Каратницкий был одним из режиссеров еще первого киевского майдана в 2004 года, когда он входил в руководство Freedom House* - организации со штаб-квартирой в Вашингтоне, которая передала миллионы долларов украинским националистам.

И вскоре после того, как Ющенко в результате незаконного «третьего тура» выборов стал президентом, не скрывал своей роли в его победе.

Вот что вскоре после «оранжевого» майдана писала газета The New York Sun.

«Как только на Украине началась избирательная кампания, г-н Каратницкий стал совершать перелеты за океан, чтобы встречаться с украинской элитой и людьми, получающими на Украине стипендии Freedom House*. А когда Ющенко прилетал в Нью-Йорк, Каратницкий действовал как офицер по связи, организуя ему встречи с американскими политиками.

Freedom House* подготовил 1023 инструктора по выборам, которые контролировали избирательный марафон на Украине. Каратницкий также участвовал в организации лагерей для украинских активистов, которые начали свою работу еще в августе. Результаты, говорит Каратницкий, можно видеть сегодня на улицах Киева. И добавляет: «Мне нравится Ющенко. Он прозападный политик, у него жена американка»

Адриан Каратницкий - один из главных теоретиков и реализаторов проекта отрыва Украины от России. Фото: Кадр видео.

СВОБОДНЫЕ И «ЧАСТИЧНО СВОБОДНЫЕ»

Я, тогдашний корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, попросил Каратницкого об интервью. В офисе Freedom House* он уверял меня, что эта организация лишь частично финансируется госдепом США (по данным СМИ, доля госфинансирования этой организации доходит до 80%), поэтому с полным правом считается независимой. Также он не без довольства заявил, что американцы тесно работают со всеми прозападными элитами Украины – и с Ющенко, и с его конкуренткой Тимошенко.

Когда январе 2005 года объявили о победе Ющенко, уже был отпечатан рейтинг «Состояние свободы в мире», который ежегодно готовил Freedom House*, разумеется, при активном участии Каратницкого, за предыдущий год. В нем и Россия, и Украина были обозначены как «частично свободные страны». Но после победы «оранжевых» уже готовый тираж пустили под нож и срочно выпустили новый вариант рейтинга. В нем Россия уже значилась как «несвободная страна», а Украина была возведена в ранг «свободных».

Так что Адриан Каратницкий знает, о чем пишет. И если он сейчас говорит, что Зеленскому пора добровольно уходить со сцены, то это не его персональная оценка.

*Организация, признанная нежелательной в РФ.

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