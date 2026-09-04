Тарас Скворцов, Сбер: «Мы хотим, чтобы люди развивались, а не тратили время на справки»

Заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов Фото: Комсомольская правда.

Государство дает нам право вернуть часть подоходного налога. В том случае, если мы тратим деньги на что-то нужное или полезное – образование, здравоохранение, спорт. Это называется социальными налоговыми вычетами. Правда, суммы возвратов по ним, как правило, небольшие. Поэтому многие не занимались их оформлением, считая, что овчинка не стоит выделки. В Сбере решили максимально упростить этот процесс для людей за счет создания нового сервиса. Как он будет работать? И сколько будет стоить? Об этом и многом другом в интервью «КП» на полях ВЭФ-2026 рассказал Тарас Скворцов, заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка.

- Тарас, вы сами пользуетесь социальными налоговыми вычетами?

- Конечно, пользуюсь. Но я всегда взвешивал временные затраты. Обычно я возвращал налог только тогда, когда получалось вернуть больше 10 – 20 тысяч рублей. Если меньше – не занимался, потому что было хлопотно. Есть огромная категория людей, которые никогда этого не делали, потому что не понимали, как все работает. Да, государство дает право вернуть часть денег, но, чтобы им воспользоваться, нужны определенные знания, которых у большинства нет. Получить справку – это еще полдела. Но надо же еще самому заполнить декларацию. И тут снова вопросы: что и в какие поля вносить, куда подавать? Для многих это был вызов. По статистике, если вычеты потенциально полагались примерно 70 млн человек, то реально ими пользовались от силы 5 – 10%. Это колоссальный потенциал.

- Была целая индустрия помогаторов, которые за условную тысячу-две помогали заполнить декларацию...

- Могу их огорчить: скоро у них работы не будет. Мы запускаем сервис по возврату социальных налоговых вычетов. Он будет максимально простым. Клиенту — частному лицу — надо лишь дать в приложении Сбера согласие на то, чтобы мы от его имени подготовили налоговую декларацию. Затем остается лишь подтвердить отправку декларации в налоговую. В итоге всего два клика. Но есть и важный второй момент: мы должны обеспечить подключение компаний, где люди оплачивают такие услуги. Речь о социальных налоговых вычетах — то есть о расходах на образование, здравоохранение и спорт. Любая трата в компании с лицензией на такие виды деятельности дает право на вычет. При этом мы делаем сервис не только для физических лиц, но и для юридических – полностью в электронной форме. Суть в том, чтобы они не выписывали бумажные справки, а отправляли их напрямую в налоговую. Налоговая получает от компании подписанную электронную справку, а от клиента – заполненную декларацию. И осуществляет возврат.

- Оплата должна проходить картой Сбера, а у юрлица должен быть счет у вас?

- Да, это важный нюанс. Оплата должна проходить картой Сбера, иначе мы не увидим, что клиент воспользовался услугой. И второе: нужно быть плательщиком подоходного налога (НДФЛ). Например, работающие пенсионеры вычет получат, а неработающие – нет, потому что пенсия налогом не облагается. Если нет дохода, не с чего возвращать налог. При этом у компании может и не быть счета в Сбере, но для вычетов мы подключим их к «СберБанк Онлайн».

- На каком этапе сейчас проект? Когда запустится?

- Техническую сторону мы уже реализовали. Проект готов к масштабированию на миллионы, десятки миллионов клиентов и сотни миллионов операций. Сейчас мы активно подключаем компании. Самый сложный этап – налаживание инфраструктуры. У каждой компании свои учетные системы, раньше они делали справки на бумаге. Теперь мы создаем сервисы, чтобы компании могли списком выгружать все справки в «СберБанк Бизнес Онлайн», сверять их с нашими данными, а затем нажатием кнопки подписывать реестр и отправлять его в налоговую – например, все справки за 2025 или 2024 год. Или даже за текущий период 2026 года, не дожидаясь закрытия налогового периода.

- Как идет подключение?

- Непросто, потому что в основном это не компании-гиганты. Клиники, фитнес-центры, детские сады - это локальные частные компании, разбросанные по всей стране. Мы оцениваем, что нам нужно подключить более 100 тысяч компаний. Эту работу мы ведем вместе с клиентскими менеджерами, встречаемся с губернаторами, мэрами. Сегодня у нас уже около миллиона клиентов-физлиц, которые дали согласие, но нам нужно подключить как можно больше компаний и ИП, выдающих справки. Без этого мы не сможем сделать процесс по-настоящему бесшовным, а главная ценность именно в том, чтобы об этом вообще не думать: просто совершаешь операцию, ждешь - и налог возвращается.

Тарас Скворцов дал интервью «КП» на полях ВЭФ-2026 Фото: Комсомольская правда.

- Если я расплачиваюсь кредитной или дебетовой картой – разница есть?

- Не имеет значения. Нам главное - знать, что операцию совершали именно вы, и что она прошла в компании из этих трех сфер.

- Какой потенциал для развития сервиса вы видите дальше?

- Социальные налоговые вычеты - это только первый шаг. Есть два больших направления, которые мы планируем реализовать в следующем году. Первое – благотворительность. Сегодня она стала почти нормой в России: многие помогают детям, тяжелобольным людям, животным. Многие фонды собирают небольшие суммы – по 100, 200, 300 рублей, и люди даже не знают, что с этих взносов можно вернуть налог. Когда мы добавим эту возможность, это может дать дополнительный импульс развитию благотворительности. Получив возврат (например, 20% от суммы), многие, возможно, воспримут эти деньги как дополнительный ресурс для пожертвований. Так что мы можем увидеть рост благотворительности на сумму налога. Второе – так называемый налоговый кэшбек, который государство ввело в прошлом году, когда повышались ставки НДФЛ для некоторых категорий. Для малообеспеченных семей с двумя и более детьми предусмотрен возврат налога в зависимости от дохода. Если совокупный доход родителей (или одного родителя) не превышает полутора прожиточных минимумов на человека в семье, то можно получить вычет. Мы оценили, что в ряде регионов для многих семей с низкими доходами – их порядка 7 – 10 миллионов – вычеты могут составлять до 50 и даже 100 тысяч рублей. Это большие деньги, особенно для малообеспеченных, но у них, как правило, нет понимания, что они имеют на это право.

- Ваш сервис будет полностью бесплатным или с комиссией?

- Он абсолютно бесплатен для физических и юридических лиц. В рамках нашей стратегии человекоцентричности мы хотим давать клиентам возможность реализовывать мечты и развиваться, а не тратить время на справки и декларации. Это отвлекает от действительно важного. Мы считаем правильным сделать так, чтобы люди вообще об этом не думали. Это стратегическое направление, и мы будем наращивать число таких сервисов. Если бы мы брали плату, то сразу ограничили бы аудиторию минимум вдвое: люди стали бы сравнивать комиссию с суммой возврата. Поэтому мы решили, что сервис будет бесплатным и доступным всем жителям страны.

- Как найти этот сервис в онлайн-банке или мобильном приложении?

- Его можно будет найти в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Но не ищите прямо сейчас – мы взяли паузу в рекламе для физических лиц, пока не соберем критическую массу юридических лиц. Иначе могут возникнуть неоправданные ожидания: люди подключатся, думая, что все уже работает идеально, а мы еще в стадии сбора справок. Мы хотим, чтобы сервис стал доступен всем, когда будет собрана критическая масса компаний. Сейчас подключаются энтузиасты, которые знают о сервисе, но массовых рекламных кампаний мы не проводили. Если подключить десятки миллионов людей раньше времени, они останутся разочарованными. Но это перспектива нескольких месяцев – счет пойдёт на миллионы и десятки миллионов клиентов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сколько же можно вернуть?

У социальных налоговых вычетов есть лимит – 150 тысяч рублей. Это сумма расходов на образование, здравоохранение и спорт в течение календарного года, с которой можно получить возврат подоходного налога. Он составляет от 13 до 22% и зависит от официальных доходов налогоплательщика. К примеру, если человек получает меньше 200 тысяч рублей в месяц, тогда налог составит 13%. Если больше, то налог ступенчато повышается – до 15, 18, 20 и 22%. При росте зарплаты с превышения платится более высокий процент. Возврат налога осуществляется по наибольшему проценту.

Кроме того, можно оформить вычет с расходов на образование ребенка (на сумму не более 110 тысяч рублей в год) и на дорогостоящее лечение (здесь лимитов нет, но болезнь должна быть в перечне, утвержденном правительством).

СПРАВКА «КП»

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток - развитие во благо людей». Мероприятие собрало более 5 тысяч представителей из 80 стран мира.

Деловая программа включает свыше 100 сессий, объединенных в пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток - полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Ключевое событие - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ВЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».