Дарья Мельникова и Татьяна Брухунова в осенних образах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вот и наступила осень. Днём все ещё тепло, а вечером уже прохладно. Потому многие утеплились. В тренде все так же вещи с мехом, всевозможные пальто, куртки и жакеты из кожи. А мы собрали топ ярких образов звезд с осенним настроением.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. Фото: личный архив.

Дарья Мельникова

Дарья Мельникова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Многодетная мама примерила стильный лук от российского молодёжного бренда Befree. Кардиган в клетку с ультрамодным мехом (2599 рублей) Дарья скомбинировала с белой майкой и бельевой атласной юбкой с кружевом (2299 рублей). Образ актриса дополнила колготками с открытым носком и трендовыми вьетнамками. Кто-то скажет, что странно, но Мельниковой идет такой немного сумасбродный стиль.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна утеплилась по полной программе. Сарафан в клетку молодая жена Петросяна сочетала с водолазкой, а сверху накинула удлиненный кардиган из пуха знаменитых оренбургских коз от российского бренда Reginleif за 80 000 рублей. Дополнила образ челси, похожими на калоши. Не забыла блогерша и про голову, надев бабушкин чепчик. Вот этот аксессуар я бы точно сняла, так как он добавляет возраст.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: Макс Мирный

Очень идет Екатерине короткий ежик. И образ подобран стилистом подстать прическе. Гусарскую джинсовую куртку Волкова скомбинировала с серыми трениками и добавила эффектный акцент в виде стриптизерских лаковых босоножек на каблуке 16 см за 6900 рублей. Брутальный лук Волкова дополнила объемной сумкой-мешком от Capparel 21 Est за 14 900 рублей.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Анатольевна по традиции продемонстрировала total look от Prada. Голубую рубашку журналистка сочетала с юбкой с прозрачным слоем и кожаной курткой-жакетом. Образ звезда дополнила оригинальным воротником из меха норки, декорированным перьями и двухцветной сумкой-багетом. Плюс чёрные ботинки с оранжевыми шнурками и милые носки с розочками. Все интересно, необычно и очень дорого.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стефания собрала эффектный осенний образ с удлиненным жакетом в оттенке горький шоколад (38 200 рублей), белой майкой (10 500 рублей) и джинами клеш в стиле ретро (16 500) – всё от бренда Dress by Stesha. Лук дизайнер дополнила бежевыми казаками и аксессуарами – коричневым ремнем, массивным шейным украшением и стильными очками а-ля черепаха Тортилла.

Мода, стоп!

Фото: km20.ru

Японский бренд Maison Mihara Yasuhiro представил "межсезонные" туфли с носами из искусственного меха. Пятка при этом открыта. А каблуки выполнены в виде уток. Вот и думайте, куда пойти в таком великолепии. Цена обуви – 54 600 рублей.