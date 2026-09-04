Россия полностью обеспечит себя яблоками к 2028 году: В Минсельхозе отреагировали на заявление президента

Липецкая область, сбор урожая яблок. Фото: Арина Антонова/ТАСС

Надо работать над увеличением в России производства яблок — поставил задачу на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин.

— У нас яблок в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать, — сказал он на пленарном заседании форума, отметив также разницу в ценах на яблоки на Дальнем Востоке и, например, в Ростове, где их проще производить и не надо далеко перевозить.

Разница цен — действительно присутствует. И впечатляющая. По данным Росстата по итогам июля, в Ростовской области яблоки стоили в среднем 138 рублей за килограмм. В среднем по России — 171,5 рубль. А в Приморском крае — 230 рублей. На яблочные цены на Чукотке, в том же месяце, лучше вообще не смотреть — 739 рублей.

Почему так, сам президент и объяснил: куда далеко везти от места производства, там и дороже.

Но что в целом у нас с яблоками? И почему их не хватает?

Как сообщили в Минсельхозе, за последние десять лет производство яблок в организованном секторе (без личных садов граждан), увеличилось в 3,3 раза. В 2015 году оно составляло 0,6 миллионов тонн. А в 2025 году, несмотря на сложные погодные условия в ряде «яблочных» регионов, собрали рекордный урожай в 2 миллиона тонн. В 2026 году, по оценкам Минсельхоза, ожидается новый рекорд — около 2,1 миллиона тонн.

По данным Минсельхоза, за последние десять лет производство яблок в организованном секторе увеличилось в 3,3 раза.

Увеличение урожаев в ведомстве связывают в том числе с мерами государственной поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства (аграриям компенсируют часть затрат на новые сады).

По итогам 2025 года показатель самообеспеченности яблоками составлял 85,5%. Но нынешними темпами, по прогнозам Минсельхоза, на полное яблочное самообеспечение мы выйдем к 2028 году.

Впрочем, рост своих урожаев уже сказался на ценах. По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», на конец этого августа средние оптовые цены на яблоки просели на 24% в сравнении с тем же временем предыдущего года. На прилавках это «проседание» пока не так заметно. Но средняя по стране розничная цена кило яблок в конце августа 2025 года, по данным Росстата, составляла 176,6 рубля. На конец этого августа — 170,5 рубля.

— У нас сейчас на повестке задача — наладить переработку и качественное хранение урожая. Это повысит рентабельность садового бизнеса, тогда и цены на яблоки будут приятнее для российского потребителя, — утверждает директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

Как поясняют эксперты, зарубежным поставщикам яблок мы сейчас уступаем не в качестве плодов, а в основном в качестве и количестве хранилищ, где очередной рекордный урожай мог бы храниться без потери вкуса и внешнего вида не только пару-тройку месяцев до Нового года. Еще один больной вопрос — логистика, она постоянно дорожает из-за роста стоимости топлива и прочих проблем. К разнице цен на яблоки в Ростовской области и на Дальнем Востоке это имеет прямое отношение: в регионах, где много своих садов, логистическая составляющая в цене яблока, естественно, гораздо меньше.

Есть и еще один больной вопрос. Самообеспеченность ягодами и фруктами в целом по итогам 2025 года у нас не дотягивала и до 45%. Это — самая проблемная сфера по части обеспечения продовольственной безопасности (уже даже и по мясу, с учетом курятины, мы себя более чем на 100% обеспечиваем). А про какой чисто российский фрукт вспомнит каждый, кто вырос не на самом юге? Конечно же — яблоки, которые и в средней полосе России прекрасно себе вызревают на любой даче. Так что нам нужны не только сами по себе красивые и вкусные яблоки на прилавках, но и качественный яблочный сок, яблочное пюре и прочая продукция переработки — ее и на Чукотку везти проще.

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