Украинцы уверяют, что, если Запад передаст ВСУ 300 ракет-перехватчиков для Patriot, это позволит «пережить зиму». Фото: REUTERS.

Попытки Украины получить ракеты для ЗРK Patriot оказались тщетными. Как свидетельствует американское издание Politico, череда встреч на этой неделе — от неформальных переговоров Украины с министрами обороны стран-членов ЕС и до саммита послов НАТО — так ни к чему и не привела.

Страны, обладающие запасами ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot — от Греции и Испании до Японии и Южной Кореи — не готовы расставаться с собственными запасами ради безопасности киевского режима.

США после военной кампании против Ирана пытаются восполнить прежде всего собственные запасы. А производство ракет для Patriot — процесс длительный, поэтому об исполнении иностранных заказов пока речь не идет.

Это подогревает панические настроения на Украине. Зеленский и Ко возлагают надежды на программу помощи PURL, в рамках которой партнеры закупали для Киева американское вооружение. Через нее в Незалежную шли поставки систем Patriot и ракет к ним.

Украинцы уверяют, что, если Запад передаст ВСУ 300 ракет-перехватчиков, это позволит «пережить зиму». Но рассчитывать на такую щедрость от партнеров не приходится.

До этого ежемесячно на Украину поступало в среднем 10–20 ракет — на порядок меньше, чем российских ракетных ударов. Усугубляет положение киевского режима, замечает Politico, и применение Россией модернизированных беспилотников, сбить которые стало значительно сложнее.

НЕ ЗАЩИТЯТ ДАЖЕ «ПЭТРИОТЫ»

— Американская система ПВО рассчитана на поражение баллистических ракет, а по Украине мы применяем квазибаллистические ракеты. - констатирует в разговоре с KP.RU заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. — Отличие в том, что обычная баллистическая ракета летит, как, условно говоря, брошенный камень. По нескольким точкам ее траектории можно точно вычислить местоположение и вывести туда зенитную ракету.

А квазибаллистическая ракета маневрирует, поэтому вычислить ее местоположение невозможно. Возникает неопределенность — сотни метров, километры? Ракета-перехватчик должна выбрать за доли секунды, технически это сделать нереально, поэтому происходит промах.

США после военной кампании против Ирана пытаются восполнить прежде всего собственные запасы. Фото: REUTERS.

Сивков подчеркивает: американские и украинские системы ПВО могут защищать объекты от беспилотников «Герань» и крылатых ракет, но не от гиперзвуковых или квазибаллистических (наши «Искандеры», например, успешно поражали сами пусковые установки ЗРК Patriot).

— Сейчас у ВСУ серьезный кризис с ракетами-перехватчиками. Американцы производят лишь порядка 600 таких ракет в год. Возможности поставлять Украине необходимое количество у США просто нет. Более того, у американцев нет возможности даже поставлять свои зенитные ракеты в Европу, — добавляет эксперт.

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