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В мире4 сентября 2026 12:30

Никаких ракет для Patriot: попытки Украины выклянчить оружие провалились по всем фронтам

Politico: попытки Украины получить ракеты для Patriot провалились
Мария БЕРК
Украинцы уверяют, что, если Запад передаст ВСУ 300 ракет-перехватчиков для Patriot, это позволит «пережить зиму».

Украинцы уверяют, что, если Запад передаст ВСУ 300 ракет-перехватчиков для Patriot, это позволит «пережить зиму».

Фото: REUTERS.

Попытки Украины получить ракеты для ЗРK Patriot оказались тщетными. Как свидетельствует американское издание Politico, череда встреч на этой неделе — от неформальных переговоров Украины с министрами обороны стран-членов ЕС и до саммита послов НАТО — так ни к чему и не привела.

Страны, обладающие запасами ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot — от Греции и Испании до Японии и Южной Кореи — не готовы расставаться с собственными запасами ради безопасности киевского режима.

США после военной кампании против Ирана пытаются восполнить прежде всего собственные запасы. А производство ракет для Patriot — процесс длительный, поэтому об исполнении иностранных заказов пока речь не идет.

Это подогревает панические настроения на Украине. Зеленский и Ко возлагают надежды на программу помощи PURL, в рамках которой партнеры закупали для Киева американское вооружение. Через нее в Незалежную шли поставки систем Patriot и ракет к ним.

Украинцы уверяют, что, если Запад передаст ВСУ 300 ракет-перехватчиков, это позволит «пережить зиму». Но рассчитывать на такую щедрость от партнеров не приходится.

До этого ежемесячно на Украину поступало в среднем 10–20 ракет — на порядок меньше, чем российских ракетных ударов. Усугубляет положение киевского режима, замечает Politico, и применение Россией модернизированных беспилотников, сбить которые стало значительно сложнее.

НЕ ЗАЩИТЯТ ДАЖЕ «ПЭТРИОТЫ»

— Американская система ПВО рассчитана на поражение баллистических ракет, а по Украине мы применяем квазибаллистические ракеты. - констатирует в разговоре с KP.RU заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. — Отличие в том, что обычная баллистическая ракета летит, как, условно говоря, брошенный камень. По нескольким точкам ее траектории можно точно вычислить местоположение и вывести туда зенитную ракету.

А квазибаллистическая ракета маневрирует, поэтому вычислить ее местоположение невозможно. Возникает неопределенность — сотни метров, километры? Ракета-перехватчик должна выбрать за доли секунды, технически это сделать нереально, поэтому происходит промах.

США после военной кампании против Ирана пытаются восполнить прежде всего собственные запасы.

США после военной кампании против Ирана пытаются восполнить прежде всего собственные запасы.

Фото: REUTERS.

Сивков подчеркивает: американские и украинские системы ПВО могут защищать объекты от беспилотников «Герань» и крылатых ракет, но не от гиперзвуковых или квазибаллистических (наши «Искандеры», например, успешно поражали сами пусковые установки ЗРК Patriot).

— Сейчас у ВСУ серьезный кризис с ракетами-перехватчиками. Американцы производят лишь порядка 600 таких ракет в год. Возможности поставлять Украине необходимое количество у США просто нет. Более того, у американцев нет возможности даже поставлять свои зенитные ракеты в Европу, — добавляет эксперт.

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