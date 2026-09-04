Последний раз Уиткофф и Кушнер посещали российскую столицу в январе этого года. Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

В субботу, 5 сентября 2026 года, в Москву уже в третий раз прилетят на переговоры спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Цель визита та же, что и в их прошлые приезды, — наметить на переговорах России и США возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что гости будут приняты на самом высоком уровне, а затем отправятся в Киев.

Последний раз Уиткофф и Кушнер посещали российскую столицу в январе этого года. Но потом разразился кризис на Ближнем Востоке, и украинская тема отошла для Вашингтона на дальний план. С тех пор американцы не предпринимали попыток возобновить посредничество в переговорном процессе. Да и по другим вопросам наши контакты с руководством США были поставлены на паузу.

НОВЫЙ ВИТОК ПЕРЕГОВОРОВ РОССИИ И США ПО УКРАИНЕ

Ситуация начала меняться после недавнего неожиданного визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. У него состоялся ряд важных встреч, подробности которых не сообщались.

Затем министр финансов США Скотт Бессент встретился со своим российским коллегой Антоном Силуановым на полях саммита руководителей финансовых ведомств и центробанков стран G20 в американском городе Эшвилле. Общение в личном формате министров двух стран прошло впервые за последние пять лет. И вот теперь — приезд после долгого перерыва спецпосланников Трампа.

KP.RU поинтересовался у экспертов, о чем может свидетельствовать череда этих контактов.

Ситуация начала меняться после недавнего неожиданного визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

ЧТО ЗНАЧИТ ВИЗИТ УИТКОФФА И КУШНЕРА В РОССИЮ

— Думаю, пока нет оснований считать, что за встречами обозначилась тенденция на возобновление устойчивого российско-американского диалога, — полагает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. — Скорее, это попытка Дональда Трампа показать, что именно он по-прежнему определяет мировую повестку.

Ведь президент США, несмотря на всю его браваду, потерпел политическое поражение в Иране. Да и в Европе его перестают воспринимать как безусловного сюзерена.

Трампу надо продемонстрировать, что он, несмотря ни на что, продолжает двигаться своим курсом — в том числе, на российском треке. Отсюда сигналы: таинственный приезд Рэтклиффа — мне есть, что обсудить с Москвой без лишних глаз; встреча министров финансов — я могу ладить со всеми, пусть это и не нравится Евросоюзу.

И по Украине Дональд в пику Брюсселю демонстрирует готовность к контактам с российской стороной в качестве «ключевого миротворца».

Отказываться от таких контактов нам не надо, они в любом случае полезны, хотя нужно понимать, что при нынешней позиции потерявшей берега Европы возможность достичь урегулирования на Украине отсутствуют напрочь. Даже с помощью США.

Трампу надо продемонстрировать, что он, несмотря ни на что, продолжает двигаться своим курсом Фото: REUTERS.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ: «США БУДУТ ПРОСИТЬ НАС ОСТАНОВИТЬСЯ»

А вот американист Геворг Мирзаян считает, что и Рэтклифф, и Уиткофф с Кушнером появляются у нас именно сейчас не случайно — это реакция на изменение ситуации на Украине.

— США стали подавать сигналы о готовности к диалогу после того, как Россия резко усилила ответные удары по Украине. И поставила киевский режим перед неизбежной катастрофой предстоящей зимой, — указывает Мирзаян. — Возможно, американцы будут просить нас остановиться, и тогда Трамп смог бы показать избирателям перед выборами в Конгресс красивую картинку своей удавшейся миротворческой миссии.

В эту схему укладывается и встреча Бессента с Силуановым на саммите G20 — серьезные вопросы там не поднимались, важно было продемонстрировать позитивный настрой администрации США на двустороннее взаимодействие.

Что ж, мы к миру на Украине готовы, но только на своих условиях — они неизменны и Вашингтону хорошо известны.

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