Вакансий стало меньше, а резюме больше: что происходит на рынке труда в России

Рядовому россиянину, чтобы найти приличное место работы, приходится изрядно постараться. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Нелегкая доля выпала на российский рынок труда в последнее время. Что ни год, то новые волнения. Вот и на сей раз сервис SuperJob выяснил: рядовому россиянину, чтобы найти приличное место работы, приходится изрядно постараться. В среднем, на 7,3 балла из 10! Аналитики опросили 3000 наших сограждан от Калининграда до Камчатки и предложили оценить свои усилия по трудоустройству от 0 до 10 баллов, где десятка – наиболее сложный вариант.

Итак, по выводам исследования вакансий на рынке труда за год поубавилось на 18%, а вот желающих устроиться на работу стало больше на треть (32%). И это после того, как не менее двух лет компании бегали за каждым специалистом с протянутой рукой, а теперь чуть ли не нос воротят. Хотя безработица все еще на минимуме – 2,1%. Однако до диктатуры работодателей еще далеко. Да, резюме стало больше, но найти настоящего профи, который и станок освоит, и нейросетью владеет, задача все еще со звездочкой.

Особенно остро перемены ударили по зумерам и миллениалам (от 24 до 38 лет). Тут рост пессимизма зашкаливает: у 24—26-летних оценка сложности подскочила до 7,4 баллов (это на 1,8 больше, чем год назад), а у 30-32-летних - до 7,2 (+2 балла). Товарищам от 39 до 44 лет намного легче найти работу - 6,5 балла. Опыт и багаж знаний снова в цене? Тяжко тем, кому за 50, - 7,8—7,9 балла. Но и тут есть свет в конце тоннеля. Разрыв между молодыми и возрастными соискателями снизился до минимума. Если в 2018 году он составлял 3,7 балла, то сейчас - 1,4! Возраст перестает быть приговором. На авансцену выходят квалификация и навыки, именно за них работодатели готовы бороться.

HR-эксперт, карьерный консультант, профориентолог Галина Бобкова подтверждает, данное исследование полностью отражает ситуацию на рынке.

- Число вакансий уменьшается уже второй год подряд, а количество активных резюме, наоборот, растёт, - говорит эксперт. - Это подтверждают и данные другого рекрутингового портала hh.ru. Если в 2025 году число вакансий каждый месяц уменьшалось в среднем на 23% по сравнению с тем же периодом 2024 года, то в первом полугодии 2026-го падение составило 24% уже по отношению к показателям предыдущего года. В августе 2026 года опубликованных объявлений стало меньше на 19% год к году.

По словам Галины Бобковой, это охлаждение рынка труда объясняется тем, что в условиях замедляющейся экономики компании замораживают проекты и вакансии, а возникающую проблему нехватки кадров решают перераспределением задач между действующими сотрудниками, внедрением практики внутреннего совместительства и привлечением специалистов из-за рубежа. Так, например, в первом полугодии 2026 года в Россию приехало рекордное количество иностранных работников из визовых стран (Китая, Индии, Вьетнама и др.).

При этом, на рынке труда, считает эксперт, самые востребованные сейчас – «синие воротнички», т.е. претенденты на рабочие и массовые вакансии. Больше всего предложений от работодателей - в промышленности, строительстве, на транспорте, в логистике, в продажах и розничной торговле. Почти в три раза в первом полугодии 2026 года увеличилось количество вакансий для вахтовиков.

Сложнее найти работу руководителям, особенно высшего звена, офисному персоналу, сотрудникам из сфер искусства, развлечений и масс-медиа, а также молодым специалистам без опыта работы.

- Что касается прогнозов на ближайший год, то все будет зависеть от ситуации в экономике, т.к. рынок труда – производная от нее, - объясняет Галина Бобкова. - Если начнётся оживление, работодатели станут развивать новые направления и проекты и, соответственно, активнее нанимать людей. Пока же они стремятся повышать эффективность бизнеса за счёт экономии на ресурсах и удерживать действующих сотрудников.

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