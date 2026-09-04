"Герань" передала привет главе СБУ: разбор удара беспилотника от военкора KP.RU Коца

Скорее всего это был привет со смыслом Фото: скриншот видео.

Сегодня в районе 16.00 в самый разгар воздушной тревоги по зданию СБУ в Шевченковском районе Киева прилетело. Как сообщают украинские паблики, удар был нанесен реактивным БПЛА (вероятно, «Герань-4 сикер», или «Герань-5»). Судя по фото и видео с места, дрон атаковал фасад здания, в результате чего на втором этаже возник пожар. Как немедленно заявил Зеленский, целью атаки был глава СБУ Поклад. Беспилотник, якобы, влетел ему прямо в кабинет.

Мы, однако, не думаем, что задачей расчета дрона была ликвидация главного украинского особиста. Вряд ли бы он сидел на своем рабочем месте во время воздушной тревоги. Да и бывший глава СБУ Малюк в одном из интервью заявлял, что после начала полномасштабной войны сотрудники СБУ не пользовались зданием на Владимировской, переместившись, из соображений безопасности, в резервные помещения.

Скорее, это был привет со смыслом. И констатация факта, что не только наши баллистические ракеты, но и реактивные дроны долетают до центра Киева.

Кадры освобождения населенников в ДНР – в моем канале в МАКС.

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