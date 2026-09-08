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Звезды8 сентября 2026 5:00

Почему так трепетно вспоминать первую любовь: Светлана Иванова и Алексей Чадов в картине «Чужой звонок»

В школе они стали одним целым, но потом она уехала. Через много лет, став взрослыми, они случайно встретились. В прокат выходит фильм, который и вас заставит вспомнить первую любовь
Антонина ВЕТКИНА
Чужой звонок от родного человека. Прошлого не вернуть, но можно попробовать простить себя (Аля Майер).

Чужой звонок от родного человека. Прошлого не вернуть, но можно попробовать простить себя (Аля Майер).

...Нулевые, старшая школа. Наташа (Аля Майер) мечтает поступить в Академию художеств в Санкт-Петербурге, но родители настаивают на более земной профессии и хотят, чтобы дочь стала юристом. Поддерживает девочку только новенький одноклассник Игорь (Денис Косиков). Он музыкант, благодаря ему Наташа понимает, что нужно идти за мечтой, даже если мама и папа против. Конечно, Наташа и Игорь влюбляются друг в друга. Но после выпускного она едет в Питер, а он остается. И будто ничего и не было.

Спустя годы уже известная художница Наташа (Светлана Иванова) представляет выставку собственных картин. В галерее она сталкивается с мужчиной, в котором узнает Игоря (Алексей Чадов). Воспоминания о времени, когда они были юны и счастливы, сами собой всплывают в их памяти. Все ли сложилось так, как мечталось?

«Чужой звонок» – это пронзительная драма о любви. Жизнь, в общем-то, состоялась, и довольно неплохо. Но почему же тогда так неспокойно и даже больно внутри?

Размышления героев о прошлом и настоящем близки каждому, кто хоть раз любил. История вечная и вечно современная, даром что в основе – одноименная повесть Екатерины Марковой, впервые опубликованная в журнале «Юность» в 1979 году.

В 1985-м вышла первая экранизация «Чужого звонка» режиссера Юрия Олейника. Для новой версии первоисточник был основательно переработан, а действие перенесено в наше время. Можно сказать, что это женский взгляд на тему (режиссер: Светлана Белкина, сценарист: Светлана Николаенко, оператор: Елизавета Калинина). Взгляд трепетный, нежный, но и безжалостный – ты можешь признать ошибки прошлого, но уже никогда не сможешь их исправить.

В новом в фильме сыграла Елена Сафонова, исполнившая главную роль в экранизации повести 1985 года.

В новом в фильме сыграла Елена Сафонова, исполнившая главную роль в экранизации повести 1985 года.

«Очень многим проще исчезнуть»

«Чужой звонок» затрагивает темы первой любви и выбора своего пути, которые особенно актуальны для тех, кто оканчивает школу, – говорит режиссер Светлана Белкина, для которой фильм стал полнометражным дебютом. – Одним из главных мотивов картины стала жертвенность ради другого человека. Это не обязательно должен быть героический поступок: просто важно «отложить» себя в сторону и помочь близким. И, думаю, картина сможет научить зрителей поступать правильно в сложных ситуациях и не бояться идти за своей мечтой. Также в фильме я постаралась показать важность искренних чувств, поскольку сейчас этого не хватает, а ведь любовь раскрывает человека с самых лучших сторон. Не зря для многих это самые важные воспоминания, которые долго продолжают жить в сердце».

Денису Косикову 22, но он более чем убедителен в роли мятежного старшеклассника, парня с гитарой. «Важно иногда оглянуться назад, сделать выводы и вспомнить то прекрасное чувство, которое произошло с нами в детстве или юношестве, – считает актер. – Можно сказать, что мы даем возможность зрителю прикоснуться к этим чистым ощущениям настоящей и искренней любви». Получается, все же кое-что исправить можно? Себя нынешнего, вспомнив себя юного и влюбленного?

Они любили друг друга, но у них не сложилось. И кто в это виноват, и виноват ли вообще? (Аля Майер и Денис Косиков).

Они любили друг друга, но у них не сложилось. И кто в это виноват, и виноват ли вообще? (Аля Майер и Денис Косиков).

20-летняя Аля Майер исследует свою героиню как сверстницу, как подругу. И словно учится на ее ошибках: «Если произошла ссора, то лучше поговорить с человеком и выслушать его, чем промолчать. Но очень многим проще исчезнуть, спрятаться – это безопаснее и не так страшно, как признать свою вину. Наверное, единственный совет, который я могу дать – не бояться совершать ошибки и быть неправым, потому что это тоже часть жизни».

Случайная встреча заставила вспомнить все (Алексей Чадов).

Случайная встреча заставила вспомнить все (Алексей Чадов).

Звонок чужому-родному человеку

Светлана Иванова и Алексей Чадов, сыгравшие взрослых Наташу и Игоря, уже работали вместе и очень рады были встретиться на одной съемочной площадке вновь. «Каждая наша встреча примерно такая же, как встреча наших героев в «Чужом звонке» – очень трепетная, – смеется актриса. – Несмотря на то, что оригинальная повесть прекрасна, наш сценарий мне нравится больше. Потому что он ближе к тому миру, в котором мы живем сейчас, и может поговорить с нашим молодым поколением на его языке».

«Был забавный момент, когда я отыграл в сцене и подошел к монитору – а там сидят одни девушки и женщины, – вспоминает Алексей Чадов. – Ни одного парня, человек двадцать! Над проектом работало много женщин, и это прекрасно. Думаю, получится прекрасная картина».

Наташа состоялась в жизни, она вроде бы счастлива. Но отчего же так свербит в душе? (Светлана Иванова).

Наташа состоялась в жизни, она вроде бы счастлива. Но отчего же так свербит в душе? (Светлана Иванова).

В фильме также снимались Ксения Алферова, Людмила Артемьева, Евдокия Германова, Владислав Ветров, Анастасия Имамова, Максим Сапрыкин, а также Елена Сафонова, сыгравшая роль Наташи в картине 1985 года.

«Название картины отсылает нас к звонку незнакомцу, о котором знаешь все, – объясняет Аля Майер. – Как может не взять трубку девушка, которая была с тобой рядом, когда мир рушился? Как можно не взять трубку от человека, который верил в тебя, когда ты сама не верила? А вот оказывается, что можно… И если зритель после просмотра выйдет и позвонит своему «близкому-чужому», которого когда-то оставил без ответа, то, наверное, у нас получилось. А кто-то, наоборот, так и не решится на этот разговор».

В широкий прокат фильм «Чужой звонок» выходит 10 сентября.

Фото: предоставлены пресс-службой НТВ