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Звезды4 сентября 2026 15:10

Лёня из "Ворониных" изменился до неузнаваемости: Станислав Дужников похудел почти на 100 килограммовфото

Актер Станислав Дужников сбросил за год около ста килограммов
Татьяна ЗИМНЯЯ
Станислав Дужников похудел почти на 100 килограммов

Станислав Дужников похудел почти на 100 килограммов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сборе труппы в МХТ им.Чехова (прошел 2 сентября) многие обратили внимание, как похорошел Станислав Дужников. 53-летний актер, звезда фильмов «ДМБ», «Каменская» изменился до неузнаваемости. Похудел. На фото рядом со стройной Наташей Швец он смотрится примерно в одной с ней весовой категории.

Роль Лени Воронина в ситкоме «Воронины» сделала Станислава Дужникова всенародным любимцем. Но и сыграла с ним злую шутку. Как рассказывал артист, ради этой роли он набрал лишние килограммы. «Для «Ворониных» я ел пельмени и картошку, чтобы влезть в образ». Ел шесть раз в день, налегал на мучное и сладкое. И вместо 20 прибавил 40 кг.

Роль Лени Воронина в ситкоме «Воронины» сделала Станислава Дужникова всенародным любимцем. Фото: Кадр из сериала.

Роль Лени Воронина в ситкоме «Воронины» сделала Станислава Дужникова всенародным любимцем. Фото: Кадр из сериала.

Потом с переменным успехом пытался их сбросить. Другим проектам его «тяжелый вес» был не интересен. Да и самому артисту было тяжело носить на себе лишние килограммы. Дужников рассказывала, что ходил в бассейн, занимался в тренажерном зале, старался плотно не ужинать. После спектакля - только кефир или чай с медом. Результаты были временными. Вес уходил, потом возвращался. Весил артист более 200 килограммов.

Что сказывалось на здоровье. Одышка, боли в суставах, сахарный диабет второго типа, гипертония…

Станислав Дужников в 2019 году

Станислав Дужников в 2019 году

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Год назад многие СМИ написали, что актёру диагностировали морбидное ожирение третьей степени. Врачи предложили бариатрию. Меры решительные, но и ситуация была критической. Народному любимцу провели трёхчасовую бариатрическую операцию по уменьшению желудка. Такая операция помогает пациентам с тяжёлым ожирением.

В результате бариатрической операции уменьшается объём желудка, что позволяет быстрее чувствовать насыщение и потреблять меньше пищи. Операция улучшает и обмен веществ.

Успех во многом зависит от послеоперационной реабилитации и дисциплины самого пациента. Нужно следить за питанием, не переедать и регулярно заниматься физкультурой. И тогда в течение года можно сбросить до 70% лишнего веса, что вероятно и случилось с артистом.

Станислав Дужников до и после похудения. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА, Екатерина ЦВЕТКОВА.

Станислав Дужников до и после похудения. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА, Екатерина ЦВЕТКОВА.

Сколько лишних килограммов потерял, Дужников не говорит: «столько, сколько нужно, чтобы выглядеть стройным». На наш взгляд, внешне он стал вдвое худее, чем был. Получается, около 100 килограммов. Выглядит прекрасно. Говорит, что ест пять раз в день с интервалом в три часа.

Стоит напомнить: несколько лет назад в течение года похудел на 100 килограммов коллега Дужникова – артист МХТ Чехова Александр Семчев. Худел главным образом на отварных овощах. Семчев нам рассказывал, что не прибегал к хирургическим операциям на желудке. Свой новый вес держит уже несколько лет.

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