Станислав Дужников похудел почти на 100 килограммов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сборе труппы в МХТ им.Чехова (прошел 2 сентября) многие обратили внимание, как похорошел Станислав Дужников. 53-летний актер, звезда фильмов «ДМБ», «Каменская» изменился до неузнаваемости. Похудел. На фото рядом со стройной Наташей Швец он смотрится примерно в одной с ней весовой категории.

Роль Лени Воронина в ситкоме «Воронины» сделала Станислава Дужникова всенародным любимцем. Но и сыграла с ним злую шутку. Как рассказывал артист, ради этой роли он набрал лишние килограммы. «Для «Ворониных» я ел пельмени и картошку, чтобы влезть в образ». Ел шесть раз в день, налегал на мучное и сладкое. И вместо 20 прибавил 40 кг.

Роль Лени Воронина в ситкоме «Воронины» сделала Станислава Дужникова всенародным любимцем. Фото: Кадр из сериала.

Потом с переменным успехом пытался их сбросить. Другим проектам его «тяжелый вес» был не интересен. Да и самому артисту было тяжело носить на себе лишние килограммы. Дужников рассказывала, что ходил в бассейн, занимался в тренажерном зале, старался плотно не ужинать. После спектакля - только кефир или чай с медом. Результаты были временными. Вес уходил, потом возвращался. Весил артист более 200 килограммов.

Что сказывалось на здоровье. Одышка, боли в суставах, сахарный диабет второго типа, гипертония…

Станислав Дужников в 2019 году Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Год назад многие СМИ написали, что актёру диагностировали морбидное ожирение третьей степени. Врачи предложили бариатрию. Меры решительные, но и ситуация была критической. Народному любимцу провели трёхчасовую бариатрическую операцию по уменьшению желудка. Такая операция помогает пациентам с тяжёлым ожирением.

В результате бариатрической операции уменьшается объём желудка, что позволяет быстрее чувствовать насыщение и потреблять меньше пищи. Операция улучшает и обмен веществ.

Успех во многом зависит от послеоперационной реабилитации и дисциплины самого пациента. Нужно следить за питанием, не переедать и регулярно заниматься физкультурой. И тогда в течение года можно сбросить до 70% лишнего веса, что вероятно и случилось с артистом.

Станислав Дужников до и после похудения. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА, Екатерина ЦВЕТКОВА.

Сколько лишних килограммов потерял, Дужников не говорит: «столько, сколько нужно, чтобы выглядеть стройным». На наш взгляд, внешне он стал вдвое худее, чем был. Получается, около 100 килограммов. Выглядит прекрасно. Говорит, что ест пять раз в день с интервалом в три часа.

Стоит напомнить: несколько лет назад в течение года похудел на 100 килограммов коллега Дужникова – артист МХТ Чехова Александр Семчев. Худел главным образом на отварных овощах. Семчев нам рассказывал, что не прибегал к хирургическим операциям на желудке. Свой новый вес держит уже несколько лет.

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