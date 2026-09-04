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Звезды4 сентября 2026 16:00

Лель и Караулова посетили презентацию Андрея Малахова и Адель Бикуловойфото

Вечер объединил ценителей современного искусства и коллекционеров
Ольга РОДИНА
Андрей Малахов

Андрей Малахов

Фото: предоставлено организаторами.

Владелица столичной галереи «Адель» Адель Бикулова и Андрей Малахов объединились и провели камерную презентацию обновленной программы арт-резиденции «Сияние». Добавим, что «Сияние» было основано Малаховым в 2020 году в родных Апатитах. Вечер объединил ценителей современного искусства, коллекционеров и друзей Центра, чтобы представить выставочный проект и рассказать о планах развития мастерских для художников.

«Искусство – это вечный и универсальный мост между сердцами людей. Оно делает так, что полярно разные люди могут пересечься в одной точке и быть рады этому», – поделилась владелица галереи и основательница бренда Адель Бикулова.

Адель Бикулова и Наталья Власова

Адель Бикулова и Наталья Власова

Фото: предоставлено организаторами.

На мероприятии была показана уникальная подборка работ из личной коллекции Андрея Малахова. Гости увидели произведения ключевых российских современных авторов — Евгении Буравлевой, Жени Миронова, Игоря Самолета, Димы Ребуса и других творцов. Диалог с ними выстраиваюли работы зарубежных художников, предоставленные друзьями Центра «Сияние», среди которых Натали Дю Паскье, Эрвин Вурм и Харма Гердес.

Зара

Зара

Фото: предоставлено организаторами.

Катя Лель

Катя Лель

Фото: предоставлено организаторами.

Среди гостей были замечены Катя Лель, Ольга Свиблова, Зара, Маш Милаш, Марк Тишман и многие другие.

Катя Лель появилась в эффектном белом костюме, а Зара выбрала яркий алый комплект. Виктория Шелягова сочетала трендовый гусарский жакет с кожаными брюками.

Виктория Шелягова

Виктория Шелягова

Фото: предоставлено организаторами.

Важной частью вечера стала благотворительная часть: некоторые представленные работы доступны к покупке. Все вырученные средства будут направлены на поддержку и развитие программы мастерских для арт-резиденции «Сияние», а также на помощь апатитским художникам.

Елена Крыгина

Елена Крыгина

Фото: предоставлено организаторами.

Марк Тишман

Марк Тишман

Фото: предоставлено организаторами.

Маш Милаш

Маш Милаш

Фото: предоставлено организаторами.

На мероприятии стало понятно, что интерес к региональному искусству и частным инициативам в сфере культуры продолжает расти, а «Сияние» уверенно становится точкой притяжения для профессионалов и меценатов.

Ольга Свиблова

Ольга Свиблова

Фото: предоставлено организаторами.

Юлианна Караулова

Юлианна Караулова

Фото: Предоставлено организаторами.

Лаура Джугелия

Лаура Джугелия

Фото: предоставлено организаторами.