От Китая до Москвы: как «Грузовой экспресс» меняет логистику

Фото предоставлены пресс-службой Глобал Портс.

Почта России — это не только 38 тысяч отделений и доставка писем в самые труднодоступные уголки страны. Это ещё и крупнейший федеральный логистический оператор, который сегодня строит мосты между Востоком и Западом. И главный проект этого направления — сервис «Грузовой экспресс», превращающий трансграничную перевозку товаров в точный и быстрый процесс.

В июне 2023 года компания совместно с РЖД и китайскими партнёрами запустила регулярный контейнерный поезд по маршруту Хуньчунь (Китай) – Камышовая – Уссурийск – Москва. Время в пути до станции «Белый Раст» в столице составляет всего 11 суток. С начала 2026 года этим коридором перевезено уже свыше 1000 контейнеров.

Что возят? В основном одежду, обувь и товары электронной коммерции — те самые «большие посылки», которые раньше было сложно доставлять быстро и экономично одновременно. «Грузовой экспресс» предлагает оптимальное сочетание цены и скорости, что делает его серьёзным конкурентом автомобильным и авиаперевозкам.

Но сервис не ограничивается просто транспортом. В планах — полный цикл логистического обслуживания: разгрузка на промежуточных станциях, расконсолидация (разбивка) грузов, хранение, сортировка и даже курьерская доставка до двери. Это уже не просто поезд, а экосистема для международной торговли.

В июле 2026 года география «Грузового экспресса» расширилась. Теперь поезда ходят и в Санкт-Петербург, давая мощный импульс трансграничной электронной коммерции в Северо-Западном регионе и сокращая сроки доставки для местных жителей и бизнеса. Соглашение с холдингом «Глобал Портс», компанией «ПЛК» и Октябрьской железной дорогой открывает возможности для гибкой маршрутизации и обработки грузов прямо в пути.

Фото предоставлены пресс-службой Глобал Портс.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Общее расстояние – 64 миллиона километров!

Пока «Грузовой экспресс» связывает континенты, тысячи отделений Почты по-прежнему служат людям в самых невероятных местах. И это не просто романтика — это ежедневная работа в условиях, где интернет не всегда ловит, а дороги кончаются.

- Уэлен на Чукотке — самое восточное отделение. Сюда летом завозят почту морем, зимой — вертолётами. Иногда жизнь замирает из-за белых медведей, но связь с миром не прерывается.

- Донское в Калининградской области — самое западное. Почта здесь — центр общения для жителей тихого побережья с немецкими домиками XIX века.

- Куруш в Дагестане — самое высокогорное отделение в Европе (2560 метров). Обслуживает и местных, и пограничников, и туристов-альпинистов.

- Остров Гукера (Земля Франца-Иосифа) — самое северное отделение в мире. Открытки отсюда уходят туристам, а для вахтовиков — это главная ниточка к «большой земле», особенно когда пропадает интернет.

- Юрюнг-Хая в Якутии (72-я параллель) — ещё один пример работы в экстремальном климате, где почта остаётся единственным мостом для 1250 жителей.

Среднемесячная протяжённость всех логистических маршрутов Почты России — 64 миллиона километров. Это примерно 80 расстояний от Земли до Марса.