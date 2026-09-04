На ВЭФ-2026 рассказали, какие программы вузов выбирают сильнейшие абитуриенты России

Фото: Александр Жолобов \ Фонд Росконгресс

По итогам приёмной кампании 2026 года совместные образовательные программы Сбера с ведущими университетами страны стали одними из самых привлекательных направлений. Речь о программах в области искусственного интеллекта (ИИ) и информационных технологий (ИТ). В банке подготовили аналитический обзор к началу учебного года. Программы Сбера оказались самыми востребованными среди сильнейших абитуриентов — они лидируют по ключевым критериям: доле поступивших по олимпиадам, проходным и средним баллам ЕГЭ. Среди вузов партнёров (НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, Университет Иннополис, ИТМО, УрФУ) именно совместные программы банка привлекают лучших выпускников.

Сегодня в портфеле банка — 45 совместных образовательных программ с 26 ведущими вузами. Они готовят специалистов для технологического будущего. Тема вклада бизнеса в развитие образования стала одной из ключевых для банка на Восточном экономическом форуме (ВЭФ 2026).

Средний балл ЕГЭ поступивших на совместные программы бакалавриата Сбера составил 100 баллов с учётом индивидуальных достижений. Без учёта достижений — 98 баллов. Для сравнения, среди программ вузов партнёров эти показатели составили 91 и 90 баллов соответственно.

Доля поступивших по БВИ среди зачисленных на бюджетные места совместных программ бакалавриата с банком составила 70%. На сопоставимых программах вузов партнёров этот показатель составил 27%.

— Для нас особенно важно, что сильнейшие студенты страны осознанно выбирают программы, которые мы создаём вместе с ведущими университетами. С этого года мы начинаем формировать у студентов AI PDLC культуру — когда искусственный интеллект становится естественной частью всей работы над продуктом. Мы хотим, чтобы ребята погружались в технологическую среду и учились создавать продукты в новой AI native логике (подход к созданию продуктов, сервисов или целых компаний, в котором искусственный интеллект заложен в самую основу, а не добавлен в виде отдельной функции, — прим. ред.). Студенты наших совместных программ получат офер на стажировку, чтобы уже во время учёбы понять, какие направления, технологии и стек им ближе, и расти дальше вместе с наставниками и командами, — прокомментировала результаты отчёта управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств банка Ольга Цуканова.

В 2026 году на программы бакалавриата, реализуемые вузами совместно со банком, было зачислено 838 студентов на бюджетные места. Совместные образовательные программы объединяют фундаментальную подготовку ведущих университетов и экспертизу технологической компании. Такой подход готовит специалистов для технологий будущего: генеративного ИИ (который создаёт контент), языковых моделей (работающих с текстом), автономных ИИ агентов и мультимодальных систем — то есть решений, которые обрабатывают разные типы данных и строятся на самых современных технологиях.