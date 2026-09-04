В Верховную раду Украины поступил разработанный группой депутатов законопроект о пожизненном обеспечении охраной не только самого Зеленского, но и членов его семьи Фото: REUTERS.

Чем бы должны были заняться украинские парламентарии в эти тяжелые для бандеровского режима украинского «просрочки» Зеленского дни? Навскидку тем выше крыши – продовольственный кризис в супермаркетах, блокада экспорта зерна, негодная система соцобеспечения населения в условиях военных действий. Куда ни плюнь, всюду попадешь в то или иное звено системного кризиса, все больше захватывающего Украину. Но у них, как выяснилось, есть гораздо более важные заботы.

В Верховную раду Украины поступил разработанный группой депутатов законопроект о пожизненном обеспечении охраной не только самого «просроченного» Зеленского, но и членов его семьи. Одним из разработчиков инициативы является секретарь Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко.

- Членам семьи, проживающим вместе с и/или сопровождающими президента Украины, исполняющего или исполнявшего свои полномочия в период действия состояния войны и/или военного положения на Украине или в отдельных ее местностях, после прекращения его полномочий на территории Украины обеспечивается государственная охрана пожизненно, если только президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента, - говорится в тексте законопроекта. Напомним, на Украине продолжают считать Зеленского президентом, хотя в соответствии с законодательством, его полномочия истекли 20 мая 2024 года.

Пожизненная охрана и так положена президентам Украины даже после отставки, хотя, как отмечают сами украинские эксперты, главная функция этой охраны — не столько обеспечивать безопасность «бывших», сколько приглядывать за ними, чтобы можно было оперативно найти любого из них в случае, если у правоохранительных органов появятся вопросы к данной персоне, поскольку иммунитет у президентов Украины не пожизненный, а лишь до того момента, пока они не уходят в отставку со своего поста. Поэтому вовсе не удивительно, что, например, Петр Порошенко* от государственной охраны после сложения с себя полномочий президента отказался.

Что же касается других сторон обеспечения жизни главы государства после отставки, как-то госдачи, личного автомобиля с водителем, денежного содержания и так далее, то на Украине, несмотря на несколько попыток, так и не смогли принять ни одного специального закона по этой теме. По всей видимости, справедливо полагая, что за свое президентство каждый их них смог столько наворовать, что обеспечить все это за свои деньги ни для кого из них не составит трудностей.

Но вот про членов семьи президента в отставке вопрос поднимается действительно впервые. Причем интересно, что действие этого закона в случае его принятия будет распространяться только на территорию Украины. А это означает, что и сам Зеленский, и его команда на Банковой, и депутаты парламента прекрасно осведомлены о том, как украинцы в действительности относятся и к самому «просроченному», и к членам его семьи, и какую ненависть они испытывают по отношению ко всему семейству. А то его главу на Украине уже так «любят», что попади он в руки к обычным украинцам, задушат в момент и не задумаются.

Между тем сам Зеленский, конечно, заслуживает пожизненного, но не обеспечения его безопасности, а заключения. Причем в самых жестких условиях – в тюремной одиночной камере без окошка, без права свиданий и прогулок, без какой бы там ни было связи с внешним миром. А вот по членам его семьи на аналогичное наказание претендует разве что его жена Олена. Что касается детей, то тут, безусловно, прав товарищ Сталин, произнесший, что «сын за отца не отвечает». Но на их папашу это не распространяется.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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