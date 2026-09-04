Волшебство, Букля, темный Снегг и квиддич: что показали в расширенном трейлере сериала «Гарри Поттер»

Первая серия сериала «Гарри Поттер и философский камень» выходит 25 декабря 2026 года Фото: кадр из фильма.

Шутки про «Почитайте уже наконец другую книгу», касающуюся зумеров, лишь отчасти шутки. Действительно — для поколения нежных и ранимых молодых людей, среди которых культивируется травма и «прощение родителей» (вместо характера и силы воли), цикл произведений Джоан Роулинг про волшебника Гарри Поттером стал своего рода библией. И большие продюсеры HBO это, разумеется, почувствовали.

Фото: кадр из фильма.

Потому и взялись за масштабный проект — сериал по книгам Роулинг. Даже несмотря на каноническую голливудскую сагу, новый «Гарри Поттер», премьера которого намечена на декабрь 2026 года, наверняка соберет внушительную аудиторию.

И публику планомерно прогревают. 25 марта вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO. По короткому двухминутному ролику стало понятно: авторы не собираются изобретать велосипед, рушить памятники или перезагружать франшизу, представив оригинальный взгляд на литературное произведение.

Фото: кадр из фильма.

2 сентября вышло еще одно видео — расширенный, почти трехминутный трейлер проекта. В нем можно разглядеть уже гораздо больше подробностей, локаций и образов. Ролик начинается с показа платформы, расположенной в густом лесу, куда прибывает поезд с маленькими учениками Хогвартса. Затем видна и обстановка внутри Школы магии — практически идентичная с той, что снимал Крис Коламбус в 2000 году: замок, свечи, скамейки и столы — практически костел (или таверна).

Фото: кадр из фильма.

В первые секунды появляется в кадре и директор Хогвартса Минерва Макгонагалл (Джанет Мактир) в эффектной шляпе, и темнокожая Гермиона (Арабелла Стэнтон). Обаятельный (куда приятнее Руперта Гринта) Рон Уизли в исполнении пухлощекого Аластера Стаута сидит за завтраком со всей рыжеволосой семьей, когда получает письмо о приглашении в школу магов — его тут же пачкают кетчупом.

Фото: кадр из фильма.

Во время оглашения списка зачисленных показывают и Дамблдора — любимого персонажа всех детей: доброго дедушки с бородой. Тут создатели сериала тоже не стали уходить далеко от оригинальных фильмов — Джон Литгоу очевидно наследует образу, созданному Майклом Гэмбоном. Разве что шляпа набекрень.

Видят зрители и распределительную шляпу, при помощи которой ученики уходят на факультеты Слизерин, Гриффиндор, Пуффендуй и Когтевран. Первой ее надевает Гарри (Доминик Маклафлин) — и нашептывает, буквально молится, чтобы не попасть в Слизерин.

Фото: кадр из фильма.

Затем следует знатный ужин, где яства на столах возникают ниоткуда, как на скатерти-самобранке. Счастливые ученики остаются в шоке — как такое возможно. А затем мы видим, как троица Поттер-Грейнджер-Уизли сплачиваются, дерутся на подушках, сдают экзамены и учатся управляться с волшебными палочками. Получается, конечно, не у всех.

Конечно, не обходится и без квиддича — традиционной игры волшебников с гонками на метлах и ловлей снича. Наставления перед игрой Гарри дает Северус Снегг — тайный хранитель Поттера. Темнокожий Паапа Эссьеду смотрится в этом образе не так уж вызывающе и необычно.

Фото: кадр из фильма.

А еще есть в кадре и Рождество в Хогвартсе, и прикорнувшая на руках у главного героя сова Букля, и бородатый здоровяк Хагрид (Ник Фрост), и лесная магия, и мантия-невидимка — один из трех Даров Смерти.

Фото: кадр из фильма.

Что касается темных сил, то присутствуют и жуткие безглазые чудовища — судя по всему, дементоры — и намек на появление Темного Лорда, показанного со спины и в черном капюшоне. Личность артиста (или артистки), что сыграет Волан-де-Морта до сих пор хранится в тайне.

Фото: кадр из фильма.

Уже по первому трейлеру можно увидеть отличия сериала от фильма. Например, в квиддич в фильме играли факультеты Гриффиндор и Слизерин — прямые конкуренты, тогда как в сериале же, судя по кадрам, покажут матч между Гриффиндором и Пуффендуем.

Фото: кадр из фильма.

Есть и эпизод с волшебными шахматами — в новом "Гарри Поттере" они будут деревянными, а не каменными, как в фильмах.

Фото: кадр из фильма.

Есть в трейлере есть и сцена, которой нет даже книге Роулинг: Дамблдор говорит с Макгонагалл о том, что «не может защитить их, но может подготовить». С большой долей вероятности, речь идет о детях, которым придется воевать с Волан-де-Мортом, который рано или поздно должен вернуться. Добрый профессор это предчувствует.

Фото: кадр из фильма.

Первая серия сериала «Гарри Поттер и философский камень» выходит 25 декабря 2026 года.

Потом будет так:

1 января 2027 — вторая серия;

8 января 2027 — третья серия;

15 января 2027 — четвертый эпизод сериала;

22 января 2027 — пятая серия;

29 января 2027 — шестая серия;

5 февраля 2027 — седьмая серия;

12 февраля 2027— восьмой эпизод (финал)

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