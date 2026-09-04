Кто и зачем раскачивает тему «мобилизации» в России

Глава государства назвал вбросы на тему мобилизации так: «чушь собачья» Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании ВЭФ-2026 назвал сообщения о возможной мобилизации в России информационной операцией Киева. Цель ее очевидна - повлиять на результаты сентябрьских выборов в Госдуму. Президент заявил, что с обеспечением российской армии военнослужащими проблем нет. Глава государства назвал вбросы на тему мобилизации так: «чушь собачья».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автором канала «Политджойстик» Маратом Башировым.

БЬЮТ В ОДНУ ТОЧКУ

- Почему они все время пытаются бить в одну и ту же точку, при том, что тема не срабатывает?

- Надо признать - есть такая фобия у нашего населения. Противники наши это почувствовали. Возможно, через какие-то скрытые социологические замеры. И они таким образом пытаются повлиять на настроения, в первую очередь, избирателей. Может, думают, что, если эта тема такая волнующая для многих, для тысяч матерей и жен, то вот они на ней сейчас развернутся...

- И продолжат жать на эту болевую точку до упора?

- Их интересуют результаты голосования, их интересует легитимность новой Думы.

ВАЖЕН ПРОЦЕНТ

- Выборы в Думу через две недели – и что, они начнут трубить, что «все как всегда подтасовано и нелегитимно» - но что здесь нового?

- Нового - ничего. Чем ниже процент у правящей партии, тем больше у наших противников возможностей кричать, что «еще меньше было», что «остальное просто накидали», что «так в народе говорят». Вот куда они целятся. Отсюда все эти сказки про мобилизацию. И еще какие-то темы придумывают. Но я вас уверяю, что, как только закончатся выборы, то тема мобилизации исчезнет из информационного пространства.

Майданы сейчас могут возникать только при оплате бунтов со стороны Запада Фото: REUTERS.

ПОРОГ ДЛЯ БУНТА

- А у них самих возможен ли критический порог, за которым насильственная мобилизация на Украине парализует остатки экономики, приведет к социальному взрыву?

- Экономический коллапс на Украине возможен. Но, в первую очередь, не потому, что идет насильственная мобилизация. Там достаточно жесткие репрессивные органы. При том накануне одни силовики постреляли других.

- Они тут же сочинили историю прикрытия.

- Да, сочинили, но если они уже друг в друга стреляют, то чего же тогда гражданским ждать? На подвал - это в лучшем случае. В худшем случае - сразу на фронт, в штурмовики. Экономика у них уже очень многое потеряла. Но останавливаться она будет и из-за наших действий, и из-за того, что они рассорились почти со всеми странами, с которыми они граничат. Кроме, пожалуй, Молдавии и Румынии. С венграми, с поляками, с белорусами рассорились. При том Румыния и Молдавия - явно не самые сильные экономики, и точно не большие помощники Киеву. Разве что в части перевозок. Но мы и это стараемся перекрыть сейчас.

ГДЕ МАЙДАНЫ?

- Майданы сейчас могут возникать только при оплате бунтов со стороны Запада, а самостоятельно случаться из-за острой несправедливости, когда по всей Украине людей волокут в автобусы и на передовую - нет?

- Это несправедливо, но это происходит по тем законам, которые ими же написаны, и потому с их точки зрения это - законно. Единственный майдан, который никем не оплачивался, такие серьезный, заметный, это, наверное, была Французская революция. А больше что-то другое и припомнить сложно. Если только англичане там не подсуетились...

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