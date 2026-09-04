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Политика4 сентября 2026 17:35

Кто и зачем раскачивает тему «мобилизации» в России

Профессор Баширов: Тема «мобилизации» в РФ исчезнет из инфополя после выборов
Авторы (2):
Игорь ЯКУНИН
Мария БАЧЕНИНА
Глава государства назвал вбросы на тему мобилизации так: «чушь собачья»

Глава государства назвал вбросы на тему мобилизации так: «чушь собачья»

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании ВЭФ-2026 назвал сообщения о возможной мобилизации в России информационной операцией Киева. Цель ее очевидна - повлиять на результаты сентябрьских выборов в Госдуму. Президент заявил, что с обеспечением российской армии военнослужащими проблем нет. Глава государства назвал вбросы на тему мобилизации так: «чушь собачья».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, автором канала «Политджойстик» Маратом Башировым.

БЬЮТ В ОДНУ ТОЧКУ

- Почему они все время пытаются бить в одну и ту же точку, при том, что тема не срабатывает?

- Надо признать - есть такая фобия у нашего населения. Противники наши это почувствовали. Возможно, через какие-то скрытые социологические замеры. И они таким образом пытаются повлиять на настроения, в первую очередь, избирателей. Может, думают, что, если эта тема такая волнующая для многих, для тысяч матерей и жен, то вот они на ней сейчас развернутся...

- И продолжат жать на эту болевую точку до упора?

- Их интересуют результаты голосования, их интересует легитимность новой Думы.

ВАЖЕН ПРОЦЕНТ

- Выборы в Думу через две недели – и что, они начнут трубить, что «все как всегда подтасовано и нелегитимно» - но что здесь нового?

- Нового - ничего. Чем ниже процент у правящей партии, тем больше у наших противников возможностей кричать, что «еще меньше было», что «остальное просто накидали», что «так в народе говорят». Вот куда они целятся. Отсюда все эти сказки про мобилизацию. И еще какие-то темы придумывают. Но я вас уверяю, что, как только закончатся выборы, то тема мобилизации исчезнет из информационного пространства.

Майданы сейчас могут возникать только при оплате бунтов со стороны Запада

Майданы сейчас могут возникать только при оплате бунтов со стороны Запада

Фото: REUTERS.

ПОРОГ ДЛЯ БУНТА

- А у них самих возможен ли критический порог, за которым насильственная мобилизация на Украине парализует остатки экономики, приведет к социальному взрыву?

- Экономический коллапс на Украине возможен. Но, в первую очередь, не потому, что идет насильственная мобилизация. Там достаточно жесткие репрессивные органы. При том накануне одни силовики постреляли других.

- Они тут же сочинили историю прикрытия.

- Да, сочинили, но если они уже друг в друга стреляют, то чего же тогда гражданским ждать? На подвал - это в лучшем случае. В худшем случае - сразу на фронт, в штурмовики. Экономика у них уже очень многое потеряла. Но останавливаться она будет и из-за наших действий, и из-за того, что они рассорились почти со всеми странами, с которыми они граничат. Кроме, пожалуй, Молдавии и Румынии. С венграми, с поляками, с белорусами рассорились. При том Румыния и Молдавия - явно не самые сильные экономики, и точно не большие помощники Киеву. Разве что в части перевозок. Но мы и это стараемся перекрыть сейчас.

ГДЕ МАЙДАНЫ?

- Майданы сейчас могут возникать только при оплате бунтов со стороны Запада, а самостоятельно случаться из-за острой несправедливости, когда по всей Украине людей волокут в автобусы и на передовую - нет?

- Это несправедливо, но это происходит по тем законам, которые ими же написаны, и потому с их точки зрения это - законно. Единственный майдан, который никем не оплачивался, такие серьезный, заметный, это, наверное, была Французская революция. А больше что-то другое и припомнить сложно. Если только англичане там не подсуетились...

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