Новая киносказка «Морозко»: злая ведьма Боярская, снежное привидение Каспер и воссоединение сводных сестер

Фото: ТНТ

Безостановочный поток экранизируемых сказок в России не иссякает. Каждому продюсеру после кассового успеха «Чебурашки» (больше 6,7 млрд рублей за две части картины) хочется прикоснуться к лакомому пирогу и успеть поставить на экраны то, что еще не успели выпустить коллеги.

А сказок, в которые не ступала нога кинематографистов, остается все меньше. Одной из таких стала русская народная сказка «Морозко» (в различных модификациях присутствует в украинском, белорусском и других фольклорах — в том числе и в известной книге сказок Александра Афанасьева), по которой в 1924 году была снята одноименная советская короткометражка, а затем — и в 1964 году каноническую работу создал великий режиссер Александр Роу.

Фото: кадр из фильма.

Теперь продюсеры решили сновать вернуться к сюжету противостояния работящей Настеньки и злой мачехи, на фоне которого появляется принц на белом коне — румяный Иван. Переосмыслять сказку доверили Эдуарду Бордукову («Коробка», «Пищеблок», «Киберпапа»).

— Мы сохранили дух русского фольклора и фундаментальные ценности, заложенные в оригинальную сказку «Морозко», — подчеркивает режиссер. — Наша главная задача заключалась в том, чтобы создать современный фэнтезийный фильм, с новыми сказочными персонажами, зрелищными аттракционами и более эпичной борьбой добра со злом.

Фото: кадр из фильма.

В опубликованном на днях трейлере «Морозко» видно сказочное королевство, где происходит действие.

— Однажды злая ведьма похитила волшебный посох, — повествует рассказчик. — Чтобы получить власть над людьми. А Морозко, дух зимы, так и остался спать вечным сном.

— Ну и загнули! — гудит народ. — Выходит, снега до сих пор нет, потому что какой-то Дух Зимы спит...

Фото: кадр из фильма.

Затем в кадре появляется очаровательная Ведьма в исполнении Елизаветы Боярской и сообщает людям, что может помочь с решением проблемы (отсутствия снега).

— Моя героиня отвечает за смену года, — объясняет актриса. — Сотни лет она осенью будила своего брата Морозко, чтобы приходила зима. В какой-то момент она решает этого не делать, поскольку разочаровалась в людях, которые по ее мнению, все воспринимают как должное, в том числе и дары природы, урожай, смену времен года и прочее. Они не понимают, что все это происходит благодаря магии волшебства и ее сверхзадачей становится желание подчинить себе людей, чтобы они поняли свою зависимость и находились в их с Морозко полной власти. Но брат оказывается слишком добрым для таких планов и у них возникают свои счеты.

Фото: кадр из фильма.

Так злая ведьма подталкивает народ к жертвоприношению.

— Зима жертвы ждет: девицу невинную, — сообщает колдунья.

— Мы свою дочь не отдадим, — заявляют жестко родители Настеньки (Мария Канунникова), которая убегает в слезах.

— Не позволю! — соглашается бородатый мужик, которого играет Артем Быстров.

Затем зритель видит, как сводная сестра Настеньки — темноволосая Марфа (Виктория Серикова) идет служить Ведьме, как седовласый воин (Морозко?!) отбивается от гигантских волков в лесу, а еще слышит ту самую фразу, которую все мы помним с детства: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?».

— Ты и есть древний дух зимы? — интересуется Настя.

— Мне больше по душе имя Морозко, — честно сообщает дедушка, играет которого Кирилл Зайцев. И тут же демонстрирует девице магию с летающим снежком — Вестником Зимы, сильно напоминающим доброе привидение Каспера. Он и помогает реализовать мечту всех жителей деревни: возвращения зимы.

Фото: кадр из фильма.

— Я играю доброго, мягкого героя, который пытается привести мир в равновесие, — объясняет Зайцев. — Он на стороне света. Морозко отвечает за приход зимы и порядок вещей в природе. Весной он засыпает. Функция сестры – будить его осенью. Он просыпается и готовит зиму, которая нужна и для плодородия, и для радости. Но в один прекрасный день сестренка решает меня не будить.

Конечно, и не обойдется финальной, решающей битвы между Добром и Злом — Морозко и Ведьмой. А еще простой и рабочей философии: «В любви больше силы, чем в страхе».

На большие экраны новая версия «Морозко» выходит 22 октября текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьера «Чебурашки 2»: Сергей Гармаш с женой и внуком, Полина Максимова в золотом платье и Леонид Каневский с семьёй