Что, интересно, скажет Зеленский, когда выяснится, что зеркальная тишина распространяется только на то конкретное место, где будут находиться американские представители? Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский вновь почувствовал себя пупом Вселенной. Сегодня он ни больше, ни меньше, а разрешил спецпредставителям американского президента Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру прилететь в Москву на переговоры.

- Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев. Мы готовимся к этому визиту. Было совещание с нашей широкой дипломатической командой, именно с теми, кто работает с Америкой. И, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России, - заявил «просрочка» в своем ежевечернем видеообращении, специально подчеркнув последний акцент, чтобы никто не подумал, что он дал слабину, и продолжил. - С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов в то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву. Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Ну как же, он разрешил, бегите все его благодарить, падайте ниц, воздавайте хвалу его великодушию и все такое прочее. Последний раз это раздутое от чрезмерного эго существо, которому, как никому другому, подходит найденное президентом Белоруссии определение «гнида», выступил в амплуа «всемирного разрешителя», заявив, что оно позволяет провести Парад Победы в Москве. За это его чрезмерное хвастовство Украина потом заплатила по полной. Но в этот раз он разрешает уже не Москве, а самим Соединенным Штатам.

Действительно, США попросили Киев не наносить удары по Москве и по российской энергетике во время визита в Россию Уиткоффа и Кушнера. Но с аналогичной просьбой не наносить удары по Киеву Вашингтон обратился и к Москве. А «просрочка» представил дело так, что это он поставил такое условие России - не бить по Киеву. И вынудил Москву пойти на его выполнение.

Вот только есть один весьма симпатичный для нас нюанс. Вашингтон потребовал от Киева не бить по Москве и энергетике России. А нашу страну попросил не наносить удары только по украинской столице. Все остальные объекты на всей остальной территории Украины из этого перечня исключены. Ни порты в Одессе, ни корабли на рейде, ни полигон на Западной Украине, ни мосты в Днепропетровске, ни оставшиеся склады торговых сетей. Как написано на придверном коврике, «Вэлкам!»

Что, интересно, скажет «просроченный» Зеленский, когда выяснится, что зеркальная тишина распространяется только на то конкретное место, где будут находиться американские представители?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уиткофф и Кушнер летят в Россию: названы новые интересы США в переговорах по Украине

В штаб-квартиру СБУ прилетел взрывной «подарок»: что известно об ударе дрона по офису шефа спецслужбы в центре Киева

Суд на Украине признал – сбивать русские дроны и ракеты патриотическими песнями у ВСУ не получилось