«Перебить волну народного гнева»: Захарова раскрыла истинные причины истерии властей Германии вокруг инцидента в Лейпциге

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Фото: МИД России

В пятницу, 4 сентября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». К ведущим с первых же секунд присоединилась директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Мария Владимировна, что, на ваш взгляд, на самом деле стоит за провокацией с беспилотниками, обнаруженными в аэропорту Лейпцига в начале августа?

Мария Захарова:

- Вы знаете, я думаю, что часть ответа содержится в вашем вопросе. Во-первых, это провокация. Соответственно, мы должны это так и квалифицировать. Во-вторых, у этой провокации, безусловно, есть и временное измерение. Они сделали это с учетом всех внутренних процедур, которые «как бы» должны были пройти, то есть некое расследование, исследование и так далее, как раз чтобы подгадать...

И тут самый важный момент, это будет вторая часть ответа на ваш вопрос - к чему же хотели подгадать официальные власти Германии? К внутренним электоральным циклам.

Как вы знаете, в Германии проходит сейчас предвыборная кампания. В эти выходные предстоят выборы в земле Саксония-Анхальт. И то, что было понятно и накануне, и задолго до этого, поставило перед германским официозом вопрос ребром. Нужно было перебить очевидно нарастающую волну - ну, сказать, что недовольства действиями Берлина, не сказать ничего - народного возмущения, гнева, протеста - как хотите. Они видели и видят те выкладки, которые идут по социологическим опросам и исследованиям

Они понимают, что курс Мерца, как до него, Господи, как его там звали? - Шольца, привели Германию к очевидному экономическому провалу. Это не коллапс сиюминутный, это не кризис, который является частью какого-то естественного хода событий. Это тупик.

Какой выход из этого тупика? Собственно говоря, к сожалению, Германия ранее в похожих ситуациях находила для себя выходы только через милитаризацию.

А немцам, жителям Германии, это не очень подходит, судя по всему. Почему? Да потому что еще пару лет назад они были не просто ведущей экономикой Западной Европы, они были ее локомотивом. Они были драйвером Европейского Союза, ведущей экономикой мира. Они заправляли экономикой в восьмерке – семерке самых развитых стран.

Что значит - заправляли? Их показатели были не просто мощными, они основались на реальном секторе. Это не показатели Соединенных Штатов Америки, в основе которых спекулятивная экономика. В основе германской экономики был реальный сектор - промышленность, производство, наука и все производные. Сейчас то, что происходит с экономикой Германии, это их страшный сон. Я думаю, что ни в одном хорроре они такого себе представить не могли. Но это факт. Соответственно, вся остальная часть их жизни - социальная, идеологическая и так далее, тоже оставляют желать лучшего. Граждане Германии этого не хотят, они знают, кто в этом виноват. Они уже теперь не могут об этом говорить вслух, потому что политика Шольца и Мерца исключает какую-то свободу слова.

Александр Гамов:

- Значит, свои желания немцы выражают через выборы?

Мария Захарова:

- Это мы абсолютно явно видим. Соответственно, вам ответ на вопрос, почему эта провокация была совершена сейчас - чтобы подвести результаты, то есть ее главное воздействие, на начало сентября.

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(Продолжение последует)