36-летняя дочь Любови Успенской выходит замуж: жених на 14 лет младше

Татьяна Плаксина получила предложение руки и сердца от Артема Москвина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В семье Любови Успенской случилось радостное событие. Единственная дочь королевы шансона выходит замуж. Избранник сделала предложение Татьяне Плаксиной всего через несколько месяцев после знакомства.

Любовь Успенская выдает замуж единственную дочь. Избранником 36-летней Татьяны Плаксиной стал 22-летний выпускник МГУ Артем Москвин. 14-летняя разница в возрасте влюбленных не смущает. Они просто счастливы друг с другом.

Недавно Артем сделал Тане предложение. Искусствовед от любимой без ума. Он учится в магистратуре и помогает Плаксиной с организацией выставок ее картин.

Артем без ума от Татьяны Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

О романе пары стало известно в июле. Именно тогда они вместе появились на публике, произведя фурор.

Успенская будущего зятя приняла всем сердцем. А ведь поначалу Любовь Залмановна отнеслась к нему с недоверием, но постепенно ее мнение изменилось. Она стала свидетельницей того, как Артем сделал Татьяне предложение. "Помолвку устроили прямо в гримерке после концерта по инициативе будущей тещи", - заявили репортеры в программе "Хватит слухов!" на ТВЦ.

Певица теперь не скрывает эмоций. Именно о таком муже для дочери она и мечтала. По ее словам, Артем "галантный, воспитанный и внимательный". Певица отметила, что видит в глазах молодого человека настоящую любовь к Татьяне.

Сама невеста говорит, что после замужества поменяет фамилию. Возьмет двойную: Успенская-Москвина. "Я хочу детей… девочку. Откажусь от своей фамилии и добавлю мамину, потому что она несет успех", - не скрывает своего счастья Плаксина.

Парень признается, что сначала хотел просто поддержать дочь Успенской, а потом понял, что влюбился. Плаксину он считает необыкновенной женщиной и сравнивает ее с Мэрилин Монро.

Любовь Успенская рада за дочь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"Я моментально понял, что Таня - девочка, которую надо обнять. Мне захотелось ее обнять, потому что она поставила мне все свои песни в первый же день нашего знакомства, - признался Артем. - Татьяна и играет, и поет, и картины пишет, и стихи читает собственного сочинения. Я - арт-дилер, продаю картины, читаю лекции, экскурсии провожу".

Не так давно искусствовед переехал к Татьяне и ее маме в подмосковный особняк. По словам Успенской, в доме 16 просторных комнат, даже у собачек есть свои спальни. Места хватает всем. "У каждого есть свой угол. И в таком совместном проживании я не вижу никаких сложностей. Мой будущий зять - отличный парень: умный, талантливый, ученый, а самое главное - очень любит меня и Таню", - уточнила 72-летняя исполнительница.