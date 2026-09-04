Шнобелевские премии 2026 года присуждены в 10 номинациях

Сотрудники американского юмористического журнала Annals of Improbable Research (Анналы невероятных исследований) назвали очередных лауреатов своей потешной – Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), которая была учреждена 35 лет назад, как пародия на серьезную Нобелевскую премию.

Церемония награждения, которую обычно проводили в США в нынешнем году прошла в Швейцарии – в Цюрихе.

В 2026 году Шнобелевские премии присуждены в 10 номинациях. В фаворитах нынешнего года – американцы, рассмешившие 6 раз.

1. Биомеханика: универсальные поцелуи от насекомых до людей (Великобритания и США)

Британские ученые из Оксфорда и их американские коллеги из Технологического института Флориды пришли к выводу, что целуются большинство обитателей Земли – от насекомых и птиц до людей, а сами поцелуи представляют собой эволюционную загадку. Ведь они выглядит бесполезным с эволюционной точки зрения - не сулят никаких преимуществ в размножении и выживании. Для представителей нашего рода поцелуи еще и довольно опасны - целуясь, партнеры рискуют чем-нибудь заразить друг друга.

Загадку исследователи не разгадали. Премии они были удостоены главным образом за то, что дали поцелуям универсальное определение, подходящее чуть ли не для всех живых существ, вовлеченных в процесс.

Итак, поцелуи – это «неагрессивный контакт рот-в рот, сопровождаемый движением губ и не связанный с передачей пищи». Лауреаты определили, что первыми из далеких предков людей подобные неагрессивные контакты начали практиковать древние приматы, которые появились на Земле примерно 21 миллион лет назад. Привычка сохранилась по сей день.

2. Экономика: богатые тоже воруют. Но не плачут (США, Канада, Мексика)

Лауреаты экспериментально доказали: чем выше социальный статус людей, тем более бесцеремонно они себя ведут – иной раз, конечно. Например, участникам одного из экспериментов внушили, что они значимее других и более обеспечены. «Важные люди» и их менее «важные» коллеги отвечали на разные вопросы и угощались конфетками из баночек, про которые ученые пояснили: «сладости приготовили для детей, но брать можно». Подопытные «более высокого социального статуса» брали в среднем чуть ли не в два раза больше конфеток, чем те, которые считали себя «ниже».

3. Химия: тараканьего молока не желаете ли? (Индия, Франция, Япония, США).

Молоко, которым живородящие тараканы вида Diploptera punctata вскармливают свое потомство, гораздо питательнее коровьего. Как определили лауреаты, «в одном монокристалле белка тараканьего молока содержится в три с лишним раза больше энергии, чем в эквивалентной массе коровьего молока. Эта уникальная форма хранения питательных веществ для развивающихся эмбрионов обеспечивает постоянный доступ к полноценным питательным веществам».

Исследование – серьезное: рентгеноструктурный анализ макромолекулярных кристаллов. Очевидно, что Шнобелевский комитет рассмешило само «открытие» - про питательную ценность тараканьего молока. И то, что оно вообще существует. Ведь прежде самым экзотическим считалось птичье молоко.

4. Медицина: сморкаться через одну ноздрю эффективнее, чем через две (Япония)

Премии – посмертно - был удостоен Токудзи Унно (Tokuji Unno), японский профессор, автор фундаментального труда 1977 года «Как очищать нос – аэродинамическое исследование сморкания» (How to Blow the Nose — An Aerodynamic Study of the Nose Blowing). Ученый скончался в 2022 году в возрасте 89 лет.

Основополагающие выводы профессора:

- Поток воздуха ускоряется и усиливается, если дуть – сморкаться – поочередно через каждую ноздрю.

- Не следует продувать воздух через две ноздри, зажимая их одновременно. Создается высокое давление, из-за которого слизь – сопли, проще говоря, могут попасть обратно в носовые пазухи.

- Небольшие перепады давления, сопровождающие сморкание, не увеличивают риск инфицирования ушей.

- Самая правильная техника эффективного очищения носа от слизи: умеренный вдох с последующим продолжительным выдохом через одну ноздрю.

При всем уважении к памяти Токудзи Унно: трудно найти человека, который бы сморкался как-то иначе. Равно, как и ученого, которого бы заинтересовала аэродинамика этого процесса.

Но кто знает, может быть, исследование почти 50-летней давности всех и надоумило?

5. Биология: как надо наступить на змею, чтобы она укусила? (Бразилия, Австралия).

Не повторять, - обычно предупреждают в подобных случаях, - «трюки» выполнены профессионалами. Коллег, очевидно, развеселил сам метод, с помощью которого экспериментировали исследователи. Они наступали на змей – конкретно на гадюк – на разные места, в разное время суток и в разную погоду. Полученные результаты, кстати, нельзя назвать бесполезными. Что соответствует главному шнобелевскому принципу – сначала рассмешить, а потом заставить задуматься.

Гадюки продемонстрировали ученым: вероятность того, что змея укусит повышается, если днем и в теплую погоду наступить ей на голову. Лучше так не делать.

6. Физика: писсуарная теория и практика (Канада, США, Китай, Саудовская Аравия)

В статье, которую лауреаты опубликовали по итогам своего исследования, они отметили, что только в США на полы общественных туалетов ежедневно проливается миллион литров мочи. А сколько их – литров – проливаются по всему миру – и не сосчитать. И страшно подумать о количестве мочи, которое производит всё человечество.

Поверхность, расположенная под углом в 30 градусов к вертикали, создает менее всего брызг от направленной на нее струи. Физика, однако…

Косвенными источниками, с позволения сказать, наводнения в общественных туалетах выступают мужчины, которые, справляют там малую нужду. Нет, не мимо, а как и положено – на стенки писсуаров. А вот те уже брызгают на пол, отражая некоторую часть струек, направленных на вертикальные стенки – как правило, они у них такие.

Ученые смоделировали источник струи – наиболее анатомически похожий, как они выразились, и саму струю – среднестатистической силы и масштаба. Направляли ее на поверхности, расположенные под разными углами.

Как показали измерения и высокоскоростная съемка, менее всего брызгалась по сторонам «принимающая» поверхность, расположенная под углом в 30 градусов к вертикали. Именно такая, согласно рекомендации лауреатов, и должна быть предусмотрена в идеальных писсуарах. Что подтверждают сделанные экспериментаторами графики и расчеты с использованием дифференциальных уравнений.

Примечательно, что наклонный писсуар отражает минимальное количество брызг не зависимо от угла, под которым на него направлена струя.

7. Технология: 3D-печать дохлыми комарами (Канада, Китай, США, Египет)

В 2023 году Шнобелевской премии были удостоены «механические захватные инструменты», созданные из дохлых пауков. Ученые из Индии, Китая, Малайзии и США назвали их «некробиотическими захватами». Лауреаты научились управлять – сжимать и разжимать лапки дохлых пауков, создавая соответствующее давление в их гидравлической системе.

Спустя три года последователи этих, с позволения сказать научных некрофилов, применили дохлых комаров – конкретно, их хоботки.

Филигранный принтер с соплами из комариных хоботков

Тончайшими полыми трубочками – соплами - с диаметром отверстий всего в 20 микрометров ученые оснастили 3D-принтеры, с помощью которых можно изготавливать миниатюрные изделия высокой точности. Сам процесс лауреаты назвали «некропечатью».

Хоботки оказались весьма эффективными – сквозь них можно впрыскивать те или иные «чернила» под давлением 60 кРа.

Миниатюрные изделия, отпечатанные «некопечатью»

8. Исследование в области обоняния: Дети пахнут приятнее взрослых (Польша, Германия, Швеция)

Большинство из 255 опрошенных учеными родителей признались, что они считали весьма приятным запах младенцев – их младенцев, конечно. То, как пахли повзрослевшие дети, уже не казалось столь же привлекательным. Оценки опрошенных существенно снижались. И становились минимальными, когда речь заходила о «взрослых» запахах.

9. Премия мира: если друг оказался вдруг (США, Аргентина, Австралия)

Лауреаты подтвердили расхожее утверждение, один из вариантов которого известен, как «враг моего врага – мой друг».

Исследования, которые в общей сложности охватили почти 1200 человек, продемонстрировали: люди охотнее сближаются и предпочитают заводить дружбу с теми, кто враждебно относятся к общим недругам или разделяет общую неприязнь к другим людям, явлениям, поступкам. Те, которые «всех любят» и ни на кого не держат зла, менее любезны - в смысле дружеских отношений с ними.

10. Почвоведение: подземные трусы (Швейцария, Нидерланды, Германия)

Тысячу пар мужских хлопковых трусов лауреаты превратили в своеобразные датчики, а то и в измерительные приборы, с помощью которых они исследовали состояние почв в садах, огородах и в полях Швейцарии. В рамках проекта под названием «Докажем исподним» (Proof by Underpants) энтузиасты его - ненадеванное исподнее - закопали в тысяче разных мест. Через два месяца откопали – надеть эти трусы, конечно, уже было нереально.

Трусы после 2 месяцев под землей. А были новые. Наглядно

Смешная, на первый взгляд, дебютная идея на самом деле весьма оригинальна. В почве живут микроорганизмы, которые разлагают органические материалы. Например, те же трусы. Чем сильнее они истлеют за одно и то же время в том или ином месте, тем больше там микроорганизмов, тем активнее они работают. Значит, по состоянию трусов – образцов хлопковой ткани, выражаясь более научно, можно судить о состоянии почвы, её плодородии.

Заключение экспериментаторов: на степень разложения трусов влиял не только состав почв и наличие в них питательных веществ, но и способ использования земель. Медленнее всего органика разлагалась под газонами. Быстрее всего – в частных садах и огородах.

Трусы, в итоге, оказались относительно дешевым и эффективным научным подспорьем. А сам «исподний метод» - весьма информативным и наглядным. Его, кстати, уже подхватили в 25 странах.

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