Алла Пугачева сняла обручальное кольцо, пока Галкин* в слишком узких плавках трясет кокосом

Максим Галкин* оставил Аллу Пугачеву в Юрмале и умчался в Бразилию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева сняла обручальное кольцо, пока Максим Галкин* отдыхает в Бразилии. Поступок певицы еще больше встревожил публику. Поклонники давно обсуждают слухи о том, что в браке Аллы Борисовны и ее пятого мужа-иноагента наступил кризис.

Максим Галкин* оставил Аллу Пугачеву с двумя детьми Лизой и Гарри в Юрмале и развлекается в Бразилии. Иноагент показывает себя на пляже в слишком узких плавках. Он плещется в бассейне. А еще гуляет по песку и задорно трясет своим кокосом. Его он держал в руках.

Галкин* в слишком узких плавках потряс своим кокосом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Эмигрант, похоже, прекрасно себя чувствует без 77-летней жены. Юморист пышет здоровьем и составляет разительный контраст со своей обремененной множеством хронических заболеваний супругой. Врачи запретили Алле Борисовне находиться на солнце по состоянию здоровья, потому она проводит дни и ночи в Прибалтике на съемной даче.

Впрочем, певица не скучает. Она встречается с друзьями и охотно позирует на камеру. На одной из свежих фотографий Примадонна предстала практически без макияжа и с привычным шиньоном.

Пугачева перестала носить обручальное кольцо Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Правда, особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Примадонна запечатлена без обручального кольца. Тут же люди заговорили о расставании пары.

Мол, юморист находится в Бразилии и проводит время с кем-то другим, а не с женой-пенсионеркой. Да и выглядит артист очень счастливым и окруженным заботой.

* - Физическое лицо, включенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов