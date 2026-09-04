Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Фото: МИД России

В пятницу, 4 сентября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». К ведущим с первых же секунд присоединилась директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Прежде всего ведущие программы попросили Марию Владимировну прокомментировать ситуацию, возникшую в связи с инцидентом с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Германские власти бездоказательно и провокационно обвинили в ситуации Россию.

Мария Захарова квалифицировала реакцию властей Германии на инцидент как провокацию, имеющую несколько далеко идущих целей. Одна цель – использовать ситуацию во внутренних выборах, чтобы ослабить влияние набирающей популярность оппозиционной Мерцу партии Альтернатива для Германии (AfD).

Вторая цель – повлиять на выборы уже в России.

- Есть еще один компонент, тоже связанный с электоральными циклами, - считает Мария Захарова. – В данном случае – с нашими электоральными циклами.

Как вы знаете, у нас предстоят выборы в Государственную Думу. И, конечно, наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Будь то президентские выборы, будь то выборы в Государственную Думу, всегда такая возможность у наших граждан есть. Где организовываются соответствующие площадки для голосования? Они организовываются в наших загранучреждениях. Кто обеспечивает там работу штабов, избирательных комиссий? Конечно, российские дипломаты. Соответственно, удар, нанесенный закрытием Генконсульства в Бонне, должен был, с точки зрения немецких властей, прийтись, в том числе, по выборам, которые проводит Россия на территории Германии, в нашу Государственную думу.

Александр Гамов:

- Так же, как и закрытие Русского дома в Берлине?

Мария Захарова:

- Просто германским властям нужно было использовать ситуацию в собственных интересах и навредить таким образом и проведению выборов в Государственную думу на территории Германии, на что мы имеем, кстати, законное право. В отличие от других государств, которые порой не дают своим гражданам, находящимся за границей, проголосовать, Россия такую возможность предоставляет, более того - гарантирует.

Давайте подведем теперь некий итог. Это была провокация, которая была рассчитана на то, что в ходе неких псевдоисследований, анализов и расследований германские власти получают искомый итог в виде очередного обвинения России в том, чего Россия не делала.

Но еще есть один момент, здесь, мне кажется, такая вишенка на торте. Все, что мы сейчас видим, эта абсолютная истерика, которая очевидна у Берлина. Ведь чем занимался Русский дом? Основная его задача – быть проводником культуры России для граждан Германии, которые хотели знать больше о нашей стране. Что делал Русский дом? Помогал изучать русский язык желающим, проводил разные выставки - фотографии, гравюры, живопись и так далее. Какие-то круглые столы, конференции. О каком ущербе для Германии, о какой угрозе безопасности можно тут говорить? Что они там еще накрутили, когда это абсолютно исключительно гуманитарная деятельность.

Так что то, что сейчас Берлин пытается «скормить» собственному населению, действительно, похоже на истерику.

Александр Гамов:

- В чем истоки этой истерики?

Мария Захарова:

- Мерц и компания понимают, что загнали сами себя в тупик - экономический, идеологический. Все прекрасно понимают, что столько лет проработав на BlackRock (BlackRock, Inc. — это американская международная инвестиционная компания, одна из крупнейших в мире по размеру активов. Её штаб-квартира находится в Нью-Йорке, а офисы расположены в 38 странах. - Авт.) Мерц, безусловно, своими действиями, которые являются крайне вредоносными для немцев, льет воду в пользу своих бывших работодателей, в угоду воротилам военно-промышленного комплекса. Они же понимают, что все это без последствий для них не останется, что надо будет отчитываться.

Не могу также не добавить, что помимо внутренней экономики немецкие власти в очередной раз запустили себе под кожу опаснейшую бациллу неонацистского, русофобского настроя. Ведь надо же было додуматься (я до сих пор не знаю, сделали они это от глупости, от абсолютной бездарности или с умыслом) что это русофобское решение было озвучено именно 1 сентября - в день начала Второй мировой войны, которую развязала именно Германия, напав на Польшу. И эта война унесла 70 миллионов жизней, среди которых более 27 миллионов жизней советских людей.

Виктор Бут:

- Мария Владимировна, вы только что вернулись из Владивостока, с Восточного экономического форума. И там на пресс-конференции Владимир Владимирович Путин сообщил о контактах между правоохранительными органами США и России. Как вы считаете, какие будут следующие шаги? Действительно ли сейчас американцы в такой ситуации, что они вынуждены будут пойти на расширение этих контактов?

Мария Захарова:

- Политика США выстраивается так, как вы видите. Я хочу сказать только о двух вещах. Во-первых, повторить то, что сказал президент о двусторонних отношениях, что мы к ним открыты, и к контактам, и вообще, в принципе, всегда были открыты к выстраиванию нормальных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений с США. И никогда эти контакты мы не прерывали сами.

Также, как вы правильно сказали, президент подчеркнул, что каналы коммуникации по линии профильных ведомств и специальных служб функционируют, и это тоже, в общем, заметно. Данная работа носит и плановый, и рабочий характер, она направлена на предотвращение эскалации, а также решение вопросов, которые представляют взаимный интерес.

И, конечно, мы внимательно анализируем риторику и действия администрации США. Безусловно, готовы вести диалоги, но самое важное – это, безусловно, конвертация слов, даже самых лучших, которые мы слышим и которые мы всегда ценим. Но без конвертации их в конкретные дела продвинуться будет крайне сложно.

Помимо всего прочего, очень таким, в общем, неожиданным, честно могу сказать, жестом вчера было то, что президент России, упомянув народную дипломатию, еще и представил Стивена Сигала, который там сидел в первом ряду.

Знаете, я так как-то подумала, что это же действительно показатель какой-то особой нашей и широты души, и абсолютно иного восприятия мира, когда, несмотря ни на что, несмотря ни на какие гадости, которые льются порой из различных источников в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что их там даже профсоюзы, даже артисты выдают русофобский запал, мы умеем видеть лучшее и ценить, и выделять то, что действительно имеет непреходящее значение. А именно - ценность этого дружеского, нормального, адекватного подхода к взаимным отношениям, от кого бы он ни исходил.

Второй момент, о котором я хочу сказать. Заявление Зеленского относительно того, что он будет наносить удары по гражданской авиационной структуре, я думаю, просто буквально обрубает все возможности странам, которые его поддерживали, отмежеваться от этого терроризма в случае дальнейшей поддержки киевского режима финансами и вооружением. Это абсолютная точка невозврата. То есть больше говорить о том, что, мол, оружие и деньги, которые они направляют, идут для построения независимого суверенного украинского государства, невозможно.

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