Сашу Савельеву прямо спросили о брошенном муже Кирилле Сафонове: и вот что она сказала

Кирилл Сафонов и Саша Савельева молчат о разводе Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Саша Савельева на днях отвела семилетнего сына Леона от Кирилла Сафонова в первый класс. Летом певица забрала ребенка у мужа, живущего в Израиле. В итоге актер остался один, брошенный всеми. А вокалистка теперь вынуждена отвечать на неудобные вопросы.

Саша Савельева ответила на вопросы о Кирилле Сафонове на фоне слухов об их разводе. Актер остался в Израиле после того, как певица вернулась в Россию с сыном Леоном. 1 сентября она отправила мальчика в московскую школу. Поклонники уверены, что супруги подали на развод или вовсе расторгли брак.

Савельева решила пообщаться с подписчиками. "Я думаю, у всех один вопрос. Про мужа", - пишут люди.

Она не стала игнорировать тему личной жизни. Правда, развернутого ответа исполнительница не дала. Саша загадочно написала: "Всему свое время…"

Следом звезда показала, как наносит макияж, демонстрируя руки. Публика отметила, что у вокалистки нет обручального кольца.

Актер и певица когда-то были счастливы вместе Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается Сафонова, то актер находится в подавленном состоянии. "Люди ходят с лицами победителей и должников одновременно. Каждый несет свой мешок глупостей и называет это судьбой. Иногда кажется, что этот мир держится на ржавых гвоздях. Я постоял, затянулся воздухом. И вдруг понял: завтра все равно придет, хочет оно того или нет. Значит, и я приду", - рассуждает 53-летний актер.