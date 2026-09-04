"Зеленский - кровавый маньяк": Мария Захарова рассказала об ответе России на террористические угрозы Киева гражданской авиации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 4 сентября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». К ведущим с первых же секунд присоединилась директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

А мы продолжили наш разговор в прямом эфире дальше..

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Мария Владимировна, вы уже, собственно, начали комментировать сообщения западных СМИ о том, что Зеленский грозит заблокировать наши аэродромы. У него якобы есть программа - «Тысяча беспилотников каждый день». И масса других у него бредовых идей. Как бы вы продолжили свой комментарий на эту тему?

М. Захарова:

- А можно я уточню? Вы сформулировали вопрос, как то, что об этом заявляют западные СМИ. Разве сама Украина об этом не заявляет?

А. Гамов:

- Я думаю, что они, в том числе, ссылаются и на саму Украину. Да, Виктор?

Виктор Бут, предприниматель и общественный деятель:

- А дело в том, что Украина выпустила специальное уведомление - NОТАМ для авиакомпаний и для пилотов, что летать над Россией опасно… И они предупреждают, что такие полеты будут представлять опасность, тем самым нарушив требования ИКАО.

СПРАВКА «КП»

Международная организация гражданской авиации (англ. International Civil Aviation Organization, аббрев. ICAO, русиф.ИКАО) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

- Украина не может выпускать NОТАМ на чужой территории, это должна делать сама Российская Федерация.

А таким образом они угрожают всем авиакомпаниям, которые летают в Россию. Естественно, это вызвало среди профессионального мира авиакомпаний такое возмущение.

Вы что, предлагаете теперь и будете целиться во все гражданские лайнеры? Это чистый терроризм, на мой взгляд. Поэтому комментарий Марии Владимировны очень своевременный.

Действительно, это заявление сделал Зеленский после того, как Украина через официальные каналы направила это уведомление. Когда его все получили, они сказали: что происходит? Впервые в истории такое, просто ничем не объяснимое нарушение даже каких-то основных правил, как это должно было делаться.

А. Гамов:

- Правильно, спасибо, Виктор.

М. Захарова:

- Именно поэтому важно сказать, что это не перепевки, очень важно, что это не ссылки на некие источники, которые появляются в западных СМИ порой и становятся провокативными элементами противодействия или противоборства.

Это прямые действия Украины. Это прямая речь тех, кто является руководителем этого всего сейчас там режима. И это имеет совершенно другую ценность и совершенно по-другому должно быть рассмотрено.

Это не просто слова, это не просто пересказы. Это не просто, так сказать, при всем понимании того, что Зеленский – маньяк, кровавый маньяк, а это уже понимают все… Мы должны исходить из того, что это конкретные вещи.

В этой связи Российская Федерация направила соответствующее письмо, уведомление в специализированную организацию, которая называется «Международная организация гражданской авиации», со штаб-квартирой в Монреале, генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саларасу.

Было направлено срочное обращение по данному вопросу. Помимо того, что был заявлен решительный протест в связи с абсолютно сумасшедшими террористическими действиями киевского режима, которые противоречат международному праву…

При этом были также отвергнуты категорически выпущенные, то, о чем говорил Виктор, украинскими властями уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации.

Они не имеют никакой юридической силы, они искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства…

А. Гамов:

- Мария Владимировна, еще одна важная тема. Мне посоветовала обратится к ней первый заместитель главного редактора радио «Комсомольская правда» Светлана Андреевская. СМИ сообщают, что по зданию СБУ в Киеве нанесен удар беспилотником. Есть ли у вас информация, возможно, от Минобороны России с деталями этого удара? Целились именно туда?

М. Захарова:

- Я не могу говорить за специалистов, куда целились, но попали, по-моему, куда надо.

А. Гамов:

- Так, а какая еще здесь может быть информация?

М. Захарова:

- Я продолжила бы нашу профильную тему для МИДа. А с кадрами того, о чем вы говорили, у каждого есть возможность ознакомиться самостоятельно. Ими заполнен сейчас весь интернет.

Я просто хочу отметить, что ИКАО - это специализированная структура не только и не просто в сфере международной авиации, это часть огромной ооновской семьи, семьи Организации Объединенных наций.

Это ее специализированный орган. Соответственно, тема эта будет в ооновской повестке, и в контексте непосредственно профессиональной структуры, и, конечно, в качестве политических обсуждений, даже сомнений нет, потому что это касается всех.

А. Гамов:

- И еще не могу не задать вопрос. Главный редактор радио «КП» Андрей Горбунов находится в той самой экспедиции на российском научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов», арестованном Норвегией по запросу Украины. Чем Россия может помочь? Нашим ребятам, нашим морякам?

М. Захарова:

- Вы знаете, мы получили огромное количество вопросов. От средств массовой информации - двух типов.

Во-первых, это очередной очевидно беззаконный шаг, которых сейчас в морских делах западники совершают немало, связанный с захватом судна.

А во-вторых, потому что у средств массовой информации там оказались свои представители. Я так понимаю, что там есть и представитель «Комсомольской правды», и ТАСС.

Но помимо всего прочего, получили вопросы и от граждан России, чьи родственники там находятся, с познавательными, с ознакомительными целями.

Что я могу сказать? Что, как вы, наверное, знаете, был вызван посол Норвегии - сразу после того, как вся эта история свершилась. Ему был, и мы об этом говорили публично, заявлен протест. И высказано все, что только можно было высказать.

Но дело не в этом. Дело в том, что были потребованы конкретные шаги по регулированию этой ситуации…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перебить волну народного гнева»: Захарова раскрыла истинные причины истерии властей Германии вокруг инцидента в Лейпциге

«Русофобская истерика»: Захарова рассказала всю подноготную закрытия Русского дома в Берлине