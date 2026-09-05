На Украине горят металлургические заводы и логистические центры Фото: REUTERS.

Так и необъявленное Киевом перемирие по Украине

К утру официально идею перемирия с украинской стороны так никто и не озвучил. Хотя украинские паблики пестрили постами о режиме прекращения огня с полуночи и до 8 сентября. Но Николаевский Ванек же не является участником переговоров. Поэтому мы продолжили "декоммунизацию" Украины. В том числе - избавление ее от металлургии.

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«Каметсталь» — бывший ДМКД — и Днепровский металлургический в самом Днепропктровске. Два последних крупных куска украинской чёрной металлургии, которые ещё работали. 11 августа встала «Запорожсталь», в «Метинвесте» тогда назвали повреждения беспрецедентными. 16-го частично остановился «АрселорМиттал Кривой Рог». На эти два комбината в прошлом году приходилось около 72 процентов украинской выплавки стали.

Остаток добрали сегодня ночью.

Здесь важнее не тонны, а номенклатура. Каменское — единственный в мире производитель катаной осевой заготовки. В январе, после почти года простоя, комбинат перезапустил выпуск вагонных осей: первая партия — 524 тонны. Оси — это колёсные пары, колёсные пары — это «Укрзализныця», а «Укрзализныця» — это подвоз всего, что едет к фронту. Полгода мы выбиваем локомотивы, тягу и депо. Теперь работаем этажом выше — по тому, из чего вагонная тележка собирается.

Дальше по карте — юг. В Черноморске — сухогруз с вооружением и военным имуществом. Западные агентства на этой неделе пишут: экспорт через порты Большой Одессы практически встал. Круг замыкается. Что успели выплавить — морем не вывезти.

В Николаеве — логистический центр и подстанция «Николаевская». Ложится в один ряд с узловой 330 кВ «Трихаты», по которой отработали неделей раньше.

Киевская область: «Святопетровский» — второй заход за неделю. Топливные площадки в военном городке Блиставица у Гостомеля.

И Бровары. Центр радио- и радиотехнической разведки там поражали в марте 2022-го, в феврале 2023, «Кинжалом» — в ноябре прошлого года. Значит, восстанавливают.

Соревнование предельно простое: скорость их восстановления против скорости нашего подавления.

Судя по августу, ремонтники не успевают.

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