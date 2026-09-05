Эстония попала на деньги из-за Украины: от Таллина потребовали вернуть миллионы, потраченные на мошенников для Киева

От Эстонии потребовали вернуть выделенные на украинские боеприпасы средства. Фото: MantasVD/Shutterstock/Fotodom

История с закупкой Таллином артиллерийских снарядов для Украины и дальнейшей поставкой их Киеву, из-за которой министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку 2 сентября, получила дальнейшее развитие.

Напомним, эстонские представители заключили договор с компанией, которую возглавляли два индуса и перечислили ей 70 миллионов евро в качестве аванса. А в ответ получили шиш, причем даже без масла. Ожидания Таллина были ничем не оправданы, поскольку компания до заключения контракта не поставила никому ни единого снаряда и, вообще, на международном рынке оружия замечена не была. Деньги она, естественно, тоже не вернула.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

В результате министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что «министр не считает носки и патроны», но признал себя ответственным за произошедшее и ушел в отставку. Правда, газета Eesti Ekspress со ссылкой на бывшего главу Центра оборонных инвестиций страны Эльмара Вахера сообщила, что снаряды все-таки были поставлены, но такого качества, что их использовать было совершенно невозможно.

- Самая важная причина - это все-таки то, что товар, который они нам показали и который наши эксперты ездили осматривать, это просто не то, что нужно, - рассказал Вахер. - Речь идет о некачественных снарядах, использование которых может быть, во-первых, опасным, во-вторых - они не выполняют свою задачу.

В переводе на русский с эстонского, могут либо взорваться в стволе оружия, поразив расчет, либо прилететь не туда и не взорваться. В принципе, у ВСУ были похожие истории с украинским минометом «Молот», получив который весь расчет сразу становился истово верующим.

Но на этом история, как вы понимаете, не закончилась. Выяснилось, что Таллин делал это все не на свои деньги, а на выделенные для этих целей средства из Европейского фонда мира (тот еще оксюморон, когда фонд с таким названием финансирует закупку летальных вооружений). И теперь фонд требует вернуть ему эти средства, поскольку они были потрачены не на заявленные цели. Мало того что потратили чужие деньги, бандеровцам помочь не смогли, так еще и деньги надо вернуть, причем свои кровные.

А самое интересное, что и на этом все может не закончиться. Как признался все тот же Эльмар Вахер, Эстония в рамках помощи Украине заключила 28 договоров на общую сумму более 350 миллионов евро. Все – за счет предоставленных Европейским фондом мира средств. И самое главное – около трети этих контрактов признаны проблемными. Это такой специальный термин, чтобы скрыть факт полного провала, когда эстонцев обдурили, как последних лохов на деревенской ярмарке. Вахер даже назвал точное количество «проблемных» сделок – пока их ровно 8, но не факт, что их количество далее не увеличится. Материалы по 6 контрактам уже находятся в судах, и если шансы выиграть дело еще какие-то есть, то реально вернуть деньги у Таллина вряд ли получится.

Главной причиной произошедшего Вахер назвал слишком узкий круг людей, принимавших решения, отсутствие дополнительных уровней контроля, а также недостаточно эффективные процессы внутреннего контроля и фиксации решений.

Но единственной первоначальной причиной является то, что Эстония связалась с Украиной. После этого иначе быть уже просто не могло.

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