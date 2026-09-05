Мужчин призывного возраста на Украине осталось вдвое меньше, чем умерло в ВСУ. Фото: Alonafoto/Shutterstock/Fotodom

Ложь Зеленского вскрылась с помощью ссылки на маникюр

Известный в Сети ресурс Mash опубликовал данные, полученные в результате сканирования данных Нацполиции Украины. Доступ к этим ресурсам наши кибер-специалисты получили в обмен на «замануху» от одной сотрудницы Нацполиции, предоставив ей фейковые скидки на маникюр в модном салоне красоты и прислав ссылку. Для этого хватило всего-навсего «трех посещений даром» данного салона. Взамен наши парни (может, и девушки тоже) получили не только доступ к данным «департамента внутренней безопасности НПУ, информационному порталу полиции, базе данных по судимостям «Запрос», внутренним документам и рабочим местам», но и возможность «через камеры в залах совещаний» слушать закрытые брифинги — «в том числе, отчеты о погибших и прилетах».

Истинное число мобилизованных на Украине

Полученные данные за семь месяцев нынешнего 2026-го (с января по июль включительно) впечатляют. За это время «людоловы» из ТЦК смогли «упаковать» в свои бусики более 228 тысяч украинцев, которые были отправлены на военно-врачебную комиссию с целью их мобилизации. Первый отсев произошел там – ВВК смогли пройти немногим более 174 тысяч человек. Почти каждого четвертого, несмотря на все желания военврачей и план, пришлось отпустить. С учетом того, что командиры ВСУ регулярно жалуются на «качество пополнения», прибывающего в войска, становится ясно, что ТЦКшники винтят просто все, что способно хоть как-то передвигаться.

Часть прошедших ВВК записали добровольцами, таких набралось чуть менее 70 тысяч человек, а 102 «с хвостиком» тысячи были мобилизованы принудительно. Можно было бы даже сказать насильно, но насильно всех их уже доставили в ТЦК, а все остальное было уже следствием первого насильственного акта.

«Людоловы» из ТЦК продолжают «упаковать» в свои бусики мужчин на Украине Фото: Кадр видео.

И все это лишь подтверждает, что пополнение ВСУ новобранцами составляют менее требуемых 30 тысяч человек в месяц, в чем недавно признался экс-руководитель военной разведки, а ныне глава Офиса президента Украины террорист Кирилл Буданов*. Исходя из приведенных цифр, ВСУ пополнялись в среднем менее, чем 25-ю тысячами человек в месяц. При этом, больше всего «ухилянтов» загребали на улицах городов Днепропетровской (13 тысяч), Киевской (10 тысяч) и Одесской (9 тысяч) областей. Что вполне объяснимо и логично, поскольку это были и есть крупнейшие агломерации на Украине.

Сколько мужчин призывного возраста осталось на Украине

Мобилизационного ресурса на Украине в рамках параметров нынешней мобилизации осталось не так уж много – по оценкам независимых экспертов, если не снижать возраст мобилизации и не распространять ее на женщин, то он насчитывает от миллиона до миллиона трехсот тысяч человек, часть которых имеет бронь от мобилизации. Кстати, во вскрытых данных Нацполиции указывается, что в единый реестр внесены данные 1 млн 409 тысяч человек, и остается только гадать, сколько из них не подлежат призыву в силу работы или медицинских показателей.

При этом, убыль мужского населения в ВСУ продолжает идти буквально ударными темпами.

Убыль мужского населения в ВСУ продолжает идти буквально ударными темпами Фото: REUTERS.

Потери ВСУ

Если вспомнить недавние данные о безвозвратных потерях ВСУ, полученные, опять же, хакерами из взломанных баз данных, то картина для Украины давно уже стала катастрофичной. По данным из взломанных баз Генштаба ВСУ, военкоматов и моргов, общая численность безвозвратных потерь украинских военнослужащих с начала специальной военной операции к концу первого полугодия нынешнего 2026-го превысила 2,4 миллиона человек.

К августу 2025 года число погибших составляло порядка 1,7 миллиона человек, а к декабрю того же года эта цифра превысила 2 миллиона. За первую половину 2026 года безвозвратные потери ВСУ выросли еще примерно на 400 тысяч плюс-минус, причем, скорее плюс, чем минус. А за июль и август их стало еще больше на 60 или 80 тысяч боевиков.

В общем, живых мужчин призывного возраста на Украине осталось чуть ли не вдвое меньше, чем их погибло в ходе СВО. Фантастический итог президентства Зеленского, который делает из Украины второй Парагвай, в котором страна в ходе войны потеряла 90% всех мужчин. Но Зеленский явно стремится переплюнуть эту цифру.

P.S. Кстати, слухи про ужесточение мобилизации подтверждаются. Как сообщает украинское издание «Страна.уа», «В сентябре 14% предприятий лишились возможности бронировать военнообязанных работников». Эту информацию ресурсу сообщили в Минобороны Украины. И, заметьте, сентябрь еще только начался.

Логика "войны до последнего украинца" не оставляет иных вариантов руководству бандеровского режима.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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