В ночь на 5 сентября российские войска нанесли удары по новым объектам на Украине Фото: REUTERS.

В ночь на 5 сентября российские войска нанесли удары по новым объектам на Украине. За сутки до этого Киев через свои СМИ успел объявить, опровергнуть и отменить собственный «режим прекращения огня» под визит американских посланников.

Удар по комбинату Каметсталь

В частности, поражена «Каметсталь» в Каменском — бывшем Днепродзержинске. Это один из трёх оставшихся у киевского режима металлургических комбинатов полного цикла. Минобороны России сформулировало причину: комбинат - «крупнейший поставщик металлопродукции для военного производства Украины». В первом полугодии 2026 года именно эта площадка выдала почти 29% всей выплавленной в стране стали. Это не просто завод. От одной площадки зависят металл для укреплений, экспортные контракты и бюджет 230-тысячного промышленного города.

Местные власти подтвердили факт поражения: пожар на комбинате тушили до 05:49.

Пораженный металлургический комбинат «Каметсталь». Фото: ГСЧС Украины.

Комбинат занимает 806 гектаров - и не на окраине, а в самом сердце города: домны, конвертеры и коксовые батареи стоят там, где в других городах красуются площади и парки. От цехов до центра ближе, чем до окраины.

Каменское - 230 тысяч жителей, из которых около восьми тысяч ходят через заводскую проходную. Самый крупный налогоплательщик города - тот же же: в 2025 году завод перечислил в казну Каменского свыше 744 миллионов гривен из двух миллиардов уплаченных налогов.

Город и завод неразделимы с 1889 года, когда бельгийцы и поляки задули здесь первую домну крупнейшего металлургического завода империи. 5 сентября 1925-го - ровно сто один год до этой ночи — предприятию присвоили имя Дзержинского: отсюда «Дзержинка», отсюда и Днепродзержинск. Здесь слесарил и дорос до начальника смены Леонид Брежнев.

Символично, что Минобороны назвало цель по-старому — «комбинат Днепродзержинск».

О состоянии печей говорят люди с площадки: встали обе действующие домны. Для металлурга это приговор и худшая из возможных новостей. Домну не выключают, как лампу: её либо ведут - сутками, годами, без остановки, - либо теряют.

За январь–июнь «Каметсталь» выплавила 1,026 миллиона тонн стали. Вся Украина за то же полугодие - 3,57 миллиона. Делим и получаем 28,7 процента: почти три тонны из каждых десяти украинских рождались здесь, в бывшем Днепродзержинске. И это не была умирающая площадка: во втором квартале выплавка подскочила на четверть, до 572 тысяч тонн, - стоило только в марте перестать мигать электричеству.

У Украины не осталось ни одного комбината с непострадавшими домнами

Но времена, когда можно было спокойно варить металл, закончились. Ещё в июле у Украины было три комбината с живыми домнами. 11 августа баллистика остановила «Запорожсталь», 16-го - частично «АрселорМиттал Кривой Рог», 27-го снова «Запорожсталь»: пять ракет в доменный цех. К утру 5 сентября не осталось ни одного, по которому не ударили. Итого: четыре удара за двадцать шесть дней по трём заводам. Тенденция, как говорится, налицо.

Пожарные на месте ракетного удара по предприятию "Запорожсталь" Фото: REUTERS.

Связь площадки с украинской обороной подтверждает сам «Метинвест» — структура одиозного Рината Ахметова (признан Минюстом РФ участником экстремистского сообщества). Ещё в марте 2025 года коммерческий директор группы Дмитрий Николаенко прямым текстом говорил, что оборонные фортификационные конструкции делаются из листа «Запорожстали» и арматуры «Каметстали». Сам комбинат в феврале 2023-го хвастался передачей армии «сотен километров арматуры и катанки», «тысяч тонн шлака для фортификаций».

Вся эта «благотворительность» Ахметова под вывеской «Стальной фронт» — не что иное, как бизнес на крови. Четыре года он заваливал ВСУ металлом, чтобы его заводы продолжали получать прибыль, а его имя - упоминаться в сводках как имя «патриота». Теперь этот «стальной фронт» горит. И это лучший ответ тем, кто думал, что можно бесконечно кормить войну, оставаясь в тени.

В российском сообщении за ту же ночь названа и вторая площадка — Днепровский металлургический завод группы DCH олигарха Александра Ярославского. Минобороны отнесло оба предприятия к крупным поставщикам металла для военного производства. В этой логике просматривается не разовая акция, а методичное выдавливание промышленного снабжения ВСУ - от кокса и чугуна до готовой арматуры.

Дальше эта сталь уезжает в Европу - и удар в Каменском отзовётся там, где о нём предпочтут не писать. Главный товар комбината — квадратная заготовка, стальной брус, который потом раскатывают в арматуру на заводе Promet Steel под Бургасом. Заготовку везут в Болгарию, там она становится арматурой и уходит дальше, вплоть до американского рынка. Ещё сто с лишним тысяч тонн арматуры за прошлый год завод отправил напрямую в Польшу - та же продукция, что на Украине идет в железобетон укреплений. Разница только в адресе на накладной.

Ирония в том, что Брюссель сам душит этот поток: с 1 января украинская сталь платит углеродный налог CBAM, с 1 июля ЕС урезал ей квоты. Глава «Метинвеста» Юрий Рыженков ещё в июне ныл, что Европа этим «убивает украинскую металлургию». Что ж, российская баллистика довершает то, что начали европейские регуляторы. Можно сказать, Брюссель и Москва, сами того не желая, работают в унисон.

Сырьевая сторона тянется ещё дальше. В апреле 2025 года «Метинвест» отчитался о прибытии судна Bison с 80 тысячами тонн металлургического угля от собственной американской United Coal Company - для «Запорожстали» и «Каметстали». Рыженков признавал, что импортный уголь «дороже отечественного из-за логистики», и компания рассчитывала на одно такое судно в месяц. С 22 июля суда не заходят в порты Большой Одессы - и эта цепочка, пересекавшая Атлантику ради двух заводов, повисла ещё до удара.

Такого удара не выдержит ни одна экономика военного времени

Сложность восстановления лучше всего объясняет один документированный ремонт. В июне 2025 года «Метинвест» завершил капремонт доменной печи №9 «Каметстали»: 50 дней, 17,9 млн долларов, более 800 тонн огнеупорного бетона. Это был плановый ремонт с заранее изготовленными узлами и подрядчиками по графику. Теперь представьте себе то же самое, но под регулярными ударами и с лимитом государственного страхования военных рисков в 30 миллионов гривен. Восстановление доменного производства одной «Запорожстали» отраслевые эксперты оценивали в 200 миллионов долларов.

Таких денег украинской металлургии нет и не будет.

Цех "Запорожстали" в конце июля 2026 года. На восстановление этого производства уйдет порядка 200 миллионов долларов Фото: REUTERS.

Если горн остыл, счёт пойдёт на месяцы и на сотни миллионов долларов, которых у украинской металлургии - зажатой между закрытым морем, брюссельскими квотами и двумя стоящими комбинатами - попросту нет.

Три десятых национальной стали на одной площадке - такой концентрации не выдерживает ни одна экономика военного времени. Это наследство Мариуполя: когда в 2022-м встали «Азовсталь» и завод Ильича, треть украинской стали переехала сюда, в один город, за один забор. Теперь этот забор горел четыре с половиной часа. И это только начало.

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