"Ты забыла о тех квартирах?": Мать погибшего Яниса Тиммы записала обращение к Анне Седоковой

Российско-украинская певица и латышский баскетболист поженились в сентябре 2020 года, а развелись в декабре 2024-го - и после этого Тимма покончил с собой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Об истории Анны Седоковой и Яниса Тиммы знают даже те, кто не особенно внимательно следит за светскими новостями. Российско-украинская певица и латышский баскетболист поженились в сентябре 2020 года, а развелись в декабре 2024-го - и после этого Тимма покончил с собой. При этом решение суда о разводе не успело вступить в законную силу, так что формально Анна сейчас является его вдовой, а не просто бывшей женой.

После трагедии на Седокову обрушился шквал хейта в соцсетях. А кроме того, начались судебные разборки с родственниками Яниса: они требуют от Анны сумму в 37 млн рублей. Та, конечно, платить не рвется. Вообще, по версии адвокатов певицы, единственной недвижимостью, которая была приобретена супругами в течение брака, была квартира в Москве (причем платила за нее Анна), и Тимма при разводе отказался от имущественных претензий. Так в чем вопрос?

А вот в чем. Юрист Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников Тиммы, говорит: «У нас есть доказательства, что в браке Анной и Янисом Тиммой совместно были приобретены пять объектов недвижимости, четыре куплены на нулевом цикле. После того, как квартиры были сданы в эксплуатацию, их реализовали. Две квартиры по 19 млн. руб, еще две — по 6 млн руб. Последняя проданная квартира — в «Алых парусах», покупали они ее миллионов за девяносто...»

Янис Тимма со своей мамой. Сейчас женщина напряженно следит за ходом судебного процесса Фото: СОЦСЕТИ.

И вот - новый поворот: мать Яниса, Аусма Тимма, обратилась к Седоковой через соцсети. Это аудиообращение. Женщина говорит спокойным, четким, размеренным голосом. Приводим текст полностью:

- Я напряженно слежу за ходом судебного процесса и хочу лично от себя прокомментировать следующее. Мой сын был честным и бесхитростным человеком. Сегодня я поняла, что шанса вырваться из лап спрута у него не было вообще. Анна, ты забыла о тех квартирах, которые были куплены на деньги Яниса? Я понимаю, сведения, которые сегодня в заседание предоставили наши адвокаты, были и для тебя, и для твоих защитников неприятным сюрпризом. И тем не менее. Когда Янис приехал ко мне в октябре 2024 года, перед Москвой, он уже отлично понимал, что ты его обманула. Ты знаешь: Янис был человеком дисциплинированным и организованным, он все фиксировал. Видимо, поэтому перед отъездом он оставил мне список имущества - тех самых квартир в сердце столицы - который наши адвокаты сегодня предъявили суду. Он помнил, куда ушли его деньги. А ты, оказывается, забыла. Поэтому необходимо напомнить!

KP.RU продолжает следить за развитием этой драматической истории.