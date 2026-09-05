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Звезды5 сентября 2026 10:45

"Ты забыла о тех квартирах?": Мать погибшего Яниса Тиммы записала обращение к Анне Седоковой

Мать Яниса Тиммы записала обращение к Анне Седоковой
Лев ЗАЙЦЕВ
Российско-украинская певица и латышский баскетболист поженились в сентябре 2020 года, а развелись в декабре 2024-го - и после этого Тимма покончил с собой

Российско-украинская певица и латышский баскетболист поженились в сентябре 2020 года, а развелись в декабре 2024-го - и после этого Тимма покончил с собой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Об истории Анны Седоковой и Яниса Тиммы знают даже те, кто не особенно внимательно следит за светскими новостями. Российско-украинская певица и латышский баскетболист поженились в сентябре 2020 года, а развелись в декабре 2024-го - и после этого Тимма покончил с собой. При этом решение суда о разводе не успело вступить в законную силу, так что формально Анна сейчас является его вдовой, а не просто бывшей женой.

После трагедии на Седокову обрушился шквал хейта в соцсетях. А кроме того, начались судебные разборки с родственниками Яниса: они требуют от Анны сумму в 37 млн рублей. Та, конечно, платить не рвется. Вообще, по версии адвокатов певицы, единственной недвижимостью, которая была приобретена супругами в течение брака, была квартира в Москве (причем платила за нее Анна), и Тимма при разводе отказался от имущественных претензий. Так в чем вопрос?

А вот в чем. Юрист Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников Тиммы, говорит: «У нас есть доказательства, что в браке Анной и Янисом Тиммой совместно были приобретены пять объектов недвижимости, четыре куплены на нулевом цикле. После того, как квартиры были сданы в эксплуатацию, их реализовали. Две квартиры по 19 млн. руб, еще две — по 6 млн руб. Последняя проданная квартира — в «Алых парусах», покупали они ее миллионов за девяносто...»

Янис Тимма со своей мамой. Сейчас женщина напряженно следит за ходом судебного процесса

Янис Тимма со своей мамой. Сейчас женщина напряженно следит за ходом судебного процесса

Фото: СОЦСЕТИ.

И вот - новый поворот: мать Яниса, Аусма Тимма, обратилась к Седоковой через соцсети. Это аудиообращение. Женщина говорит спокойным, четким, размеренным голосом. Приводим текст полностью:

- Я напряженно слежу за ходом судебного процесса и хочу лично от себя прокомментировать следующее. Мой сын был честным и бесхитростным человеком. Сегодня я поняла, что шанса вырваться из лап спрута у него не было вообще. Анна, ты забыла о тех квартирах, которые были куплены на деньги Яниса? Я понимаю, сведения, которые сегодня в заседание предоставили наши адвокаты, были и для тебя, и для твоих защитников неприятным сюрпризом. И тем не менее. Когда Янис приехал ко мне в октябре 2024 года, перед Москвой, он уже отлично понимал, что ты его обманула. Ты знаешь: Янис был человеком дисциплинированным и организованным, он все фиксировал. Видимо, поэтому перед отъездом он оставил мне список имущества - тех самых квартир в сердце столицы - который наши адвокаты сегодня предъявили суду. Он помнил, куда ушли его деньги. А ты, оказывается, забыла. Поэтому необходимо напомнить!

KP.RU продолжает следить за развитием этой драматической истории.