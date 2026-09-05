Зеленский, желая обхитрить всех, в очередной раз смог перехитрить только самого себя. Фото: EPA.

Откуда пошли слухи по перемирие на Украине

Странно начались эти сутки на Украине. Вдруг украинские СМИ и медиа-ресурсы сообщили, что Украина якобы начала некое почти четырехдневное перемирие с Россией – с 00.00 часов 5 сентября по 23.59 8 сентября. И тут же ошарашили всех сообщениями о российских ударах по разным объектам, начиная с окраин Киева и до портов Одессы и пароходов на рейде.

Удивительное дело, особенно, если учесть, что Москва не сказала про перемирие ни слова, и даже сам украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не издал до того по этому поводу ни звука. Зато близкие к Банковой ТГ-каналы начали пытаться «гнать волну» на Россию: мол, Москва нарушила перемирие и теперь получит обратку по полной. Прямо-таки будет ужасная мстя.

Вот только украинское «перемирие» оказалось туфтой чистой воды. Как сообщило Минобороны России, за минувшую ночь ВСУ запустили по территории Росси 53 ударных дрона. И дело не в том, что все они были сбиты. Просто, если есть перемирие, то не должен лететь ни один. А если хоть один запущен, то никакого перемирия нет.

Как сообщило Минобороны России, за минувшую ночь ВСУ запустили по территории Росси 53 ударных дрона. Фото: Минобороны РФ.

При чем тут визит Уиткоффа и Кушнера

Примечательно, что про перемирие «просроченный» не сказал ни слова и в своем утреннем обращении (теперь ему стало мало ежевечернего «изнасилования» украинцев, и он начал делать это уже два раза в сутки). Но при этом грозно пообещал ответить на удары России, которая, если делать выводы из его слов, нарушила данное американцам обещание не бить по Киеву во время визита уполномоченных спецпредставителей-миротворцев президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

- Сегодня ночью были произведены демонстративные российские удары по нашим аэропортам – в Киеве и в Борисполе. Это было сделано целенаправленно, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны использовать самолет для прибытия в Украину и приземления в аэропорту «Киев» («Жуляны» – прим. авт.) или в аэропорту «Борисполь», - заявил «просроченный» Зеленский и назвал эти удары российским «ответом на американскую дипломатию», после чего пообещал. - Мы зафиксировали этот шаг России и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия беспилотников и ракет в небе.

Ну, во-первых, Уиткофф и Кушнер сначала прилетели в Москву (кстати, сегодня утром), а потому никакой угрозы российские удары по объектам на Украине не могли для них представлять даже теоретически.

В Россию прибыли спецпосланники США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Фото: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС.

А во-вторых, суть происходящего неожиданно, после того, как по украинским СМИ и медиа-каналам прошла волна сообщений про «отмену перемирия», раскрыл глава Офиса президента Украины террорист Кирилл Буданов*. Он рассказал, что, действительно, «перемирие (на земле, в воздухе и на море) было предложением украинской стороны к Путину, на которое тот не отреагировал». А потому, мол, все боевые действия во этих трех средах продолжились без каких-либо изменений. И не прекращались ни на минуту. Одновременно террорист предположил, что Россия не будет бить по Киеву, пока там будут находиться американские спецпосланцы Трампа.

Зачем Зеленскому нужно было перемирие

А что это тогда было? Очень хитрый, умный, отважный и благородный (но только в своих собственных глазах) «просрочка» Зеленский решил в очередной раз обхитрить всех – а вдруг его предложение о перемирии, которое ему так необходимо (ракет к «Пэтриот» нет, управы на хозяйничающие в небе Киева реактивные Герани, по сути, тоже никакой) потихоньку проканает под сурдинку просьб американской стороны об обеспечении безопасности пребывания посредников. И даст ему и ВСУ столь желанную передышку. Типа же, не на ровном месте, а в развитие просьбы самого американского хозяина.

Увы для него - не проканало. И не дало. «Просрочка», желая обхитрить всех, в очередной раз смог перехитрить только самого себя. Тут и «перемирие» самоликвидировалось. Как те демоны в «Иване Васильевиче».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву в связи с визитом Уиткоффа и Кушнера.

После путанных заявлений Киева, Москва обозначила четкую позицию: пауза ради дипломатии. И не на всей линии боевого соприкосновения, как очень хотелось бы Зеленскому. А там, куда действительно приедут американские гости - в небе над Киевом.

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