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Политика5 сентября 2026 11:20

«Перемирие» по Украине, которого не было: Как Зеленский хотел под шумок обхитрить всех, но сумел перехитрить только себя

KP.RU: Прикрывшись перемирием на Украине, Зеленский хотел получить передышку
Александр ГРИШИН
Зеленский, желая обхитрить всех, в очередной раз смог перехитрить только самого себя. Фото: EPA.

Зеленский, желая обхитрить всех, в очередной раз смог перехитрить только самого себя. Фото: EPA.

Откуда пошли слухи по перемирие на Украине

Странно начались эти сутки на Украине. Вдруг украинские СМИ и медиа-ресурсы сообщили, что Украина якобы начала некое почти четырехдневное перемирие с Россией – с 00.00 часов 5 сентября по 23.59 8 сентября. И тут же ошарашили всех сообщениями о российских ударах по разным объектам, начиная с окраин Киева и до портов Одессы и пароходов на рейде.

Удивительное дело, особенно, если учесть, что Москва не сказала про перемирие ни слова, и даже сам украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не издал до того по этому поводу ни звука. Зато близкие к Банковой ТГ-каналы начали пытаться «гнать волну» на Россию: мол, Москва нарушила перемирие и теперь получит обратку по полной. Прямо-таки будет ужасная мстя.

Вот только украинское «перемирие» оказалось туфтой чистой воды. Как сообщило Минобороны России, за минувшую ночь ВСУ запустили по территории Росси 53 ударных дрона. И дело не в том, что все они были сбиты. Просто, если есть перемирие, то не должен лететь ни один. А если хоть один запущен, то никакого перемирия нет.

Как сообщило Минобороны России, за минувшую ночь ВСУ запустили по территории Росси 53 ударных дрона.

Как сообщило Минобороны России, за минувшую ночь ВСУ запустили по территории Росси 53 ударных дрона.

Фото: Минобороны РФ.

При чем тут визит Уиткоффа и Кушнера

Примечательно, что про перемирие «просроченный» не сказал ни слова и в своем утреннем обращении (теперь ему стало мало ежевечернего «изнасилования» украинцев, и он начал делать это уже два раза в сутки). Но при этом грозно пообещал ответить на удары России, которая, если делать выводы из его слов, нарушила данное американцам обещание не бить по Киеву во время визита уполномоченных спецпредставителей-миротворцев президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

- Сегодня ночью были произведены демонстративные российские удары по нашим аэропортам – в Киеве и в Борисполе. Это было сделано целенаправленно, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны использовать самолет для прибытия в Украину и приземления в аэропорту «Киев» («Жуляны» – прим. авт.) или в аэропорту «Борисполь», - заявил «просроченный» Зеленский и назвал эти удары российским «ответом на американскую дипломатию», после чего пообещал. - Мы зафиксировали этот шаг России и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия беспилотников и ракет в небе.

Ну, во-первых, Уиткофф и Кушнер сначала прилетели в Москву (кстати, сегодня утром), а потому никакой угрозы российские удары по объектам на Украине не могли для них представлять даже теоретически.

В Россию прибыли спецпосланники США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Фото: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС.

В Россию прибыли спецпосланники США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Фото: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС.

А во-вторых, суть происходящего неожиданно, после того, как по украинским СМИ и медиа-каналам прошла волна сообщений про «отмену перемирия», раскрыл глава Офиса президента Украины террорист Кирилл Буданов*. Он рассказал, что, действительно, «перемирие (на земле, в воздухе и на море) было предложением украинской стороны к Путину, на которое тот не отреагировал». А потому, мол, все боевые действия во этих трех средах продолжились без каких-либо изменений. И не прекращались ни на минуту. Одновременно террорист предположил, что Россия не будет бить по Киеву, пока там будут находиться американские спецпосланцы Трампа.

Зачем Зеленскому нужно было перемирие

А что это тогда было? Очень хитрый, умный, отважный и благородный (но только в своих собственных глазах) «просрочка» Зеленский решил в очередной раз обхитрить всех – а вдруг его предложение о перемирии, которое ему так необходимо (ракет к «Пэтриот» нет, управы на хозяйничающие в небе Киева реактивные Герани, по сути, тоже никакой) потихоньку проканает под сурдинку просьб американской стороны об обеспечении безопасности пребывания посредников. И даст ему и ВСУ столь желанную передышку. Типа же, не на ровном месте, а в развитие просьбы самого американского хозяина.

Увы для него - не проканало. И не дало. «Просрочка», желая обхитрить всех, в очередной раз смог перехитрить только самого себя. Тут и «перемирие» самоликвидировалось. Как те демоны в «Иване Васильевиче».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву в связи с визитом Уиткоффа и Кушнера.

После путанных заявлений Киева, Москва обозначила четкую позицию: пауза ради дипломатии. И не на всей линии боевого соприкосновения, как очень хотелось бы Зеленскому. А там, куда действительно приедут американские гости - в небе над Киевом.

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