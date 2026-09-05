Понять загадочную душу и вместе бороться с мошенниками: как России построить дорогу в Африку

Фото: Сергей Лукин / Фонд Росконгресс

- Ученые доказали: к 2030 году африканцем будет каждый шестой житель планеты, а к 2050 году - каждый четвертый. И если Старый свет, включая азиатские страны, стареет, то Африка молодеет и растет в геометрической прогрессии. Сейчас 70 процентов населения Африки – молодежь, средний возраст населения на континенте - 17 лет.

Эти цифры председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева озвучила на сессии Восточного экономического форума «Человеческий капитал России и Африки: инвестиции в будущее партнерства». И эти данные наглядно показывают: у потенциал Африки огромен. Борьба за влияние… Нет, не так. Правильно будет сказать: борьба за дружбу с африканцами, за их доверие - важнейшая экономическая и геополитическая цель любой страны, которая задумывается и о настоящем, и о будущем международного сотрудничества.

Чем Россия и Африка могут быть полезны друг другу? В каких сферах нужно наращивать сотрудничество? Как формировать кадровый потенциал для реализации совместных проектов? Какие общие угрозы перед нами стоят? Эти и многие другие вопросы обсудили на сессии.

Фото: Сергей Коньков / Фонд Росконгресс

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

- Россия и Африка развивают свои взаимоотношения. Это сотрудничество не только в рамках политической повестки, но и конкретная экономика. По итогам 2025 года товарооборот России и Африки вырос на 13% и достиг 27,8 млрд долларов. При этом Россия ставит задачу к 2030 году увеличить взаимную торговлю до 50 млрд долларов. Для реализации таких амбициозных задач нам нужны специалисты, предприниматели, молодые профессионалы, исследователи, - рассказала модератор сессии, вице-президент, управляющий директор по развитию ПАО «Банк ПСБ» Екатерина Кузьмина.

А для этого мы должны делиться теми знаниями и опытом, которые у нас есть. И помогать своим партнерам лучше справляться с опасностями.

- Мы координируем программу по переподготовке госслужащих африканских стран в области цифровизации госуправления. Работаем больше чем с 20-ю странами. И видим с их стороны огромный запрос на те компетенции, которые в России есть в сфере финмониторинга и кибербезопасности. Потому что ни одна страна в мире не сталкивается с таким количеством киберугроз, как мы сейчас. И мы развили такие способности и возможности, которых нет ни у кого, - сказал Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

- Мы реализуем проект Платформа «Содружество», - привела Екатерина Кузьмина пример того, как мы можем делиться полученными знаниями. - На этой платформе проводится международная Олимпиада по финансовой безопасности. Ежегодно на нее регистрируются школьники и студенты уже из 131 страны. Более 500 тысяч пользователей на платформе проходят испытания и используют размещенные там материалы. На платформе проходят Олимпиады и других стран. Так, в этом году было пять стран Африки: Намибия, Чад, Эфиопия, Мадагаскар и ЮАР.

- Искусственный интеллект полностью меняет природу финансовой безопасности. Для мошенничества уже не нужны большие ресурсы. Можно подделать голос, документ, создать ложное сообщение или приложение. Поэтому финансовая безопасность молодежи сегодня - это умение защищать свои данные, проверять информацию, распознавать манипуляцию и понимать риски цифровой среды. Для «молодых» стран Африки этот вопрос особенно актуален, - отметил Жоселин-Патрик Мандзела, Почетный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, президент АНО «Африканский центр». - При этом молодежь нужно рассматривать не только как тех, кого необходимо защищать, но и как тех, кто завтра будет создавать саму систему защиты. И именно вокруг этой идеи Россия и республика Конго могли бы построить практическое сотрудничество.

ОБУЧЕНИЕ И НЕ ТОЛЬКО

Безопасность – лишь один из множества аспектов сотрудничества России и Африки. Еще один важнейший момент - конечно, обучение и подготовка кадров.

- В Африке началась правильная тенденция: те, кто учится за рубежом - в Америке, во Франции, в России - стали чаще возвращаться в свои страны (а не оставаться жить там, где получали высшее образование, - Ред.). И Россия дает очень хорошее образование в плане инженерных, аграрных наук, медицины. Россия может помочь Африке в плане обучения кадров, но я считаю, надо переходить от точечного набора к системному, который мы называем индустриально-образовательным партнерством, - подчеркнула Галли Монастырева.

- На мой взгляд, именно развитие отношений России и Африки в сфере образования - это одно из приоритетных направлений. С каждым годом число африканских студентов в российских вузах увеличивается, с 2020 года оно выросло более чем в два раза, - рассказал Жозе Фернанду Самбу, руководитель направления по работе с органами власти и дипломатическими представительствами африканских стран Африканского международного конгресса, руководитель Дома Африки в Грозном.

Если говорить о точных цифрах, то в нынешнем учебном году в российских вузах учатся уже 37 000 студентов из разных стран Африки. Но обучение иностранных студентов – далеко не единственный вариант сотрудничества в сфере образования.

- Наши университеты расширяют программу взаимодействия. Есть и сетевой российско- африканский университет, который насчитывает уже 105 российских организаций и 71 африканскую. Летний многопрофильный университет «Россия – Африка» очень активно развивается и создает новые инициативы. И нельзя не отметить инициативу университетов, когда они на своих площадках проводят различные форумы. Например, горный университет Екатерины II (Санкт-Петербург) проводил российско-африканский сырьевой диалог. Это уже не общие навыки и компетенции, но отраслевые форматы взаимодействия, которые создают основу для научного сотрудничества. А научные грани взаимодействия еще сильнее сближают и затягивают как преподавателей, так и студентов. И тем самым создают научную основу для развития экономик наших стран, - сообщила на сессии заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

ЗАГАДОЧНАЯ АФРИКАНСКАЯ ДУША

Если же говорить о совместных проектах в бизнесе, то тут у африканцев есть свои черты, которые, между прочим, очень сближают их с россиянами.

- Нам надо очень много работать в человеческом контакте, - посоветовала Галли Монастырева. - Африка - это душа. Европейцы более черствые в хорошем смысле слова: с ними все четко, все решили онлайн и все нормально. С Африкой так не работает. В Африку надо ехать, африканец должен вас почувствовать: понравилось ли вы ему, насколько вы искренни, нет ли у вас «фиги в кармане». Это очень трудолюбивый, сердечный народ, и мы с ними по своей натуре гораздо ближе, чем с европейцами. Африка – это душевность, открытость, желание отдать ближнему последнюю рубаху.

- Развивать наши отношения нужно на месте. Нужно поехать в Африку. Вы - наши братья, мы приглашаем вас! – позвал в гости Жозе Фернанду Самбу.

Но важно не забывать: понять загадочную африканскую душу и завоевать дружбу и доверие жителей континента пытаемся не только мы.

- Наше присутствие в Африке по сравнению с Советским Союзом сильно уменьшилось. Нам точно есть куда расти. И у нас есть очень четкие конкуренты. Это не Европа с Америкой, это в первую очередь Китай, который активно заходит на африканский континент, - рассказал Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Вайно.

По словам Александра Вайно, если мы хотим настроить взаимодействие с африканцами, важно понимать несколько составляющих.

- Мы очень много говорим про стимулы, но мало - про правила игры. А вопрос правил игры - он, наверное, базовый, - говорит Александр Вайно. - Должно быть общее понимание успеха. Прекрасный пример: шины, которые российские компании сейчас делают, не приспособлены к температурам 35+ градусов. Но это не мешает нам пытаться их продать в африканские страны. В итоге мы их обычно дарим, они взрываются на жаре, коллеги спрашивают, зачем мы это делаем, а мы такие: не подумали... Важно, чтобы этого не происходило и критерии эффективности различных инициатив дали понятны.

Еще один важный момент, который озвучил Александр Вайно - долгосрочность взаимодействия. Чтобы не просто «провели мероприятие и уехали», а сохраняли с партнерами достигнутые договоренности. Ну и конечно, сотрудничество должно быть взаимовыгодным.

- Еще очень важно информационное сопровождение взаимодействия и упаковка проектов, - отметил Александр Вайно. - Она должна быть правильной: не на нашу аудиторию, а для людей, которым это важно услышать на той стороне, в удобном для них формате: будь это радио, будь это телевидение. Главное, чтобы это услышали там, а не здесь.

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- Мы очень много выступаем перед молодежью, - рассказала на сессии Галли Монастырева. - В Мали сидят 700 студентов, мы спрашиваем: кто знает Гагарина, Пушкина? Никто не знает! Но если спросить наших студентов, кто такие Патрис Лумумба или Нельсон Мандела – тоже мало кто ответит.

Логично, что участникам дискуссии стало интересно:

- А лично для вас и для жителей Африки кто является кумирами, авторитетами? – спросила гостей Екатерина Кузьмина.

Первым взял слово Жозе Фернанду Самбу:

- Для меня это Амилкар Кабрал (политический деятель Португальской Гвинеи и Кабо-Верде, один из антиколониальных лидеров Африки середины прошлого века, - Ред.), Нельсон Мандела (бывший президент ЮАР, борец с апартеидом, - Ред.), Рамзан Ахметович Кадыров и, конечно, Владимир Владимирович Путин - мудрый дальновидный лидер, он тоже мой кумир.

- Мой кумир - Владимир Владимирович Путин, - был краток Жоселин-Патрик Мандзела.

- Между Россией и Африкой все больше общего! - обрадовалась Екатерина Кузьмина.

- В каждой стране Африки Путин - это бог Ра, бог Солнца, - пояснила Галли Монастырева. - Это человек, который не побоялся пойти против мировой системы и устоял. И если вы приедете в Африку с открытками с изображением Путина, вы будете там главным героем.

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