Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву - «с полуночи сегодня» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву - «с полуночи сегодня», сообщил 5 сентября 2026 Дмитрий Песков. Решение связано с подготовкой и проведением встреч американских переговорщиков в украинской столице. После путаницы вокруг украинских заявлений о «перемирии» Москва публично обозначила собственное обязательство: пауза над Киевом ради дипломатии.

Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву 5 сентября, встречал их Кирилл Дмитриев; Трамп объявил, что они везут конкретное предложение об окончании конфликта, содержание оставил при себе. 6 сентября их ждёт Киев. Российская пауза должна обеспечить условия для продолжения переговоров.

Перемирие по Украине, которое никто не подписывал

Киев к этому моменту уже устроил вокруг визита целую политическую круговерть. Еще 4 сентября Зеленский пообещал воздержаться от воздушных ударов, пока американцы в России, и потребовал от Москвы ответной тишины. К вечеру украинские СМИ со ссылкой на источники писали уже о прекращении огня с 5 по 8 сентября - на земле, в воздухе и на море. Масштаб передышки рос быстрее, чем число сторон, о ней договорившихся. А ночью, по данным Минобороны России, на российскую территорию пошли 53 ударных беспилотника. Так выглядело «перемирие» со стороны его авторов.

Когда бои продолжились, начались объяснения. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* признал: перемирие было предложением Путину, «на которое тот не отреагировал». «Интерфакс-Украина» оговорил, что подтверждения приказа украинским частям соблюдать тишину у агентства нет.

Почему Киеву так нужна передышка, объясняет положение дел на фронте. С 29 августа по 4 сентября, по данным Минобороны, нанесены один массированный и 17 групповых ударов - по предприятиям ВПК, производству и складам беспилотников, военной логистике и топливу для ВСУ. Пятого сентября ведомство сообщило об освобождении Куртовки в ДНР группировкой «Юг». Тишину над Киевом объявляет сторона, которая наступает. Это принципиально другая тишина.

Прекращение ударов по Киеву: Три дня на размышление

Политически Путин поставил Зеленского в неудобное положение. Москва оставляет посредникам время для работы, а украинскому руководству - необходимость отвечать по существу предложений. Приписать России согласие на остановку всего фронта не получится: пределы распоряжения названы. Сослаться на удары по Киеву как на причину, по которой переговоры невозможны, тоже не получится - ударов не будет, и это легко проверить. Москва отвела для дипломатии три дня. Их придётся заполнить чем-то содержательнее обвинений. Три дня - это много, если есть что сказать. И очень мало, если сказать нечего.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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