Геннадий Зюганов: В 1996-м Россию удалось спасти от Гражданской войны

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
…- Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это Радио «Комсомолтская правда», помощник Зюганова, Гамов.
- Да, Саша, привет!
- 4 сентября исполнилось 80 лет легендарному генералу Анатолию Сергеевичу Куликову. «Комсомольская правда» сделала с ним большое интервью: «У меня и сыновья, и внуки прошли СВО.
- Это ты, Саш, поступил молодцом. Я тоже Анатолию позвонил, сердечно его поздравил
И я с генералом Куликовым давно - в рабочем контакте. И это имело в лихие 90-е огромный смысл, связанный с большой опасностью для страны… И для каждого из нас.
- Расскажите, пожалуйста, об этом, товарищ Генеральный секретарь. Подробнее…
- Сегодня (в субботу, 5 сентября. - А.Г.) на «России - 24» о нем покажут большой фильм. Я там обо всем об этом вспоминаю.
- Постараюсь не пропустить.
- Анатолий Куликов, еще будучи юношей, мечтал офицером стать, командиром. Добился высоких званий.
А в самые лихие годы находился на главном направлении.
В 90-е страна раскололась, раскололась в том числе и армия. Но в армии были те, кто верно служил присяге, и дрался, и сражался. За Родину. За справедливость.
- Вы имеете ввиду конкретную ситуацию…
- Да. 15 - 18 марта 1996-го в России грянул кризис. Президент Ельцин на полном серьезе вознамерился распустить Госдуму.
В один из дней там, в Охотном ряду, даже появились военные с собаками.
Мне ночью позвонили командиры - делайте, что хотите, иначе будет хуже и страшнее, чем в октябре 93-го.
Надо отдать должное Куликову,
который тогда возглавлял МВД… Он принял очень важное решение. И прямо заявил Ельцину, что все может закончиться большой гражданской войной, делать это (речь о роспуске Госдумы - А.Г.) нельзя и недопустимо.
- Насколько мне известно, вы в эти тревожные дни часто общались с Анатолием Сергеевичем.
- Да, у меня были предварительные с ним контакты, в том числе и закрытые, и это дало тогда нужный результат.
Ну, и потом мы поддерживали с ним очень важные и нужные контакты.
Он проявил тогда волю и редкое мужество - это я в фильме все рассказываю и во многом это спасло ситуацию.
- Так страшно тогда было…
- Ельцин три указа подготовил - арестовать 400 человек, начиная с руководителя КПРФ, прикрыть Думу и ввести в Москве военное положение.
Для ввода военного положения сил нет - сказал ему Куликов.
А что касается страны, все регионы, кроме Ярославля, поддерживали Зюганова и нашу команду
Ну, я, может быть, несколько сейчас «ужесточаю» ситуацию, но позиция Анатолия Сергеевича сыграла тогда огромную роль.
- Что было дальше?
- Ельцин выругал Куликова, порвал эти три указа, из Думы вывели военных и она продолжила работу.
И потом мы много раз встречались с генералом Куликовым. Он много сделал для подготовки нового поколения, а сейчас активно поддерживает Специальную военную операцию.
Таких генералов надо еще поискать.
- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.
- Давай, Саш, есть, пока.