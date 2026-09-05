Геннадий Зюганов: В 1996-м Россию удалось спасти от Гражданской войны

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это Радио «Комсомолтская правда», помощник Зюганова, Гамов.

- Да, Саша, привет!

- 4 сентября исполнилось 80 лет легендарному генералу Анатолию Сергеевичу Куликову. «Комсомольская правда» сделала с ним большое интервью: «У меня и сыновья, и внуки прошли СВО.

- Это ты, Саш, поступил молодцом. Я тоже Анатолию позвонил, сердечно его поздравил

И я с генералом Куликовым давно - в рабочем контакте. И это имело в лихие 90-е огромный смысл, связанный с большой опасностью для страны… И для каждого из нас.

- Расскажите, пожалуйста, об этом, товарищ Генеральный секретарь. Подробнее…

- Сегодня (в субботу, 5 сентября. - А.Г.) на «России - 24» о нем покажут большой фильм. Я там обо всем об этом вспоминаю.

- Постараюсь не пропустить.

- Анатолий Куликов, еще будучи юношей, мечтал офицером стать, командиром. Добился высоких званий.

А в самые лихие годы находился на главном направлении.

В 90-е страна раскололась, раскололась в том числе и армия. Но в армии были те, кто верно служил присяге, и дрался, и сражался. За Родину. За справедливость.

- Вы имеете ввиду конкретную ситуацию…

- Да. 15 - 18 марта 1996-го в России грянул кризис. Президент Ельцин на полном серьезе вознамерился распустить Госдуму.

В один из дней там, в Охотном ряду, даже появились военные с собаками.

Мне ночью позвонили командиры - делайте, что хотите, иначе будет хуже и страшнее, чем в октябре 93-го.

Надо отдать должное Куликову,

который тогда возглавлял МВД… Он принял очень важное решение. И прямо заявил Ельцину, что все может закончиться большой гражданской войной, делать это (речь о роспуске Госдумы - А.Г.) нельзя и недопустимо.

- Насколько мне известно, вы в эти тревожные дни часто общались с Анатолием Сергеевичем.

- Да, у меня были предварительные с ним контакты, в том числе и закрытые, и это дало тогда нужный результат.

Ну, и потом мы поддерживали с ним очень важные и нужные контакты.

Он проявил тогда волю и редкое мужество - это я в фильме все рассказываю и во многом это спасло ситуацию.

- Так страшно тогда было…

- Ельцин три указа подготовил - арестовать 400 человек, начиная с руководителя КПРФ, прикрыть Думу и ввести в Москве военное положение.

Для ввода военного положения сил нет - сказал ему Куликов.

А что касается страны, все регионы, кроме Ярославля, поддерживали Зюганова и нашу команду

Ну, я, может быть, несколько сейчас «ужесточаю» ситуацию, но позиция Анатолия Сергеевича сыграла тогда огромную роль.

- Что было дальше?

- Ельцин выругал Куликова, порвал эти три указа, из Думы вывели военных и она продолжила работу.

И потом мы много раз встречались с генералом Куликовым. Он много сделал для подготовки нового поколения, а сейчас активно поддерживает Специальную военную операцию.

Таких генералов надо еще поискать.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай, Саш, есть, пока.