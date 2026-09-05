В генпрокуратуре Украины задержали чиновника, которого антикоррупционное бюро считает «крышей» телефонных колл-центров. Фото: Paopano/Shutterstock/Fotodom

В генпрокуратуре Украины задержали чиновника, которого антикоррупционное бюро считает «крышей» телефонных колл-центров. Тех самых мошенников, что обирают российских стариков.

На опубликованной прослушке НАБУ - «Канцлер», «Муза» и некий «шеф Андрійович», чье отчество в точности совпадает с отчеством самого генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

Как украинские прокуроры обогащались за счет "крышевания" мошенников? Перед каким выбором теперь поставлен Зеленский? Почему операцию назвали «Карфаген» и почему это удар не по просто по очередному украинскому взяточнику, а по человеку, у которого ключ от всей Верховной рады. Разберемся подробнее.

Обыск НАБУ в офисе генпрокурора Украины

Тем кому хоть раз звонила «служба безопасности банка», объяснять, что такое мошеннический колл-центр, не нужно. А вот кто у этого бизнеса бывает «крышей», в пятницу показали в Киеве - и показали наглядно.

Около пяти вечера на улице Резницкой люди в штатском приставили к ограде Офиса генерального прокурора Украины металлические стремянки и полезли через забор: в дверь их не пускали. Это были детективы НАБУ - Национального антикоррупционного бюро, созданного, как не устают напоминать в Киеве, по требованию Запада.

Детективы НАБУ провели задержания. Фото: тг-канал НАБУ

Не прошло и двадцати минут после первых фото с задержания, как ведомство, в которое лезли через ограду, само выпустило заявление. За год 1050 обысков, 340 закрытых колл-центров, пять тысяч ликвидированных операторских мест. Прокуратура отрапортовала о победе над мошенниками раньше, чем НАБУ вообще объявило, за чем пришло.

Куда пропал генпрокурор Украины Руслан Кравченко

Пришло ведомство за Сергеем Кропивой, сорока двух лет, заместителем начальника департамента международного сотрудничества генпрокуратуры.

Сергей Кропива, заместитель начальника департамента международного сотрудничества генпрокуратуры

На записях бюро он - «Канцлер». Рядом «Муза», близкая ему женщина, водитель «Камрад» и помощник «Флеш». И есть еще один персонаж, которого НАБУ называет только «Шефом»: ему «Канцлер» в телефон говорит «Так, Андрійовичу. Так, так, шеф» и благодарит - «дякую вам величезне». Бюро не расшифровывает, кто это. У генерального прокурора Украины Руслана Кравченко отчество - Андреевич. Совпадение повисло в воздухе.

Кравченко молчит вторые сутки - а по сведениям журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, генпрокурора с пятницы попросту не могли найти: ровно с того часа, как антикоррупционное бюро начало публиковать материалы о «крыше» над колл-центрами в его собственном ведомстве.

Только в субботу днем, после громких заголовков о пропаже в украинских СМИ появилось скромное объяснение: дескать, генпрокурор нашелся в киевской больнице.

Как власть Зеленского связана с генпрокурором

Но показатель молчание. На кону не кресло генпрокурора, а вся Верховная рада. Дело в том, как устроена украинская власть. НАБУ - следствие по высшим чиновникам, и президенту оно не подчиняется: этого добивался Запад, за это в июле 2025-го выходил на улицы Киев. Но у бюро есть порог, который оно не может переступить само, - народные депутаты. По украинскому УПК, чтобы открыть дело против депутата, обыскать его или задержать, нужна виза генерального прокурора. А генпрокурора назначает президент. Проще говоря: детективы могут собрать против депутатов хоть вагон доказательств, но пока один человек не поставил подпись, ни один из них не станет подозреваемым. Этот человек - Руслан Кравченко, ставленник Банковой. Подписи он не дает.

Почему это важно именно для Зеленского? Потому что вся его власть держится на Раде: фракция «Слуга народа» голосует за правительство, за законы, за любые кадровые решения. Депутаты - опора, и пока Кравченко на месте, опора неприкасаема. Напугай его или убери - и НАБУ входит в парламент.

Вот почему «Карфаген» - операция, нацеленная не на окружение президента, а на человека, который держит ключ от Рады.

НАБУ - следствие по высшим чиновникам, и президенту оно не подчиняется. Фото: НАБУ

Кто такой Сергей Кропива: "Империю сделать, как шеф сделал"

Сергей Кропива родом из Золотоноши - райцентра на Черкасщине, откуда он в начале нулевых уехал в Харьков учиться на милиционера. Дальше пошла карьера силовика: миротворческий контингент в Косово, киберполиция, где он дорос до первого заместителя начальника департамента, и к 2021 году - зарплата под миллион гривен в год с разовой премией в 386 тысяч. Для полицейского деньги завидные.

Но настоящий поворот случился в 2022-м, когда генпрокурор Ирина Венедиктова создала под него целый департамент на семьдесят семь человек - с одной изящной оговоркой: должность оформили как государственную службу, а не как прокурорскую, и конкурс оказался не нужен. Венедиктова создала должность бывшему коллеге своего мужа. Муж, Денис Колесник, тоже был из киберполиции.

Венедиктову отправляют послом - Кропива уходит в рестораны: 4,8 миллиона дохода от «мобильного питания» за полгода. Потом два года заместителем одесского губернатора Олега Кипера по «цифровизации», через два месяца после назначения жена берет Mercedes GLE за пять миллионов. В августе 2025-го, спустя полтора месяца после того как Кравченко возглавил генпрокуратуру, Кропива возвращается туда же - на руководящую должность. Уходя из Одессы, он сказал: «Остаюсь в команде, просто меняю позицию».

На пленках НАБУ у этого человека есть мечта. «Прикольно таку імперію зробити, як шеф зробив. Я так не можу просто, знаєш, ходити на роботу, щоб ходити». Переводим: «Прикольно такую империю сделать, как шеф сделал. Я так не могу - просто, знаешь, ходить на работу, чтобы ходить»

И есть жизненная философия, произнесенная на тех же пленках уже по-русски: «*** так королеву, воровать так миллион». Водитель с помощником в служебной машине формулируют еще проще: «Шеф його, який кришує колл-центри всі. Які, тупо, бабки рубають за це». Перевод: Шеф его - тот, который крышует все колл-центры. Которые, тупо, бабки на этом рубят.

Процесс ареста элитного внедорожника Mercedes-Benz GLS. Фото: НАБУ

Цепочка ценой в годовую зарплату и Порше: В чем обвиняют представителей генпрокуратуры Украины

Версия обвинения такова. Организация создана «в середине 2025 года», в нее вовлечены действующие прокуроры. Схема - «систематическое получение взяток за непрепятствование» колл-центрам.

По трем описанным НАБУ эпизодам легализовано не меньше 42 миллионов гривен, около миллиона долларов: недвижимость и драгоценности, апартаменты у Карпат на подставных лиц - счета родни «под видом доходов от предпринимательства». «Канцлер» и «Муза», обсуждают, как почистить следы богатой жизни в соцсетях, в кадре сумка Hermès за двадцать тысяч евро и часы Audemars Piguet за шестьдесят тысяч долларов.

Конспирацию «Канцлер» ценит. «Так разговаривать научился, чтобы меня никто не понимал. Помогает скрываться от набушников», - объясняет он на записи, «набушниками» в Киеве зовут сотрудников НАБУ. «Музе» он советует вычистить из соцсетей кадры с роскошью и путешествиями. Та вздыхает, что удалять придется «вообще все»: «У меня тут Порше, Лора Пиано… Часы, браслеты, сумки. Мне все надо удалять». Сам он между делом обсуждает с подругой часы Franck Muller за 59 тысяч долларов и признается, что иногда носит цепочку, цена которой - «как у кого-то зарплата в год». Скромные люди служат в украинской прокуратуре.

Результаты обысков НАБУ, в ходе которых был обнаружен домашний сейф, доверху забитый пачками наличных дене. Фото: НАБУ

Как на самом деле на Украине крышевали мошеннические колл-центры, грабившие российских стариков

Второй год генеральная прокуратура Кравченко ведет против колл-центров войну, которую не стыдно показать Европе: с июля 2025-го - восемьсот обысков, совместные следственные группы с Евроюстом, сам генпрокурор в Гааге докладывает европейским коллегам, как Украина выкорчевывает телефонное мошенничество. Департамент международного сотрудничества, где Кропива был заместителем начальника, - это и есть окно, через которое та война видна из Брюсселя. Но из того же окна открывается другой вид: кто где сидит, кого уже разрабатывают, к кому придут завтра.

Прежде чем прокуратура выезжала на адрес, «Канцлер» уточнял у помощника: чьи это точки? Свои оставляли в покое. Чужие громили - с обысками, изъятием техники и бодрым пресс-релизом. Одной рукой инфраструктуру аферистов «полностью разрушали» - это выражение самого Кравченко, произнесенное еще в феврале, - другой собирали с нее ренту.

При таком устройстве каждая разгромленная «чужая» площадка работала лучше любой рекламы: тем, кто еще раздумывал, платить ли за спокойствие, наглядно показывали, что бывает с неплательщиками. За два дня до задержания Кропивы Зеленский направил в Раду законопроекты об ужесточении ответственности для тех, кто «богатеет с колл-центров, владеет ими». Богатели, как выяснилось, в ведомстве его собственного генпрокурора.

Что известно о генпрокуроре Руслане Кравченко

Руслану Кравченко 36 лет. Самый молодой генпрокурор в истории Украины: военный юрист, обвинитель по делу Януковича, прокурор Бучи. Дважды - на конкурсе в САП в 2020-м и на конкурсе в НАБУ в 2023-м - комиссии с международными экспертами признавали его не соответствующим критерию добропорядочности: не смог объяснить подаренную жене квартиру в центре Киева.

Самый молодой генпрокурор в истории Украины Руслан Кравченко

Зеленскому это не помешало. Через месяц после назначения Кравченко лично подписал подозрение детективу НАБУ Магамедрасулову - за то, что тот якобы помогал отцу продавать наркотики в Дагестан, как выяснилось потом, шли они в Узбекистан, а ключевого свидетеля обвинения суд оправдал. В те же июльские дни Рада подчинила НАБУ генпрокурору. Схему готовили двое - сам Кравченко и тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак. Закон отменили через девять дней под давлением улицы и Брюсселя, но норму о назначении прокуроров без конкурса оставили, и в августе Кравченко за один день сменил пятнадцать областных прокуроров. В декабре, когда пошли слухи об отставке, он пообещал: «Я знаю кожного, хто працює проти мене… я за кожним прийду особисто».

Пришли к нему. Поздно вечером в пятницу прошли обыски у самого Кравченко, его первой заместительницы Марии Вдовиченко и губернатора Кипера. Прокуратура ответила в одиннадцать: «ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились». О Вдовиченко и Кипере - ни слова. О Вдовиченко и без обысков известно: она бывший заместитель Кипера в прокуратуре Киева

Три двери для НАБУ

За три недели НАБУ ударило трижды. 19 августа - подозрение заместительнице главы Офиса президента Ирине Мудрой: отмывание 150 миллионов гривен наличными на залог экс-министру Галущенко, на пленках по этому делу звучит «Кирило Олексійович» - так зовут главу Офиса Буданова*.

В мае - подозрение Андрею Ермаку, недавнему второму человеку в стране, по делу о резиденциях на 460 миллионов. Обе двери бюро открыло само: Мудрая и Ермак - не депутаты.

Третья заперта. Дело о «зарплатах в конвертах» за голосования: подозрения пяти депутатам фракции «Слуга народа», обыски у помощников главы фракции Давида Арахамии, экспертизы следов на конвертах - и ни одного подозрения ему самому. Глава антикоррупционной прокуратуры Клименко сказал об этом в августе: «В определенных случаях мы получаем отказы. Хотя, по мнению детективов и прокуроров, оснований достаточно».

Как НАБУ становится «параллельной властью» на Украине

Напугать Кравченко или убрать его - значит открыть Раду. Брюссель, к слову, требует того же, только в вежливой упаковке: среди условий на 2,1 миллиарда евро из европейского кредита - генпрокурор по конкурсу с международными экспертами и право антикоррупционной прокуратуры вести дела депутатов без его согласия. Этот план реформ Киев к лету выполнил на пятнадцать процентов, а 19 августа профильный комитет Рады рекомендовал вообще не выносить пять таких законопроектов в зал. В киевских кулуарах все это называют планом превратить Зеленского в «английскую королеву»: царствует, не правит. The Economist в конце августа сформулировал академичнее: антикоррупционные органы становятся «параллельной властью».

Что такое Карфаген и перед каким выбором поставлен Зеленский

НАБУ не объясняет название операции. И не надо: Катон Старший заканчивал каждую речь одинаково, и в Риме все понимали, чем кончится. Вопрос лишь, что именно тут Карфаген, который предстоит разрушить.

Департамент, где замначальника мечтал «сделать империю, как шеф»? Прокурорская вертикаль, набранная без конкурсов из орбиты Ермака и Татарова? Или последняя подпись, которая держит монобольшинство Зеленского вне досягаемости следствия?

В ближайшие двое суток суд выберет Кропиве меру пресечения, и впервые прозвучат фамилии остальных четверых - «действующих работников органов прокуратуры». Кравченко может выйти к камерам и снова пообещать прийти за каждым

Детективы антикоррупционных органов и фигуранты дела. Фото: НАБУ

Может, как в декабре, пересидеть. Но выбор у президента уже не между генпрокурором и его критиками, а между генпрокурором и Радой: держать Кравченко, понимая, что следующую стремянку приставят к его собственной ограде, или сдать - и открыть детективам дорогу к Арахамии. Окружение президента уже советует ему арестовать руководство НАБУ и наказать санкциями владельца «Украинской правды». Обозреватель издания Денис Рафальский заканчивает прогноз коротко: если Зеленский почует угрозу потери власти, «любые сценарии станут возможными».

Катон, требуя разрушить Карфаген, ни разу не уточнил, что станет потом с Римом. НАБУ тоже не уточняет. Но одно уже случилось, и этого не отыграть: в пятницу закон явился в генпрокуратуру Украины не через дверь, а через ограду на Резницкой и никакой отчет о победах, сочиненный по ту сторону забора, этой картинки не перекроет. В одном городе теперь два правопорядка, и они смотрят друг на друга через прутья: один назначен президентом, другой, как любят напоминать в Киеве, - Западом. Забор пока стоит. Стремянки к нему приставлены. И они длиннее, чем кажется с Банковой.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов