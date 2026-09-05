Немцы проводят демонстрацию в поддержку «Русского дома» в Берлине Фото: REUTERS.

В Германии тема «гибридной войны» с Россией – по-прежнему в центре внимания. В Берлине прошла демонстрация протеста против закрытия Русского дома в Берлине, о ней написали все крупные СМИ страны. Привлек внимание и сегодняшний визит посла России Сергея Нечаева в город Хемер на западе ФРГ: там российский дипломат возложил цветы к месту, где раньше стоял памятник Пушкину, в конце июня похищенный неизвестными.

Демонстрацию в Берлине организовала партия «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW). Эта политическая сила, недавно выделившаяся из партии «Левые» (которая в свою очередь была отдаленным наследником правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии), выступает за дипломатическое решение накопившихся в отношениях между Россией и Германией проблем. Но для того, чтобы защитить Русский дом на старой берлинской улице Фридрихштрассе вместе с соратниками госпожи Вагенкнехт, чья партия сейчас борется за преодоление 5-процентого барьера при выборах в местные парламенты, пришли и представители других политических сил, и беспартийные.

Участники акции, выступая под лозунгом «Мосты – вместо стен» подвергли сомнению обвинения властей в адрес России по поводу обнаруженного в Лейпциге дрона со взрывчаткой. (Вызванный накануне в МИД ФРГ по этому вопросу посол России Сергей Нечаев назвал всю эту историю с дроном откровенной провокацией.) «Мы против того, чтобы закрывать культурные учреждения на основе одних лишь только подозрений», - заявил открывший митинг лидер парламентского списка партии «Союз Сары Вагенкнехт» Александр Кинг.

В Германии провели демонстрацию в поддержку «Русского дома» в Берлине. На транспаранте написано: «Остановите войну против России» Фото: REUTERS.

«Уничтожение открытого еще в 1984 году учреждения, которое в те дни назвали Домом советской науки и культуры, - это удар по нам, берлинцам, - сказала в своей речи директор столичного театра Ost Катрин Шюлерин. – Это попытка отнять чувство дома у 300 тысяч берлинцев с российскими корнями, а также еще один шаг в сторону отмены, забвения культуры и истории периода ГДР – Германской Демократической Республики, важной части нашего прошлого».

Газета Berliner Zeitung сообщает, что среди участников акции за Русский дом были представители самых разных политических групп – от Союза жертв нацистского режима (старейшая в Германии антифашистская организация) до правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Рядом попытались устроить свою акцию немецкие «зеленые» и так называемые «российские оппозиционеры», но если количество демонстрантов на акции «Мосты вместо стен» оценивается в сотни людей (полиция называет число в 650 человек), то с бело-синими флагами вышли от силы 25 участников. Очень вскоре вскрылась и материальная подоплека появления этих людей: в интервью Berliner Zeitung они попросили, чтобы местные власти передали находящееся в собственности России здание Русского дома местной «российской оппозиции».

Немногочисленные немецкие «зеленые» Фото: REUTERS.

Обсуждают в Германии и визит посла РФ Сергея Нечаева в город Хемер (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), где еще в июне пропала статуя Пушкина высотой 1,8 метра. Монумент, созданный российским скульптором Григорием Потоцким, был еще в 1994 году подарен Хемеру его подмосковным городом побратимом Щелково.

Местные власти уверяют, что кража не имеет политического подтекста – памятник, мол, украли, чтобы продать скупщикам цветных металлов. Посол Сергей Нечаев возложил цветы к небольшому портрету Пушкина в рамке, установленному на месте похищенного монумента. «Думал ли ты, Александр Сергеевич, что так выйдет?» - горестно обобщил события последних дней российский дипломат.

Многие местные наблюдатели обращают внимание на тот факт, что сообщения о «вредительских акциях» со стороны России участились в германских СМИ в преддверии местных выборов в землях Саксония-Анхальт, Мекленбург- Передняя Померания и в Берлине. Всюду поддерживающие власть партии (ХДС и социал-демократы) имеют куда меньшие рейтинги, чем оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ). В итоге власти постоянно обвиняют АдГ в тайной «работе на Россию», чтобы избежать совсем уж позорного поражения.

«Все эти события и опросы показывают, что общество в Германии устало от русофобии властей, - сказал в интервью KP.RU немецкий политолог Грегор Шпицен. – Люди все реже ходят на проукраинские акции и отдают голоса за партии истеблишмента. Всё чаще высказываются симпатии России и любым протестным партиям – прежде всего АдГ, поскольку партию госпожи Вагенкнехт после ее попытки в Тюрингии вступить в коалицию с ХДС люди подозревают в двойной игре».

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