В 1967 году вокруг Луны летал какой-то огромный аппарат. Явно не земной. Фото: NASA.

Не земляне первыми прибыли на Луну. Об этом свидетельствует снимок, сделанный автоматическим зондом NASA Lunar Orbiter 3 в 1967 году. Американцы, планируя первую пилотируемую экспедицию на наш естественный спутник, фотографировали его поверхность – выбирали место посадки. И случайно запечатлели "гостей", которые их опередили.

Чужие уже там были?

Нечто странное в который раз обнаружил Скотт Уаринг (Scott Waring) – известный виртуальный археолог. Он «откапывает» подозрительные объекты на снимках, переданных земными космическими аппаратами с других планет. В основном энтузиаст ведет «раскопки» на Марсе и в его окрестностях, но и Луну «обследует» - в смысле, разглядывает под лупой снимки, которые были там сделаны.

В 1967 году – за два года до того, как на Луну высадились американцы, - если, конечно, не врут, - американский зонд Lunar Orbiter 3 сфотографировал на ее орбите довольно крупный объект – гораздо крупнее любых земных, которые к тому времени могли туда добраться. Объект то ли висел над кратером Теофил (он же Феофил), расположенном на видимой стороне Луны, то ли пролетал над ним. Неизвестно. Но в кадр он попал.

Диаметр объекта, сфотографированного у Луны почти 60 лет назад, составлял не менее 100 метров. Фото: NASA.

«Это -100-процентное доказательство того, что инопланетяне следили за землянами еще до того, как те ступили на Луну», - уверяет Скотт, имея в виду снимок. К слову, в NASA так не считают – там просто никак не комментируют подобные «свидетельства».

С Луны – на Марс

Еще более пристальным взглядом можно разглядеть, что объект на снимке Lunar Orbiter 3 действительно напоминает «летающую тарелку». Очень похожую на нее, если не ту же самую, несколько лет назад виртуальные археологи обнаружили на марсианском снимке. В 2000 году его сделал зонд Mars Global Surveyor (MGS), впервые сфотографировав так называемые «марсианские овраги» (gullies), которые по форме и структуре удивительно напоминали земные. Имели узкие каналы, промоины и характерные вносы грунта. Из чего можно было сделать вывод, что они, как и у нас, были образованы потоками воды.

Снимок есть на официальном сайте научной организации Malin Space Science Systems (MSSS), которая отвечает за работу низкоугольной камеры MOC (Mars Orbiter Camera), установленной борту орбитального аппарата.

«Летающая тарелка» на склоне марсианского оврага. Фото: msss.com.

Любителей аномального привлекли, правда, не столько сами овраги, сколько то, что они разглядели в одном из них. А разглядели там натуральную «летающую тарелку» - дискообразный объект диаметром примерно в 100 метров торчал из склона и отливал металлическим блеском. Он явно выделялся из окружающего пейзажа и своей правильной геометрической формой и материалом, который на снимке выглядит темнее марсианской поверхности. Словом, «тарелка» явно не имеет отношение к окружающему ландшафту. Откуда взялась? Смех-смехом, но могла и с Луны прилететь – после того, как инопланетяне нагляделись на американцев.

Координаты объекта, запечатленного на склоне оврага, известны. Можно было бы сделать снимки более высокого разрешения с помощью камеры HiRISE, которая установлена на орбитальной станции Mars Reconnaissance Orbiter. Благодаря ей удалось, к примеру, разглядеть и найти космический аппарат Бигль-2 (Beagle 2), потерянный на Марсе 25 декабря 2003 года - объект куда более мелкий, чем «тарелка на склоне оврага». Но в NASA до сих пор ею не заинтересовались. Словно бы и в самом деле не хотят «связываться с инопланетянами». В чем собственно американскую космическую контору постоянно обвиняют мнительные граждане.

О том, какие доводы в пользу присутствия на Луне пришельцев недавно привела всемирно известный физик-теоретик, специалист по квантовой гравитации Сабина Хоссенфельдер, читайте наш материал.

Подробности об НЛО на Марсе – загадочных объектах в форме черных медуз, парящих у поверхности соседней планеты, мы рассказали тут.

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