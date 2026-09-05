От новой ветки метро до русского «Диснейленда»: Владимир Путин открыл четыре знаковых объекта в Москве в День города

Президент России Владимир Путин открыл четыре знаковых объекта в Москве в День города Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КОРНИ РОССИИ

- По традиции в начале сентября мы отмечаем День Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны. С праздником! – с улыбкой начал президент.

Владимир Путин добавил, что столица – это центр и символ нашей государственности, сплоченности и единства.

- Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Я, честно, когда пришёл в храм, посмотрел – даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Мощи святого, человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, всё это отсюда, здесь наши корни, - продолжал Путин.

Владимир Путин у раки с мощами святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Глава государства заметил, что город вносит огромный вклад в борьбу на передовой: добровольцы сражаются за Родину, более 450 военных заводов оснащают армию, раненные лечатся в лучших реабилитационных центрах, стройбригады помогают восстанавливать Донбасс.

ЗАДАВАЯ ПЛАНКУ

Столица стала и центром технологического прогресса. Москва – это новые лекарства и современная электроника, машиностроение и технологии, кузница кадров в десятках институтов и университетов, лучшие транспортные сети, обеспечивающие комфортом более 40 миллионов человек.

- Хочу от души поблагодарить всех, кто вкладывает в реализацию таких важнейших проектов развития свои труды и таланты. Вы делаете очень большое дело для всей страны. На протяжении многих лет главным «мотором» этих и других масштабных инициатив были и остаются команда столичного мэра и сам мэр Москвы.

В благодарность за это глава государства присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда.

Глава государства присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Важно, что своими наработками Москва щедро делится с регионами России. Так, уже в начавшемся учебном году более четверти всех школьников России смогут пользоваться возможностями Московской электронной школы. Ещё одно решение – московская цифровая платформа в сфере здравоохранения. Для расшифровки и описания результатов лучевых исследований ей уже пользуются более 2300 больниц и поликлиник в 75 субъектах РФ, - констатировал Владимир Путин.

- Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и вызовы. Все они временные, проходящие, а Москва, Россия – вечны. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов. С Днём города, с Днём рождения, Москва! – закончил президент.

ОТ МЕТРО ДО РУССКОГО «ДИСНЕЙЛЕНДА»

Традиционно, в День города были открыты новые масштабные объекты. На этот раз их четыре.

1. Рублево-Архангельская линия метро

- Открыты 5 станций новой ветки, 8,7 км путей.

- Всего станций будет 12.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Рублёво-Архангельскую линию метро в Москве

- На карте метрополитена она обозначена графитовым цветом.

- Первые пять станций открыты от «Москва-Сити» до Бульвара Генерала Кабышева.

- Соединит деловые центры «Москва-Сити» и «Сбер-Сити», второй участок будет открыт в 2027 году.

- 550 тысяч жителей получили возможность втрое быстрее добираться до центра.

Станция "Народное ополчение" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

2. Третья очередь парка «Остров мечты»

- Давно мечтали, чтобы в России был свой "Диснейленд", а это, может быть, даже и круче, - описал Путину парк мэр столицы Сергей Собянин.

Путин и Собянин открыли в Москве третью очередь парка развлечений «Остров мечты»

- Открыта часть парка под открытым небом.

- Это парк экстремальных аттракционов, поделенный на 5 тематических зон с уникальным дизайном и аттракционами: «Долина исследователей», «Территория скорости», «Деревня дримчиков», «Город мечтателей» и «Рыбацкая бухта».

- Парк вошел в топ-5 по числу механических аттракционов в мире – их 65. В том числе 68-метровая башня свободного падения, и горки, где вагонетки разгоняются до 110 км/ч.

- Почти полтора миллиона посетителей в месяц? Это конечно, впечатляет, - оценил парк Владимир Путин. – Здорово, что все получается в Москве!

Путин и Собянин открыли III очередь парка развлечений «Остров Мечты» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

3. Московский вокзал «Серп и Молот»

- Это 90-й вокзал, открытый за последние 10 лет – все для улучшения транспортной доступности города.

Владимир Путин дал старт работе вокзала «Серп и Молот» в Москве

- Новый транспортный узел соединяет линию МЦД-4, остановки автобусов, трамваев и две линии метро – Калининскую и Люблинско-Дмитровскую.

- Его открытие сделало комфортнее жизнь 2 миллионов человек в Москве и Подмосковье: раньше на пересадку тратилось 15 минут, сейчас – 3 минуты. Экономия времени – в пять раз!

Конечно, вокзал - «юбилейный» объект, демонстрирующий колоссальную работу для людей.

- За последние годы рельсовым транспортом, который был открыт, реконструирован, совершили 3,5 миллиарда поездок, это совершенно астрономические цифры, - сказал Сергей Собянин.

Московский городской вокзал Серп и Молот после реконструкции. Александр Щербак/ТАСС

4. Стадион «Торпедо» имени Стрельцова.

- Историческое футбольное поле было открыто еще в 1959 году, но медленно пришел в негодность – родной клуб «Торпедо» не выступал на нем с 1997-го.

Путин и Собянин открыли в Москве стадион Торпедо после реконструкции

- Теперь стадион реконструирован, став и площадкой высочайшего уровня, готовой принимать матчи уровня FIFA, и центром спортивного развития для молодежи.

- Емкость нового «Торпедо» - до 1 миллиона человек в год.

Стадион «Торпедо» имени Стрельцова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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