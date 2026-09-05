В России нашли среднюю зарплату больше 900 тысяч рублей: Сотрудники отрасли удивились, увидев цифры

В России нашли среднюю зарплату больше 900 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помните, в фильме «Золотой теленок» Паниковский в исполнении актера Зиновия Гердта вприпрыжку семенил за подпольным миллионером Корейко и приговаривал: «Дай миллион! Дай миллион!»? Так вот, недавно в Росстате подсчитали, за кем с таким призывом могут бегать современные паниковские. По данным статистического ведомства, среднюю зарплату почти миллион рублей в месяц в период с января по май 2026 года получили работники морского пастбищного рыбоводства. А если быть точным, то их среднемесячный заработок за это время составил 971411 рублей. Хоть стой, хоть падай от радости за них. Что же это за отрасль такая?

- Морское пастбищное рыбоводство — это особый способ разведения рыб, в основном лососевых, - рассказал KP.RU председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. - На рыбоводческих фермах из икринок выращивают молодь, способную выживать самостоятельно — это примерно до размеров с ладонь, и выпускают их в открытое море и океан. Рыба живет там, взрослеет, набирает вес, питается не фермерским кормом, а пищей в естественной среде обитания, и потом возвращается к устьям рек, где ее и вылавливают.

Морское пастбищное рыбоводство — это особый способ разведения рыб, в основном лососевых. Фото: Leonid Sorokin/Shutterstock/Fotodom

Сведения о таких заоблачных доходах в этой отрасли немало удивили специалиста.

- Это какая-то ошибка, - размышляет Балашов. - Путина идет с мая по сентябрь, да и в этом году она провальная — дай бог на сто тысяч выйти. А вот в прошлом году было 335 тысяч...

Впрочем, на подсчеты Росстата могли повлиять именно результаты прошлогодней путины — за высокие результаты могла прийти премия в первые месяцы этого года. Но чтобы без малого миллион — реально ли?!

- Высокие заработки у руководящего состава — капитана, старшего помощника — там могут и по несколько миллионов получать, - говорит Балашов. - У плавсостава гораздо меньше. Выводить среднюю я считаю не очень корректно, такие цифры дают искаженную информацию о заработках в отрасли.

Вылов лосося Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На портале поиска работы HH.RU есть вакансии в этой сфере. Корреспондент «КП» не поленился заглянуть: миллионом там даже не пахнет. На рабочих должностях предлагают тысяч 30-50, специалистам и руководителям — до 250 тысяч. Может, есть смысл поторговаться при приеме на работу?

А вот еще одно объяснение рыбной зарплатной аномалии.

- Данные Росстата приводятся без учета времени, затраченного рыбоводами на эту работу, - пояснил KP.KRU профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Поэтому сравнивать их заработки с офисной пятидневкой по 8 часов в день некорректно. Кроме того, пастбищным морским рыбоводством занимаются частично в районе Баренцева моря, а в основном - на Дальнем Востоке, где действует региональный коэффициент к зарплате. На Сахалине, на Камчатке — в основных рыбопромысловых районах — он доходит до двух, так что эту поправку тоже надо учитывать. И наконец, не устану повторять, что крайне неправильно приводить среднюю зарплату — она дает информацию лишь о том, как хорошо живут топ-менеджеры, давайте порадуемся за них. А доходы большинства работников и близко не стоят к этим средним показателям.

По словам эксперта, гораздо более информативна медианная зарплата — та, которая делит работников на две равные части: половина получает больше этого уровня, половина — меньше.

- Но еще более точную оценку дает модальная зарплата - это та сумма, которую получает наибольшее количество работников в отрасли, регионе или профессии, - пояснил Сафонов. - Этот показатель наиболее точно отражает реальные доходы населения.

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