Наталья Водянова стала мамой в шестой раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Наталья Водянова родила в шестой раз

О том, что Наталья Водянова стала матерью, в субботу, 5 сентября 2026 года сообщила в соцсетях телеведущая Екатерина Мцитуридзе. «Ааааа! Какой день счастливый! Только что Наташа Водянова поделилась со мной радостью и счастьем - она родила девочку! Шестой ребенок в семье. Чудо и чудо! Красавица - одновременно похожа и на Наташу и на Антуана. Натуся, пусть будет самая счастливая! Храни господь и все ангелы!» - ликует она в поздравительном посте. Имени ребенка, правда, не называет.

Напомним, Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде (тогда - Горьком) 28 февраля 1982 года. В ранней юности стала моделью и быстро сделала феерическую карьеру на европейских подиумах. Ее первым супругом был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман, от него Наталья родила сына Лукаса Александра (2001), дочь Неву (2006) и сына Виктора (2007). В 2011 году стало известно, что брак распался. Но тут же появилась информация, что новый сердечный друг Натальи - Антуан Арно, бизнесмен, работающий в модной индустрии (ныне он является председателем совета директоров знаменитой компании Loro Piana). Официально брак они заключили в 2020-м, а до того Наталья родила двух сыновей - Максима (2014) и Романа (2016).

Пятеро детей Натальи Водяновой живут дружно Фото: СОЦСЕТИ.

Личная жизнь Натальи Водяновой

В мае 2026-го Наталья приняла участие в фотосессии для французского издания журнала Vogue. Позировала там, в частности, в лесу в одном купальнике-бикини. И было очевидно, что она беременна - таким образом, собственно, она о своем интересном положении и объявила. В интервью она напомнила, что ее старшему сыну скоро исполнится 25 лет, а первому сыну от нынешнего супруга - 14. И заметила, что в связи с новой беременностью «чувствует себя матерью третьего поколения детей - все под одной крышей!».

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