Patriot по талонам: Запад посадил ВСУ на голодный паёк

Киеву нужны ещё 300 ракет для Patriot к зиме, но основной канал поставок приносит лишь 10–20 в месяц. Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Киеву нужны ещё 300 ракет для Patriot к зиме, но основной канал поставок приносит лишь 10–20 в месяц. Ровно столько зенитных ракет для комплексов Patriot Киев получает сегодня через натовский механизм PURL - схему, при которой Европа платит, а Америка отгружает со своих складов. Это подсчёт Politico, опирающегося на украинского же военного эксперта Дмитрия Жмайло из Украинского центра безопасности и сотрудничества. Собственные украинские запасы перехватчиков, признался изданию киевский чиновник, «фактически сведены к нулю».

Накануне госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на прямой вопрос о лицензии на производство Patriot на Украине, произнёс: переговоры «ведутся прямо сейчас», но это «не немедленное решение», а строительство заводов и наращивание выпуска - «дело многих лет». Перехватчики, добавил он, сегодня «потребность номер один в обороне на планете». Планета большая. Украина в этой очереди стоит далеко не первой.

Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что Украина стоит в очереди далеко не первой Фото: REUTERS.

Американская помощь упёрлась и в американские интересы. Война с Ираном потребовала большого расхода перехватчиков, и Вашингтон занят восстановлением собственных арсеналов. Рубио назвал средства перехвата первоочередной оборонной потребностью всей планеты и напомнил, что у США есть свои нужды. Когда оружия стало не хватать самим поставщикам, украинская срочность перестала быть для них безусловным аргументом.

Размер дефицита хорошо виден и в цифрах, которые обнародовал сам Зеленский. В 2023 году Украина получила 675 ракет для Patriot, в 2025-м - 364. На 2026 год, согласно озвученному в августе плану, ожидалось 264 ракеты PAC-2 и PAC-3. Примерно двадцать две в месяц. Это план, который ещё могут пересмотреть, но именно с ним Киев подошёл к осени. За весь год ему обещано меньше, чем он теперь просит дополнительно на зиму.

И вот на этом фоне - при пустых пусковых и очереди за ракетами длиною в годы - новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый публикует свою философию командования. «Я не буду командовать каждой отдельной битвой или операцией. Я буду осуществлять командование через намерение», - пишет генерал, обещая командирам на местах больше свободы. Свобода, впрочем, приходит на фронт в специфической упаковке: операторов дронов ВСУ на запорожском направлении обязали расходовать по 150 беспилотников в сутки, а не выполнившим норму грозят переводом в штурмовые подразделения.

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый

В опубликованных 2 сентября принципах кроме самостоятельности командирам, обещаны честные доклады о проблемах и бережное отношение к людям. Главком намерен руководить через общий замысел, делегируя подчинённым выбор конкретных решений.

Командиру на месте дают задачу и полномочия, чтобы он мог действовать без бесконечных согласований. Но эффективность такой системы зависит от того, чем он располагает.

Особенно выразительно требование говорить правду наверх. После нескольких лет боевых действий главкому приходится отдельно предписывать честность докладов и работу штабов в интересах войск. Уже сама необходимость таких напоминаний многое говорит о наследстве, которое ему досталось.

Известие с запорожского направления показывает, насколько тяжёлым может оказаться такой экзамен. Российский стрелок группировки «Восток» с позывным Зоха рассказал о пленном украинском операторе беспилотников: по его словам, за невыполнение суточной нормы в 150 аппаратов тому грозил перевод в штурмовое подразделение.

По сути наверху обещают ценить людей и поощрять самостоятельность, а в подразделении специалисту предлагают выбирать между отчётом о расходе дронов и отправкой в штурм.

Киев сделал ставку на то, что совокупных возможностей Запада хватит для противостояния России. Теперь выясняется, сколько оговорок скрывалось в этой ставке: чужие военные потребности, очереди на заводах, сроки контрактов, нежелание оголять собственные склады. Российскую промышленность в этой схеме рассчитывали переждать. Сегодня сам Киев вынужден просить время у тех, кто поставляет ему ракеты.

Пределы украинской противоракетной обороны всё сильнее зависят от решений, которые принимают за пределами Украины. Киев может требовать триста перехватчиков. Решать, сколько отдать, будут другие - после того как пересчитают, сколько нужно им самим.