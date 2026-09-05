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В Москве вечером 5 сентября 2026 года продолжаются переговоры России и США по Украине на высоком уровне

Международная пресса уже называет встречу президента Владимира Путина со спецпосланниками по Украине из США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом беспрецедентной. Особое значение придается тому, какие усилия приложены, чтобы обеспечить нормальные условия для американских переговорщиков. Президенты Путин и Трамп обеспечили, чтобы в течение трех дней, во время перелетов и присутствия Кушнера и Уиткоффа в Москве и Киеве, обе стороны конфликта воздержались от ударов по двум столицам. Трамп еще до вылета «сладкой парочки» своего зятя и бизнес-партнера попросил Зеленского прекратить удары на время их визита. И не напрасно: президент Путин во время вечерней встречи в Кремле отметил снижение интенсивности украинских ударов «с полуночи 5 сентября». Россия ответила мораторием на удары по Киеву в воскресенье.

Фото: REUTERS.

Последние новости о переговорах России и США

Как известно, оба переговорщика провели субботу в Москве в переговорах с Путиным (вечером) и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым (деловой обед с ним затянулся на 3.5 часа), а в воскресенье встретятся с украинским руководством. Так вот, на встрече в Кремле Путин подтвердил своё решение: с полуночи субботы на время визита переговорщиков в Киев ударов по украинской столице ВС РФ наносить не будут.

Что говорят на Западе о встрече Владимира Путина с Кушнером и Уиткоффом 5 сентября 2026 года

Французская Le Monde отмечает, что решение президента Путина отдать приказ ВС РФ не бить по Киеву во время переговоров последовало вслед за жалобой Зеленского на то, что Россия пытается «создать угрозы дипломатии». Дело в том, что Кушнер и Уиткофф – редкие за последние годы высокопоставленные визитёры с Запада, которые прилетят в Киев на самолете, а не приедут на поезде. И это в стране, где с 2022 года держится «бесполетный режим» для гражданской авиации – напоминает Le Modne .

Фото: REUTERS.

Выбив из рук Зеленского пропагандистский козырь – после временного прекращения ударов по Киеву ему не с руки обвинять Москву в создании «угроз демократии» - Путин максимально корректно начал общение с посланцами Вашингтона. Российский президент попросил передать благодарность американскому коллеге за его внимание к украинской теме. Он также признал заслугой Трампа освобождение из российских мест заключения 32-летнего американского гражданина – Роберта Гилмана. Молодой человек мог просидеть в местах не столь отдаленных еще несколько лет за дебош в поезде и нападение на полицейского, при отягчающем обстоятельстве в форме попытки применения насилия в отношении следователя. Но после переговоров с участием Кушнера и Уиткоффа Гилман приземлился в середине августа на базе ВВС США Andrews – именно на этот «президентский» аэродром доставил сидельца самолет Госдепартамента. На земле Гилмана встречал Уиткофф – с американскими бургерами и молочными коктейлями, сообщает New York Times.

Неудивительно, что на камеру в Кремле Уиткофф сказал, что память об этой встрече в Кремле будет одним из самых важных воспоминаний, которым он будет делиться с потомками.

Фото: REUTERS.

Американское издание Responsible Statecraft дало такой заголовок: «Дипломатический дуэт посланников Трампа летит спасать мир». А немецкая Berliner Zeitung потребовала от властей в ФРГ уважать право граждан на разные взгляды в отношении российско-украинского конфликта:

«В открытом обществе доступ к разным интерпретациям того, что происходит на фронте, должен быть открыт для всех, - написала в редакционной статье в день приезда переговорщиков Berliner Zeitung. – Не забывайте, что Германия, с точки зрения международного права, не соглашалась быть участником боевых действий, даже если наша госпожа – глава МИД (имеется в виду Анналена Бербок – Ред.) еще в начале 2023 года заявляла обратное».

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