44-летняя Наталья Водянова дала новорожденной дочери сразу три имени: девочка родилась красавицей

Наталья Водянова родила шестого ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Наталья Водянова стала мамой в шестой раз. Супермодель родила дочь от 49-летнего миллиардера Антуана Арно. Девочке дали сразу три имени.

"Дочь Наташи Водяновой родилась 2 сентября. Зовут Анна Наталья Лариса Арно", - обнародовал эксклюзив Антиглянец.

44-летняя супермодель родила дочь от второго мужа Антуана Арно. Теперь у нее всего шестеро детей - трое от британского аристократа Джастина Портмана, а теперь еще трое и от француза Арно.

Как говорят в окружении Водяновой, ее вторая дочь - настоящая красавица. "Одновременно похожа и на Наташу, и на Антуана. Натуся, пусть будет самая счастливая! Храни господь и все ангелы!" - написала в блоге Екатерина Мцитуридзе.

Супермодель воспитывает шестерых детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Одной из первых Водянову поздравила Ксения Собчак. "Как же я счастлива за Наташу! Она стала мамой шестого ангелочка. Просто великая женщина! И карьера, и благотворительность, и шесть детей. Невозможно осознать и поверить. Восхищаюсь", - рассыпалась в комплиментах жена Константина Богомолова.

Напомним, Водянова вырастила сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву от Портмана. В браке с Арно она воспитывает двоих сыновей - Максима и Романа, а теперь и дочь.

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