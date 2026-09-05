Что Владимир Путин сказал Уиткоффу и Кушнеру в Кремле

Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланниками из США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом Фото: REUTERS.

В ночь на воскресенье, 6 сентября, помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков собрал срочный брифинг для российских и иностранных журналистов.

Тема - животрепещущая: о чем Владимир Путин минувшим вечером говорил в Кремле со спецпосланниками из США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом.

…- Коллеги, всем хорошо известно, что по поручению президента США, его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября посетили Москву для продолжения диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов, - с таких слов Юрий Викторович начал свой брифинг. - Это их уже восьмой визит в нашу страну. Американских представителей принял Президент Владимир Владимирович Путин. И он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков.

И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки.

- Что можно добавить к сказанному Владимиром Владимировичем?.. Беседа продолжалась более трех часов, а точнее три часа десять минут, - рассказал помощник главы государства. - Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

- Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке - за обеденным столом.

Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения Специальной военной операции.

- В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.

- Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок.

- Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве (как сообщили информагентства, спецпосланники из Москвы в тот же вечер вылетели на Украину. - А.Г.) полученные у нас лично от Президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков Фото: REUTERS.

- Кстати, американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. - Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников.

- Что бы я сказал - состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса. Довольно подробно подтверждалось сотрудничество в экономической тематике и по линии возможных крупных взаимовыгодных российско-американских проектов.

- В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон.

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- Подтверждено, - заметил, завершая брифинг, Юрий Ушаков, - что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также (подтверждено) то, что работа по линии спецпосланников Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа будет продолжена…

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