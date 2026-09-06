Запад превратил Украину в полигон для ИИ: как Россия противостоит нечеловеческим «мозгам войны»

«Армию дронов» Минцифры и Генштаб Украины учредили 1 июля 2022 года Фото: EAST NEWS.

Украина стала полигоном Запада по управлению искусственным интеллектом целыми армиями и сражениями. Нам приходится вести бой не только с оружием, деньгами и технологиями всего НАТО, но и с нечеловеческими «мозгами войны», которые сейчас во многом и управляют армией Украины.

И одновременно создавать свои кибер-мускулы и кибер-штабы.

АМЕРИКАНЕЦ В МЯТОЙ ФУТБОЛКЕ

1 июня 2022 года польско-украинскую границу пешком пересёк человек в мятой футболке. С ним — пара спутников. Ни охраны, ни кортежа, ни кружащей свиты. К вечеру группа была в Киеве — успели до комендантского часа. Утром гостя провели в бункер под президентским кварталом, и там, за чашкой эспрессо, он предложил Владимиру Зеленскому… Нет, не снаряды и не танки — компьютерную программу.

Звали гостя Алекс Карп — он глава американской IT-компании Palantir Technologies. Первый руководитель крупной западной корпорации, приехавший в Киев после начала СВО. Джонсон, Пелоси и супруга Байдена подтянутся позже, с делегациями, под камеру. Этот человек свой визит сильно не афишировал, хотя и не скрывал.

На официальном сайте украинского президента до сих пор висит небольшой отчёт. Зеленский рад, что Palantir готова помогать в борьбе с Россией «на цифровом фронте». Карп обещает открыть офис в Киеве и вести совместные разработки. Третьим за столом сидит в то время вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Этот момент стоит запомнить.

Алекс Карп — глава американской IT-компании Palantir Technologies Фото: EAST NEWS.

Позже вице-президент Palantir по Британии и Европе Луис Мосли расскажет Washington Post, что Зеленский фактически предложил свою страну в качестве испытательной площадки. На которую позже слетятся любители поэкспериментировать со всего мира. А первый проект зародился ровно через месяц после той июньской встречи.

«ВИДЯЩИЙ КАМЕНЬ»

«Армию дронов» под покровительством Карпа Минцифры, Генштаб Украины и краудфандинговая платформа UNITED24 учредили 1 июля 2022 года. Задача — закрыть беспилотниками всю линию фронта, почти 2,5 тысячи километров. На первом этапе — школа для пилотов «Дронариум» и набор 150 курсантов. Через год — уже госпрограмма с 40 миллиардами гривен в бюджете, 10 тысячами обученных операторов и четырьмя десятками моделей дронов.

В январе 2023-го Фёдоров выступал в Давосе на мероприятии, которое устраивала Palantir. Рассказывал, как технологии позволяют следить за войной в реальном времени и как данные о перемещениях войск — и своих, и противника — сводятся в единую систему, по которой командование выбирает решение. А через несколько дней Карп назвал вещи своими именами: «Моя компания отвечает за большую часть указаний целей для ударов на Украине. Мы — кирки и лопаты войны искусственного интеллекта».

Он не хвастался. Он рекламировал.

В январе 2023-го Фёдоров выступал в Давосе на мероприятии, которое устраивала Palantir. Рассказывал, как технологии позволяют следить за войной в реальном времени Фото: REUTERS.

Название его фирма взяла у Толкина: палантир — видящий камень, в который смотрят, чтобы разглядеть далёкое. Выросла компания на американской разведке: первые деньги дал венчурный фонд ЦРУ, первыми клиентами были ФБР, Пентагон, иммиграционная служба. Армия дает совсем другие возможности. У нее — тысячи источников информации: камеры дронов, радары, американские космические спутники, украинские радиоперехваты и донесения с позиций, даже сообщения местных жителей в соцсетях. Причем, с обеих сторон фронта. Им кажется, что они просто шлют друг-другу фото прилетов и перемещений военных в «безобидных» ватсапах* и фейсбуках* (не случайно внесенных в России в реестр экстремистских и запрещенных), не догадываясь, что Palantir их отслеживает, анализирует и дает указания в украинские штабы. Всё это в разных ведомствах, форматах и в голове не сложит никто. А Palantir Карпа сшивает эти потоки за какие-то минуты или даже секунды — в цифрового двойника местности и обстановки.

Из чего состоит эта программа?

Gotham — ядро для разведки и войск. Foundry — то же для тыла и промышленности. MetaConstellation — диспетчер спутников: закажи наблюдение за квадратом, и система сама выудит снимки у коммерческих операторов. AIP — надстройка с генеративным ИИ: командир спрашивает человеческим языком, машина отвечает вариантами действий. Maven Smart System — армейская версия боевого искусственного интеллекта для американцев и НАТО.

Одна цифра объясняет эту историю лучше десятка абзацев с техническими формулировками. Осенью прошлого года украинский замминистра обороны по инновациям сообщил: раньше от обнаружения цели до удара проходило до 72 часов, теперь — около двух минут. Раньше донесение ползло по инстанциям, как посылка с почты в райцентре. Теперь летит, как сообщение в смартфоне.

Речь об украинской «Дельте» — электронной боевой карте, куда стекаются данные от дронов, спутников, разведки на земле… Сделана она украинскими айтишниками. Но строилась под стыковку с западными платформами. В том числе — с Palantir. На Украине он стал обрастать новыми возможностями. Благо обучать там ИИ можно без ущерба для американских граждан. За военный прогресс компании Карпа расплатятся жизнями украинцы.

На первом этапе — школа для пилотов «Дронариум» и набор 150 курсантов. Через год — уже госпрограмма с 40 миллиардами гривен в бюджете Фото: REUTERS.

«КОМНАТА ДАННЫХ»

20 января этого года в Киеве запустили закрытую среду с бодрым названием Dataroom — «Комната данных» — от инновационного украинского проекта Brave1. Построена «комната» опять же на платформах Palantir. Соучастники в анонсе перечислены открыто: кластер Brave1, Минобороны, Генштаб и научно-исследовательский институт военной разведки Украины.

Смысл Фёдоров объяснил честно: чтобы отбиваться от тысяч дронов, нужна автономность — перехватчик должен сам обнаружить, распознать, сопроводить и уничтожить цель. Для этого его надо учить. На чём? На «уникальных украинских данных».

В хранилище лежат терабайты подобранных коллекций визуальных и тепловых изображений воздушных целей — прежде всего наших «Гераней». С разных углов, в разную погоду, днём и в темноте… Предполагается, что хранилище станет каналом передачи проверенных боем алгоритмов союзникам — в Европе и Америке.

Значит, каждый наш вылет — не только удар по их инфраструктуре, но и страница в учебнике, по которому обучают машину. И разойдётся он потом тиражом по всему блоку НАТО.

Мы тоже учим свои модели на их дронах «Лютый» и ракетах «Фламинго». Недавно нашим разработчикам был открыт доступ к масштабному банку визуальных данных, который накопился за годы современной войны в отечественной боевой системе DC. Разница в том, что их библиотеку разложила по полкам и оплатила американская Кремниевая долина. А мы до всего доходим своими мозгами.

Мы тоже учим свои модели на их дронах «Лютый»

НЕМЕЦКАЯ «МОЗАИКА»

Вполне естественно, что к «украинскому» опыту начали проявлять интерес и другие западные страны. Под эгидой НАТО три частные конторы стыковали свои системы с облачной версией той самой боевой Maven Smart System на серверах Amazon в Стокгольме. Участвовали, разумеется, представители самых «миролюбивых» стран — германская Quantum Systems, французская Safran. AI, британская Hadean.

Лучше всего получилось у немцев, которые привезли MOSAIC UXS — «Мозаику». Она берёт под единое управление беспилотники разных производителей, не привязываясь к их железу и протоколам. В одном окне идут разведка, опознание цели, исполнение вылета и оценка ущерба. Есть возможность управления группой аппаратов — роем. В официальном техлисте честно перечислено, с чем она стыкуется. Среди прочего — Palantir и «Дельта».

Замысел рождается в Maven — там из спутников, перехватов и донесений вылезает цель. Задание уходит в «Мозаику», та переводит его в полётное задание для конкретных дронов конкретной бригады. Дроны отработали — данные о результате возвращаются обратно в Maven.

Всего три недели ушло у немцев на то, чтобы их софт научился принимать заказ у американского. Такому контуру нужен расходник. Много, дёшево и чтобы не жалко. И он приехал из той же Калифорнии.

ПЕНОПЛАСТОВЫЙ ШЕРШЕНЬ

В 2025 году контора Swift Beat бывшего главы Google Эрика Шмидта подписала с украинским Минобороны меморандум о поставках беспилотников. Изделие называется Hornet, «Шершень», и устроено омерзительно просто. Корпус из пенопласта, размах крыла два метра, дальность больше сотни километров, на конечном участке «птичку» ведёт бортовой алгоритм по картинке — загруженная библиотека визуальных образов, которые ей разрешено выбирать как цель и атаковать самостоятельно. Без спутникового сигнала и без связи с оператором. Цена — порядка всего 6 тысяч долларов. Это дешевле уазика-«буханки», в которые он влетает.

В 2025 году контора Swift Beat бывшего главы Google Эрика Шмидта подписала с украинским Минобороны меморандум о поставках беспилотников Фото: EAST NEWS.

Классическую радиоэлектронную борьбу такая машина игнорирует, потому что глушить у неё нечего. У Palantir этот принцип называется VNav и открыто демонстрировался на американских дронах-разведчиках ещё осенью 2025-го.

С целями под «Шершни» для практических испытаний решили не мелочиться. 17 июня Фёдоров, ещё будучи министром обороны Украины, заявил: «Крым изолируется дронами. В ближайшее время полуостров, похоже, превратится в остров. Настоящий ад там только начинается». Командующий беспилотными силами ВСУ, террорист и экстремист Роберт Бровди (заочно приговорен в России за терроризм) отчитался об ударах по трассе Р-280 «Новороссия»: мосты через Чонгар, Джанкой, паромы, охота за танкерами, атаки на электроподстанции…

Расчёт простой: если человеку месяц не давать бензина, света и спокойной ночи, он пойдёт не на призывной пункт, а на площадь и спросит с власти. Это им так их «видящий камень» рассчитал. Собственно, все удары по российским тылам, НПЗ и складам маркетплейсов были рассчитаны в той же логике. Об этом прямо говорил советник Зеленского Подоляк. Задача — через экономические удары поднять уровень протестных настроений в России.

Параллельно американский искусственный интеллект анализирует количество дронов, долетевших до цели, где они пропадают чаще, а значит, наша ПВО работает эффективнее, как лучше проложить маршрут следующего налёта, чтобы нанести больший урон. В своё обучение он закачивает и новостные телесюжеты с места событий, и опять же ролики, выложенные беспечными очевидцами в интернет. Всё «пылесосится» сотнями тысяч ботов, которые «рассажены» в городских пабликах, районных телеграм-каналах и домовых чатах.

Но искусственный интеллект не учёл одного — менталитета. Вероятно, он строил свои планы на данных, загруженных самими украинцами, а решать проблемы через майдан — в их крови. Не в нашей. А может, ему напели наши беглые иноагенты, давно оторвавшиеся от сегодняшней российской реальности. А она такова, что в результате этих дальних ударов, даже по данным нежелательных в нашей стране социологических организаций, число тех, кто требует бить по Украине жёстче, растёт.

КОМУ ВОЙНА, КОМУ ВИТРИНА

Зато НАТО по итогам испытаний на Украине купила Maven для оперативного командования альянса в бельгийском Монсе. В июле армия США подписала десятилетнее соглашение, а Пентагон к осени вшивает Maven в бюджет навсегда. Украина для этих людей не союзник. Полигон. Место, где военный продукт проходит боевую сертификацию, после которой его берут не глядя. Сама Palantir после майской встречи в Киеве написала, что её софт «определит, как Запад будет вести войны и добиваться победы на поколения вперёд».

По сути, мы пятый год воюем не только с Украиной и коллективным Западом, его заводами, технологиями, спутниками и деньгами. Мы воюем с мировым искусственным интеллектом — единственным участником этой войны, который от неё только крепнет. Алгоритм после каждого боя или налёта становится лишь точнее. Украина для этого ИИ — курсы повышения квалификации с боевой практикой на живом материале. Выпускника заберут в НАТО — с дипломом и рекомендациями, написанными кровью украинцев и русских.

НАШ ОТВЕТ — НЕ ОДИН «РАССВЕТ»

Одним «чугунием» такому противнику не ответишь. Но и опускать руки нет никаких причин. Мы тоже ежедневно удивляем противника. Комплекс машинного зрения, к примеру, у нас давно стоит на дроне-боеприпасе «Ланцет». Он сам шарит местность, выискивает замаскированную броню врага и держит захват цели, даже когда связь с оператором уже порвали глушилки. На «Герани-Сикер» у нас есть телеуправление, которое передаёт картинку даже без спутниковой связи.

Комплекс машинного зрения, к примеру, у нас давно стоит на дроне-боеприпасе «Ланцет» Фото: Министерство обороны РФ.

А она, спутниковая связь, к слову, уже скоро будет своя, широкополосная и скоростная. Проект «Рассвет» постепенно набирает свою низкоорбитальную группировку.

Разработки в области боевого искусственного интеллекта у нас тоже идут. Просто некоторые сферы требуют тишины, если делаешь для себя, а не на продажу. А чужая машина умна ровно настолько, насколько чисты данные, которыми её кормят. Значит, кормить её надо плотно и невкусно: макетами, ловушками, ложными целями, изменёнными силуэтами, подвижными позициями ПВО. И, конечно, нашим непредсказуемым русским менталитетом.

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