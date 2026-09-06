«ВЭФ задаёт глобальные тренды»: Сергей Рыбаков об экологии, искусственном интеллекте и культуре как новом векторе развития

Программный директор дискуссионного клуба «Восток» Сергей Рыбаков Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Программный директор дискуссионного клуба «Восток» Сергей Рыбаков в интервью открытой студии «Радио «Комсомольская правда» подвёл итоги XI Восточного экономического форума. Ключевыми темами ВЭФ 2026 стали экология и День сокола, развитие беспилотных систем, искусственный интеллект и международное сотрудничество. Эксперт также рассказал о международной экспансии клуба, его роли в формировании государственной повестки и о том, почему культура становится новой недооценённой темой.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Рыбаков — программный директор дискуссионного клуба «Восток» (Vostok Club), генеральный директор фонда «Природа и люди». Клуб основан в октябре 2022 года, за время существования проведено почти 200 круглых столов с участием свыше тысячи уникальных экспертов. Рыбаков активно участвует в крупнейших международных форумах, включая ПМЭФ и ВЭФ, а также в ключевых мероприятиях ООН.

ЭКОЛОГИЯ КАК ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

— Сергей Васильевич, какие темы, с вашей точки зрения, стали ключевыми на одиннадцатом Восточном экономическом форуме?

— ВЭФ традиционно начинается с экологии. Первый день форума — День сокола — посвящён именно этой тематике, которая, с нашей точки зрения, является одной из важнейших. Было очень интересно увидеть международных гостей из дружественных стран, которые приехали поддержать уникальную повестку, связанную с сохранением и развитием семейств соколиных и дрофиных.

Значительное внимание уделили развитию технологического трека в рамках природоохранной деятельности. Это послужило основой для последующих сессий ВЭФа, где обсуждались ключевые экологические тренды: биоразнообразие, опустынивание, климатические изменения. Все эти вопросы изначально нашли своё отражение в программе форума – великолепная работа Программной дирекции Фонда Росконгресс.

Говоря об остальных днях мероприятия, отмечу, что основная часть была посвящена экономической повестке и уникальной роли Дальнего Востока — не только в жизни нашей страны, но и в общемировом контексте. Здесь фактически создаётся пилотная площадка: лучшие практики, отработанные на Дальнем Востоке, затем имплементируются на всей территории Российской Федерации. Это действительно важный, очень разумный и перспективный подход.

Технологическая повестка была очень насыщенной. Большое внимание уделили развитию беспилотных систем. Тема искусственного интеллекта стала центральной в основной день форума — на пленарной сессии. Президент России уделил ей особое внимание, неоднократно упомянув искусственный интеллект в своём пленарном выступлении.

ВЭФ задаёт тренды на следующие 12 месяцев: он показывает, на чём следует сосредоточиться, какие проекты могут быть реализованы на практике, определить какие из них окажутся успешными, чтобы затем получить возможность максимально их тиражировать.

ИИ – ТЕМА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ МИР

— Какие темы сейчас наиболее актуальны с точки зрения выстраивания международного сотрудничества?

— Вернёмся к теме, ставшей главной на пленарной сессии, — искусственному интеллекту. Это сейчас самая яркая и востребованная область, требующая пристального внимания, как государств, так и бизнеса, а также экспертного сообщества.

В этом году прошёл ряд международных форумов по этой проблематике. Крупнейший из них — India AI Impact Summit в Нью Дели (февраль 2026 года) — собрал более 600 тысяч участников и положил начало обсуждению ИИ в рамках стран Глобального Юга. Затем тема перешла на форумы в Женеве, где одновременно состоялись три мероприятия, посвящённые теме будущего управления искусственным интеллектом (Глобальный диалог по управлению искусственным интеллектом, Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества и Искусственный интеллект во благо).

Далее эстафету принял Шанхай: там прошла Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC), в рамках которой при партнёрстве России и Китая была создана новая организация — Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). И это событие однозначно является одним из главных достижений года в области управления развитием ИИ.

На форуме во Владивостоке мы провели специальную сессию, посвященную данной тематике, где блестяще выступили эксперты из России, Индии, Китая, США и Европы. Искусственный интеллект — это тема, которая реально объединяет все страны мира и пока остаётся вне рамок политических разногласий.

Так уже в ближайшие месяцы мы планируем организовать дискуссии, посвященные этой тематике в Ереване (в рамках официального сайд-ивента на 17-й сессии Конференции Сторон Конвенции о сохранении биоразнообразия), Казани (в рамках Kazan Digital Week), Учжэне (Учжэньский саммит в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета) и Найроби (в рамках 21-й сессии Форума по управлению интернетом).

БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОТ ИДЕИ ДО ГОСПРОГРАММЫ

— Вы уже упоминали развитие беспилотных технологий. Клуб выступил драйвером данной темы в гражданской сфере. Расскажите, что сейчас происходит в этом направлении?

— История уникальная: в июле прошлого года мы представили президенту Российской Федерации идею гражданского использования беспилотных авиационных систем. И всего за год тема из гипотетической превратилась в конкретную 10 летнюю программу, разработанную Минприроды России и представленную в правительство в апреле этого года. В программе прописаны конкретные цифры и сценарии применения по всем восьми подведомственным направлениям министерства. Уже начались пилотные проекты на заповедных территориях нашей страны.

Один из ярких примеров — применение средств радиоэлектронной борьбы на Байкале, которое мы реализуем при поддержке «Комсомольской правды». Этот проект произвёл большой резонанс, особенно среди браконьеров. Технологии встают на защиту не только земли, но и воздуха, и водных ресурсов нашего государства.

На Восточном экономическом форуме задаются ориентиры. Вчера президент снова уделил большое внимание развитию беспилотных систем и их гражданскому использованию, особенно в дальневосточном регионе. Именно здесь, на пилотной площадке Дальнего Востока, начинается отработка наилучших доступных технологий, которые затем распространятся по всей стране.

В выступлении президента вчера прозвучали ещё две темы, которые также были впервые подняты на ВЭФе. Три года назад на сессии с участием главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» Олеси Носова мы заговорили о закрытых административно территориальных образованиях. А вчера президент озвучил конкретные цифры финансирования ЗАТО, чтобы эти уникальные города нашей страны получали дополнительные возможности для развития.

Темы, которые звучат здесь на ВЭФ, изначально в качестве идей и предложений в рамках дискуссий, получают реальное воплощение, финансирование и имплементацию на государственном уровне.

И, конечно, экологическая повестка. Из года в год на форуме обозначаются основные направления развития в этой сфере. В один из дней форума прошла сессия, посвящённая климатической повестке, но уже в аспекте трансграничного сотрудничества — это задаёт тон на следующий год: как рассматривать и использовать климатические проекты с точки зрения международного взаимодействия. В сессии участвовали представители Администрации Президента, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии наук, иностранные гости и эксперты.

Однозначно, ВЭФ создает и задаёт глобальные тренды.

ЧЕТЫРЕ ГОДА КЛУБА «ВОСТОК»

— Обсудим текущие результаты работы клуба «Восток». Поделитесь планами развития.

— В октябре клубу исполнится четыре года. За это время мы провели 197 круглых столов, в которых приняли участие свыше тысячи ста уникальных экспертов.

Только за этот год мы организовали столы клуба в России, Индии, Швейцарии, Китае, Монголии. До конца года запланированы мероприятия в Армении, Турции, снова в Китае, Объединённых Арабских Эмиратах и Кении. Клуб вышел на международную арену, участвует в крупнейших мировых форумах и конференциях, включая основные форматы ООН. Мы гордимся этим.

Клуб продолжит поднимать темы, которые становятся актуальными. Мы уже обсуждали это: ЗАТО — тема перешла в финансирование и законотворчество; беспилотные авиационные системы — также получают законодательное и финансовое обеспечение; экологическая проблематика становится одним из главных тренд сеттеров глобального развития; искусственный интеллект — тема, которую клуб впервые поднял более трёх лет назад и которая сегодня становится основной не только для международного сотрудничества, но и для технологического суверенитета нашей страны.

Что дальше? Посмотрим. Одной из основных, на наш взгляд, пока недооценённых тем становится культура. Важно говорить о ней много и привлекать заинтересованных и ответственных лиц. Веде это просто уникальный пласт социального развития мирового общества.

В рамках Восточного экономического форума мы провели круглый стол с представителями 35 государств. И одним из главных запросов от наших международных гостей стало: «Покажите нам больше русской культуры, мы хотим её увидеть, мы много о ней слышали и читали. Чем больше мы её видим, тем она становится для нас ценнее и интереснее. Мы хотим именно это увезти отсюда, из Владивостока, из России, в наши страны, чтобы показать, какая Россия уникальная, дружелюбная, какие в ней потрясающие люди, насколько она бескрайняя, доброжелательная и гостеприимная».