Мы все-таки очень плохо знаем Солнце Фото: REUTERS.

Несмотря на то, что максимум солнечной активности мы перевалили еще осенью 2024-го, минувшим летом солнечных вспышек было на треть больше, чем летом годом ранее. Прямо сейчас на обратном стороне Солнца какая-то феерия взрывов. Плазма, которую они выбрасывают на Землю не попадет, но то пока. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Мы все-таки очень плохо знаем Солнце. Наши познания продвинулись чуть дальше познаний людей далекого прошлого, которые наблюдали пути планет, могли предсказывать, где они окажутся в любое время, но не понимали сил, которые ими движут. В самом деле, конечно, нельзя сказать, что мы вообще не понимаем физических механизмов, работающих на Солнце. Но предсказываем солнечную активность намного хуже, чем древние — пути планет.

В самом деле. Согласно общепринятому мнению, пик солнечной активности пришелся на осень 2024 года. Если учесть, что весь цикл Солнце проделывает за 11 лет, два минувших года — заметная часть этого цикла. До минимума всего ничего. Однако, как уже говорилось, вспышек даже больше. Их вообще много. И недаром в наших прогнозах мы только и пишем - «вспышки» да «вспышки».

А что это такое? Первоисточником процесса оказываются мощные магнитные поля. Они формируются глубоко под поверхностью Солнца, а на «поверхность» (условную) выходят «кончиками» своих силовых линий. Там, где магнитное поле повышенное, плазма движется менее активно. Но снизу постоянно поступает новая энергия. До поры она оказывается «запертой». А потом как прорвет. Вот и взрыв — вспышка.

Как все просто. Конечно, вообще не просто. Как именно формируются магнитные поля, мы представляем в общих чертах. И предсказывать этот процесс не умеем.

Когда после взрыва в космос улетает плазма, и она попадает в Землю, земное магнитное поле приходит в возбуждение. В этом и есть суть магнитных бурь.

Люди, которые считают, что они острее чувствовать космическую погоду, должны быть особенно аккуратны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Понедельник, 7 сентября, пройдет в полной тишине, как и воскресенье, 6 сентября.

А вот во вторник, 8 сентября, прогноз обещает нам заметную (но не экстремально сильную) магнитную бурю с 6 до 9 утра по московскому времени. Буря резко начнется и резко закончится.

Далее до конца недели полная тишина. Но это, конечно, условность. Мы не раз и не два отмечали, что именно этим летом прогнозы «тишины» оказываются обманчивыми. Так ли на этот раз? Будем следить.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Приближается осеннее равноденствие. В конце сентября магнитные бури становятся более агрессивными. Это связано с тем, что Земля смотрит на Солнце прямо экватором, и плазме проще возбуждать земное магнитное поле.

Осеннее усиление активности неприятно совпадает с перестройкой организма на зимние рельсы. Любая перестройка для организма — это потребность в ресурсах. Не сказать, что «стресс», но дело и не легкое. Люди, которые считают, что они острее чувствовать космическую погоду, должны быть особенно аккуратны.

Поскольку блокировать себя от магнитного поля и его возмущений мы не можем, остается одно — соблюдать режим и показания лечащего врача.

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