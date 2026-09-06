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Наука6 сентября 2026 22:00

Магнитные бури с 7 по 13 сентября 2026 года: обманчивая тишина

Опубликован прогноз магнитных бурь с 7 по 13 сентября 2026 года
Евгений АРСЮХИН
Мы все-таки очень плохо знаем Солнце

Мы все-таки очень плохо знаем Солнце

Фото: REUTERS.

Несмотря на то, что максимум солнечной активности мы перевалили еще осенью 2024-го, минувшим летом солнечных вспышек было на треть больше, чем летом годом ранее. Прямо сейчас на обратном стороне Солнца какая-то феерия взрывов. Плазма, которую они выбрасывают на Землю не попадет, но то пока. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Мы все-таки очень плохо знаем Солнце. Наши познания продвинулись чуть дальше познаний людей далекого прошлого, которые наблюдали пути планет, могли предсказывать, где они окажутся в любое время, но не понимали сил, которые ими движут. В самом деле, конечно, нельзя сказать, что мы вообще не понимаем физических механизмов, работающих на Солнце. Но предсказываем солнечную активность намного хуже, чем древние — пути планет.

В самом деле. Согласно общепринятому мнению, пик солнечной активности пришелся на осень 2024 года. Если учесть, что весь цикл Солнце проделывает за 11 лет, два минувших года — заметная часть этого цикла. До минимума всего ничего. Однако, как уже говорилось, вспышек даже больше. Их вообще много. И недаром в наших прогнозах мы только и пишем - «вспышки» да «вспышки».

А что это такое? Первоисточником процесса оказываются мощные магнитные поля. Они формируются глубоко под поверхностью Солнца, а на «поверхность» (условную) выходят «кончиками» своих силовых линий. Там, где магнитное поле повышенное, плазма движется менее активно. Но снизу постоянно поступает новая энергия. До поры она оказывается «запертой». А потом как прорвет. Вот и взрыв — вспышка.

Как все просто. Конечно, вообще не просто. Как именно формируются магнитные поля, мы представляем в общих чертах. И предсказывать этот процесс не умеем.

Когда после взрыва в космос улетает плазма, и она попадает в Землю, земное магнитное поле приходит в возбуждение. В этом и есть суть магнитных бурь.

Люди, которые считают, что они острее чувствовать космическую погоду, должны быть особенно аккуратны

Люди, которые считают, что они острее чувствовать космическую погоду, должны быть особенно аккуратны

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Понедельник, 7 сентября, пройдет в полной тишине, как и воскресенье, 6 сентября.

А вот во вторник, 8 сентября, прогноз обещает нам заметную (но не экстремально сильную) магнитную бурю с 6 до 9 утра по московскому времени. Буря резко начнется и резко закончится.

Далее до конца недели полная тишина. Но это, конечно, условность. Мы не раз и не два отмечали, что именно этим летом прогнозы «тишины» оказываются обманчивыми. Так ли на этот раз? Будем следить.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Приближается осеннее равноденствие. В конце сентября магнитные бури становятся более агрессивными. Это связано с тем, что Земля смотрит на Солнце прямо экватором, и плазме проще возбуждать земное магнитное поле.

Осеннее усиление активности неприятно совпадает с перестройкой организма на зимние рельсы. Любая перестройка для организма — это потребность в ресурсах. Не сказать, что «стресс», но дело и не легкое. Люди, которые считают, что они острее чувствовать космическую погоду, должны быть особенно аккуратны.

Поскольку блокировать себя от магнитного поля и его возмущений мы не можем, остается одно — соблюдать режим и показания лечащего врача.

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