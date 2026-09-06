«Каждое слово выстрадано»: Мария Захарова рассказала, какой смысл вложила в свою песню «Взлетаем на грозу»

Музыка Максима Фадеева. А исполнил песню Роман Михраби… (Эту композицию прямо сейчас можно послушать на стримингах. Прозвучит она и на Радио «Комсомольская правда».)
…- Мария Владимировна, эти строки - «…У времени героев Лимитов больше нет» - пронзают - красной нитью - лейтмотивом - всю песню… Скажите, какой смысл вкладываете в нее Вы? - спросили мы у Марии Захаровой.
Вот что она рассказала KP.RU:
- Эти слова появились давно. Каждое выстрадано, подслушано у миллионов наших людей, прочитано в книгах и соцсетях. Ждала музыку, ждала исполнителя. Про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств.
С музыкой получилось как всегда: ночью позвонил Макс Фадеев и срочно попросил текст, серьезный и глубокий. Прочитав, высказался однозначно и через неделю прислал демо (черновой вариант трека, который фиксирует основную идею композиции - мелодию, текст, базовую аранжировку и общее настроение. - Авт.)
А вот исполнителя мы искали долго.
Роман Михраби - молодой человек, который всю жизни борется с вызовами и взлетает на грозу.
ДЦП не стали непреодолимой преградой - он пошел, а потом и запел.
Кто, как не такой человек, мог искренне спеть эту песню.
Это песня про вызовы, про моменты в жизни, которые есть у каждого, когда надо сделать выбор: выйти из зоны комфорта и взлететь, преодолевая трудности, или остаться в ней.
Это песня про тысячи наших людей, которые приняли этот вызов, и без тщеславия и гордыни, превратили времена, в которых живут, во время героев.
Я получаю невероятные отзывы на песню. Хочу поблагодарить всех за такие искренние слова - спасибо!
ВЗЛЕТАЕМ НА ГРОЗУ
Музыка Максима Фадеева.
Слова Марии Захаровой.
Не закрывая глаз,
Смотрю на мир вокруг.
Боюсь, что пропущу свой час
И не услышу сердца стук.
Не закрывая дверь,
Я в гости жду свою судьбу,
Предчувствуя её теперь
Как путеводную звезду.
Припев:
Стучите вам откроют,
Зовите к вам придут.
Пришла пора героев -
Взлетаем на грозу!
И мы прорвемся с боем,
Войдем в парад планет:
У времени героев
Лимитов больше нет
Не закрывая счет,
Я повторяю свой заказ:
Мне снова повезет
И не в последний раз.
Не закрывая то,
Что называется гештальт,
Закрою я окно
Падений на асфальт.
Припев:
Стучите вам откроют
Зовите к вам придут
Пришла пора героев -
Взлетаем на грозу!
И мы прорвемся с боем
Войдем в парад планет.
У времени героев
Лимитов больше нет,
Припев:
Стучите вам о откроют,
Зовите к вам придут.
Пришла пора героев -
Взлетаем на грозу!
И мы прорвемся с боем,
Войдем в парад планет.
У времени героев
Лимитов больше нет.
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