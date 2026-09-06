«Каждое слово выстрадано»: Мария Захарова рассказала, какой смысл вложила в свою песню «Взлетаем на грозу»

Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Музыка Максима Фадеева. А исполнил песню Роман Михраби… (Эту композицию прямо сейчас можно послушать на стримингах. Прозвучит она и на Радио «Комсомольская правда».)

…- Мария Владимировна, эти строки - «…У времени героев Лимитов больше нет» - пронзают - красной нитью - лейтмотивом - всю песню… Скажите, какой смысл вкладываете в нее Вы? - спросили мы у Марии Захаровой.

Вот что она рассказала KP.RU:

- Эти слова появились давно. Каждое выстрадано, подслушано у миллионов наших людей, прочитано в книгах и соцсетях. Ждала музыку, ждала исполнителя. Про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств.

С музыкой получилось как всегда: ночью позвонил Макс Фадеев и срочно попросил текст, серьезный и глубокий. Прочитав, высказался однозначно и через неделю прислал демо (черновой вариант трека, который фиксирует основную идею композиции - мелодию, текст, базовую аранжировку и общее настроение. - Авт.)

А вот исполнителя мы искали долго.

Роман Михраби - молодой человек, который всю жизни борется с вызовами и взлетает на грозу.

ДЦП не стали непреодолимой преградой - он пошел, а потом и запел.

Кто, как не такой человек, мог искренне спеть эту песню.

Это песня про вызовы, про моменты в жизни, которые есть у каждого, когда надо сделать выбор: выйти из зоны комфорта и взлететь, преодолевая трудности, или остаться в ней.

Это песня про тысячи наших людей, которые приняли этот вызов, и без тщеславия и гордыни, превратили времена, в которых живут, во время героев.

Я получаю невероятные отзывы на песню. Хочу поблагодарить всех за такие искренние слова - спасибо!

ВЗЛЕТАЕМ НА ГРОЗУ

Музыка Максима Фадеева.

Слова Марии Захаровой.

Не закрывая глаз,

Смотрю на мир вокруг.

Боюсь, что пропущу свой час

И не услышу сердца стук.

Не закрывая дверь,

Я в гости жду свою судьбу,

Предчувствуя её теперь

Как путеводную звезду.

Припев:

Стучите вам откроют,

Зовите к вам придут.

Пришла пора героев -

Взлетаем на грозу!

И мы прорвемся с боем,

Войдем в парад планет:

У времени героев

Лимитов больше нет

Не закрывая счет,

Я повторяю свой заказ:

Мне снова повезет

И не в последний раз.

Не закрывая то,

Что называется гештальт,

Закрою я окно

Падений на асфальт.

Припев:

Стучите вам откроют

Зовите к вам придут

Пришла пора героев -

Взлетаем на грозу!

И мы прорвемся с боем

Войдем в парад планет.

У времени героев

Лимитов больше нет,

Припев:

Стучите вам о откроют,

Зовите к вам придут.

Пришла пора героев -

Взлетаем на грозу!

И мы прорвемся с боем,

Войдем в парад планет.

У времени героев

Лимитов больше нет.

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