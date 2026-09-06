Певицу Нюшу разнесли за откровенный наряд: «Забыли одеться»

Артистка предпочла никак не реагировать на недовольство под своими фотографиями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица Нюша устроила своим подписчикам настоящий тест на терпимость к откровенным нарядам. 36-летняя артистка появилась на вечеринке в образе, который сложно было не заметить. Однако публика разглядывала его не ради того, чтобы сделать комплимент артистке. В комментариях быстро выяснилось: далеко не всем пришлась по вкусу такая степень смелости.

Для выхода Нюша выбрала сочетание, построенное практически на нюдовых оттенках. Кружевной корсет кремового цвета с тонкими бретельками подчеркнул фигуру, а его жесткая конструкция визуально выделила талию и декольте. Но главным поводом для обсуждений стали брюки.

Певица Нюша столкнулась с волной критики из-за откровенного наряда Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Телесные легинсы оказались настолько полупрозрачными, что создавали иллюзию полностью обнаженного тела. Материал с легким блеском дополнительно усиливал этот эффект. Оставить образ без эффектной детали на плечах певица тоже не стала: поверх корсета она накинула пушистое боа из перьев.

При этом прическа и макияж получились гораздо сдержаннее. Волосы артистка собрала наверх, выпустив несколько завитых прядей у лица. Для макияжа выбрала коричнево-нюдовую гамму с выразительным акцентом на глаза и губы.

Впрочем, публика сосредоточилась главным образом на прозрачной части наряда. Одни решили, что певица переборщила с откровенностью, другие принялись рассуждать о ее возрасте и о том, насколько подобный образ ей подходит.

«Что за мода пошла на нижнее белье?»; «Памперсная вечеринка»; «Еще одна голая вечеринка. Зашли не в ту дверь?»; «Забыли одеться»; «Это реально некрасиво»; «Период взросления очень серьезно задерживается. Блистать могут только нарядами, но не умом», – пишут в комментариях.

Певицу Нюшу разнесли за откровенный наряд Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сама же артистка предпочла никак не реагировать на недовольство под своими фотографиями.

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