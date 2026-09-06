Посол ЕС в Вашингтоне упрекнула Уиткоффа и Кушнера в «непоследовательности» из-за визита сначала в Москву, а затем в Киев Фото: REUTERS.

После трехчасовых переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве взгляды международных наблюдателей обратились на Киев. Туда этот американский дуэт сегодня утром прибыл впервые в отличие от российской столицы, где спецпосланники президента Трампа побывали уже трижды.

Кстати, такая конфигурация маршрута уже вызвала нескрываемое раздражение в Евросоюзе. Посол ЕС в Вашингтоне литовка Йовита Нелюпшене упрекнула Уиткоффа и Кушнера в «непоследовательности» из-за визита сначала в Москву, а затем в Киев.

«Мы должны стараться в первую очередь общаться с теми, кто является нашими союзниками. Москва не изменила своих военных целей. Для нас, европейцев, первоочередная задача остается прежней: обеспечить Украину всем необходимым для самообороны», - сказала Нелюпшене агентству Bloomberg. Ну, с таким багажом ни о каком посредничестве в разрешении конфликта и думать бы не пришлось. Поэтому спецпосланники президента США благоразумно не стали спрашивать у обезумевших от русофобии европейцев куда им ехать и что обсуждать.

Между тем в Киеве Зеленский уже заявил, что «с нетерпением ждет переговоров» и чуть ли уже не согласовал по пунктам содержание беседы. Bloomberg в этой связи сообщает, что посланники якобы вновь предложат обсудить возможный будущий статус Донбасса. Среди возможных вариантов - превращение его в свободную экономическую зону. Но эта идея настолько аморфна, что вряд ли будет принята.

Телекомпания Al Jazeera в репортаже из Киева указывает, что на самом деле украинская сторона «рассматривает визит скорее как церемониальный», чем как мероприятие, «которое «приведет к каким-либо реальным конкретным результатам». Схожие оценки высказывает газета Financial Times (FT).

«В Киеве не питают больших надежд по поводу переговоров», - отмечает издание. Зато гостям приготовили традиционное пропагандистское шоу, которое режим показывает всем иностранным деятелям, посещающим столицу незалежной. Уиткоффа и Кушнера собираются провезти по местам прилетов, чтобы они, по словам FT, «получили представление о влиянии боевых действий на жизнь простых горожан».

В украинских властных структурах тоже не ждут от сегодняшнего рандеву ничего хорошего. Но по другой причине: там полагают, что американцы могут предъявить киевскому лидеру жесткие требования.

«То, что они едут из Москвы, означает, что Зеленскому везут ультиматум, - написал в соцсети X депутат Верховной Рады Александр Дубинский. - Время игр закончилось - пора принимать решения. И если Зеленский отвергнет предложение Уиткоффа и Кушнера, его личные гарантии безопасности от США будут отозваны со всеми вытекающими последствиями». Нардеп пояснил, что Вашингтон может начать кампанию по обвинению Зеленского в коррупции. И в этих обвинениях будет много «убойной конкретики».

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